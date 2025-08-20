LDO sube un 73% en una semana: ¿podrá el líder del staking líquido mantener el rally?

El sector de staking líquido ha sido durante mucho tiempo un área estrechamente vigilada y de importancia estratégica. Recientemente, Lido (LDO), el proyecto líder en este espacio, ha mostrado un fuerte impulso alcista y se ha convertido en un punto focal del mercado.





Según los datos de mercado de MEXC, al 11 de agosto a las 16:00 (UTC), LDO ha mostrado un impulso alcista fuerte y sostenido durante la última semana. El precio subió desde alrededor de 0.92 USDT el 6 de agosto hasta un máximo de 1.5913 USDT, lo que representa un aumento acumulado de casi el 73%. Aunque el rally incluyó varios retrocesos a corto plazo, la tendencia general se ha mantenido alcista, con una estructura de máximos y mínimos cada vez más altos. En fechas más recientes, LDO ha retrocedido ligeramente y se ha consolidado en torno al nivel de 1.50 USDT en los últimos dos días. Al momento de redactar este artículo, LDO cotizaba en 1.4093 USDT.









Lido (LDO) es una solución segura de staking líquido para criptomonedas con prueba de participación (PoS). Admite el staking de Ethereum 2.0 (la Fusión) así como el creciente ecosistema de otras blockchains PoS de capa 1. Los usuarios pueden hacer stake de sus tokens PoS con Lido y recibir una versión tokenizada del activo en stake en una proporción 1:1. Estos activos tokenizados pueden utilizarse en otros protocolos DeFi para obtener rendimiento adicional, mientras siguen recibiendo las recompensas de staking de los activos depositados en Lido.





LDO es el token de gobernanza del protocolo Lido y se utiliza para incentivar a los participantes de la red. También otorga a los holders derechos de gobernanza dentro de la organización autónoma descentralizada (DAO) de Lido, lo cual les permite votar en decisiones clave del protocolo. Cuantos más LDO tenga un usuario, mayor será su poder de voto.









LDO y el protocolo Lido ofrecen las siguientes ventajas relevantes:





Mecanismo de staking líquido: Al emitir automáticamente stETH, Lido permite hacer staking con liquidez, lo cual resuelve el problema de los activos bloqueados en los modelos de staking tradicionales.

Liderazgo en el mercado: Lido posee más del 88% de la cuota de mercado de staking descentralizado de ETH, por lo que sirve como una puerta de entrada clave tanto para participantes institucionales como minoristas.

Expansión multicadena: Además de Ethereum, Lido sigue expandiéndose a otros ecosistemas como : Además de Ethereum, Lido sigue expandiéndose a otros ecosistemas como Solana , lo que ofrece a los usuarios mayor flexibilidad y más opciones de staking.

Seguridad y gobernanza transparente: Los contratos inteligentes de Lido han pasado por múltiples rondas de auditorías. Su marco de gobernanza abierta permite que la comunidad vote en decisiones clave, lo cual mejora tanto la seguridad como la confianza.













Aumento del TVL y del volumen de trading: Los datos muestran que el valor total bloqueado (TVL) de Lido ha superado los 3,800 millones de dólares estadounidenses (oscilando entre aproximadamente 3,817 y 3,840 millones de dólares), mientras que el volumen de trading en 24 horas ha registrado un aumento interanual significativo.









Flujos de capital: El interés abierto ha subido a cientos de millones de dólares y las tasas de financiamiento en el mercado de derivados se mantienen positivas, lo que indica una inclinación del mercado hacia posiciones long. Además, grandes cantidades de capital han estado saliendo de los exchanges hacia billeteras privadas, hecho que sugiere un creciente interés en holdear a largo plazo.









En general, LDO ha mostrado un fuerte impulso alcista en un corto periodo. Desde el crecimiento del TVL hasta el movimiento de capital, los datos reflejan tanto una mayor atención del mercado como un aumento de la confianza de los inversores.













1) Claridad regulatoria como catalizador: A inicios de agosto, la SEC de EE. UU. publicó un comunicado con el título " : A inicios de agosto, la SEC de EE. UU. publicó un comunicado con el título " Statement on Certain Liquid Staking Activities ", donde aclara que el staking líquido no constituye una oferta de valores, salvo en circunstancias específicas. Esto redujo significativamente la incertidumbre regulatoria previa y actuó como una señal alcista para el sector.





2) Propuesta de recompra despierta interés en el mercado: El 7 de agosto, el miembro de la comunidad de Lido, Kuzmich, presentó un borrador de propuesta para un "Plan de recompra de LDO" en el foro de gobernanza. La propuesta sugiere que Lido inicie recompras dinámicas de LDO basadas en los saldos de la tesorería, con el objetivo de mejorar la eficiencia del capital, respaldar el precio del token y restaurar la confianza del mercado en el valor de LDO.









3) ETF de ETH en staking a la vista: Recientemente, BlackRock presentó una solicitud a la SEC para incluir mecanismos de staking en su propuesto Recientemente, BlackRock presentó una solicitud a la SEC para incluir mecanismos de staking en su propuesto ETF spot de Ethereum . Aunque todavía está en revisión, la postura reciente de la SEC sugiere que el proceso de aprobación podría no enfrentar obstáculos significativos. Con Lido manteniendo actualmente cerca del 25% del mercado de staking de Ethereum, se espera ampliamente que la posible aprobación de un ETF con staking impulse la exposición comercial de Lido y atraiga nuevas entradas de capital. Esta narrativa ha fortalecido aún más el optimismo del mercado en torno a LDO.









El principal avance técnico de Lido radica en su capacidad para generar automáticamente tokens de staking líquido (como stETH), lo que permite a los usuarios obtener recompensas de staking mientras participan en actividades DeFi. Esta doble funcionalidad —generación de rendimiento combinada con liquidez de activos— mejora significativamente la eficiencia del capital al permitir que los activos en staking permanezcan activos dentro del ecosistema cripto en general.





Además, Lido está construyendo activamente una red de staking multicadena que va más allá de Ethereum. Al ofrecer servicios de staking en múltiples blockchains de capa 1, Lido brinda a los usuarios opciones más amplias y estrategias de inversión más flexibles. Esta expansión multicadena permite a los usuarios elegir opciones de staking en función de las características y ventajas únicas de cada cadena, lo cual mejora aún más la experiencia del usuario y la utilización del capital.









Tras la transición de Ethereum a prueba de participación (PoS), el staking líquido ha surgido como un sector central dentro del ecosistema DeFi. Como protocolo líder en este ámbito, Lido (LDO) posee más del 88% del mercado de staking descentralizado de ETH, lo que lo convierte en la puerta de entrada preferida tanto para participantes institucionales como minoristas que buscan exposición a la economía del staking.









Con el apoyo de tres catalizadores clave —relajación regulatoria (guía de la SEC), crecientes expectativas en torno a los ETF con staking y una propuesta de recompra impulsada por la comunidad—, LDO parece estar entrando en una etapa temprana de redescubrimiento de valor. Sus ventajas técnicas, dominio de mercado y ecosistema en expansión le brindan una base sólida para su crecimiento a largo plazo.





Sin embargo, no debe pasarse por alto la incertidumbre del mercado. Los aumentos rápidos de precio en niveles más altos también incrementan la probabilidad de correcciones a corto plazo. Es especialmente importante evaluar los indicadores técnicos junto con los datos de flujos de capital y sentimiento. Los inversores deben mantener la paciencia y el criterio, utilizando tanto métricas on-chain como análisis técnico para evaluar riesgos y oportunidades, y asegurando que existan estrategias para afrontar una posible volatilidad.





En general, como líder del sector de staking líquido, LDO cuenta con un potencial de crecimiento significativo. En el cambiante panorama cripto, está bien posicionado para seguir impulsando el desarrollo de la infraestructura de staking líquido.











