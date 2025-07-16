KiloEx: de un trading fluido a la innovación de mecanismos, redefiniendo los Perp DEX





KiloEx es un exchange descentralizado (Perp DEX) enfocado en el trading de contratos perpetuos. Su objetivo es proporcionar a los usuarios una experiencia de trading conveniente y eficiente, mientras mejora la estabilidad y confiabilidad de las transacciones a través de la innovación en los mecanismos. KiloEx es compatible con múltiples blockchains, incluyendo BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko y Base.





KiloEx utiliza las diferencias en las tasas de financiamiento para anclar los precios de los contratos perpetuos a los precios al contado, asegurando así la estabilidad del precio. Al operar en la plataforma de KiloEx, los usuarios pueden disfrutar de las siguientes ventajas:

No se requieren tokens nativos de gas : Soporta el pago de tarifas de gas con USDT o USDC, eliminando la necesidad de conversiones adicionales.

Transacciones sin gas con una experiencia fluida : No hay procesos de firma complicados, lo que asegura una experiencia de trading amigable para el usuario.

Ejecución eficiente, comparable a los CEX: La tecnología optimizada mejora la velocidad de trading y la eficiencia en la interacción.





Según datos oficiales, el volumen total de trading de KiloEx ha superado los $36 mil millones, con un interés abierto superior a los $8 millones (incluyendo un interés abierto de 24 horas de casi $1.3 millones). La plataforma cuenta con casi 8 millones de usuarios y su comunidad en Telegram ha crecido a más de 1 millón de miembros.









KiloEx ofrece un protocolo de contratos perpetuos completamente descentralizado, que soporta el trading con apalancamiento de hasta 125x para más de 70 activos criptográficos, incluyendo BTC, ETH, memecoins, tokens DeFi, activos relacionados con IA y pares de divisas. Con su exclusivo modelo de pool de liquidez Vault, KiloEx mejora la eficiencia de la liquidez y garantiza rendimientos estables.





KiloEx reemplaza el modelo tradicional de libro de órdenes con un innovador sistema de doble pool. Esto permite a los usuarios operar directamente con los pools de liquidez en tiempo real. También elimina el deslizamiento y mitiga los riesgos de liquidez causados por los movimientos de mercado unilaterales.









Compartición de Tarifas : El 30% de las tarifas de trading de los usuarios se asignan al Vault, mientras que el resto se utiliza para reembolsos y crecimiento del ecosistema.

Recompensas por Staking: Los stakers del pool base reciben una parte de las tarifas de trading, mientras que la acumulación a largo plazo del pool Buffer asegura rendimientos competitivos, incluso durante mercados bajistas, superando a los agregadores de rendimiento tradicionales.





Al bloquear los ingresos por reembolsos mediante contratos inteligentes, KiloEx atrae una amplia red de socios, impulsando un crecimiento exponencial de usuarios para la plataforma.





KiloEx presenta una interfaz de trading simplificada, diseñada para principiantes. Oculta parámetros complejos y permite abrir y cerrar posiciones en solo tres pasos. En casos de riesgo de liquidación, se implementa un mecanismo de liquidación parcial para evitar que los usuarios pierdan su capital completo.













El Vault Híbrido permite a los usuarios proporcionar liquidez en múltiples tipos de activos, optimizando la estructura de capital mientras genera rendimientos reales y sustanciales para LSTs y otros activos principales. El Vault Híbrido consta de dos partes: USDT constituye la mitad del valor total del Vault, mientras que la otra mitad está compuesta por activos no-USDT. Este alto rendimiento proviene de las tarifas de trading generadas por los usuarios dentro del modelo de Vault.









KiloEx soporta múltiples blockchains, incluyendo BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko y Base. Con un puente cruzado incorporado, los usuarios pueden cambiar sin problemas entre redes. En el futuro, KiloEx planea expandirse a otras cadenas públicas, como Solana.









KILO es el token nativo de la plataforma KiloEx, con una oferta total de 1 mil millones de tokens. Otorga a los usuarios múltiples beneficios, incluyendo participación en la gobernanza de la plataforma, distribución de tarifas de trading y recompensas por staking. Para más detalles sobre la tokenómica de KiloEx, consulta " KiloEx: Construyendo una Plataforma de Trading Descentralizada con una Economía de Tokens Innovadora ".





MEXC ha listado oficialmente KILO para el trading de spot futuros , permitiendo a los usuarios intercambiar el token con tarifas ultra-bajas.





Pasos para comprar KILO en MEXC:





aplicación MEXC o visita el sitio 1) Abre y accede a lao visita el sitio web oficial de MEXC

KILO, luego selecciona el trading de futuros. 2) Usa la barra de búsqueda para buscar, luego selecciona el trading de spot

3) Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad, precio y completa tu operación.





Como un exchange de activos digitales líder a nivel mundial, MEXC ofrece tarifas de trading bajas, transacciones de alta velocidad, amplia cobertura de activos y liquidez profunda, ayudando a los inversionistas a aprovechar las oportunidades en el rápido mercado de criptomonedas.



