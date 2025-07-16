KiloEx: Construyendo una plataforma de trading descentralizada con una economía de tokens innovadora

KiloEx es un proyecto innovador de blockchain dedicado a crear una plataforma de trading descentralizada multifuncional. Ofrece a los usuarios una experiencia de trading de criptomonedas fluida, segura y eficiente. Más allá de las funciones básicas de trading, KiloEx integra staking, pools de liquidez y mecanismos de recompensas para proporcionar un servicio integral para entusiastas e inversionistas en criptomonedas.





En el espacio de las criptomonedas y DeFi, la tokenomía es un factor clave para el éxito de un proyecto. KiloEx garantiza la sostenibilidad a largo plazo, incentiva la participación de los usuarios y atrae a proveedores de liquidez a través de su innovador modelo de economía de tokens.









La economía de tokens de KiloEx gira en torno a dos tokens principales: KILO y xKILO. Cada token cumple una función distinta mientras trabajan juntos para mantener un ecosistema estable para la plataforma.





KILO : El token nativo de utilidad de la plataforma KiloEx, utilizado para el pago de tarifas de transacción, participación en gobernanza, recompensas para usuarios y más.

xKILO: Un token no transferible y no líquido diseñado principalmente para la distribución de ingresos, mecanismos de incentivos y gestión de riesgos













xKILO juega un papel central en el mecanismo de distribución de ingresos de KiloEx. Cuando los usuarios convierten KILO en xKILO, se vuelven elegibles para la distribución de ingresos de la plataforma. En particular, los usuarios que participan en pools de staking unilaterales pueden ganar recompensas en xKILO y USDT, así como una parte de las tarifas de trading.

La distribución de las tarifas de trading sigue esta estructura:





40% asignado al crecimiento y operaciones de la plataforma.

30% recompensado a los titulares de xKILO, incentivando la tenencia a largo plazo y la participación.

30% dirigido a los pools de liquidez para asegurar la estabilidad del mercado y transacciones sin interrupciones









Al hacer staking de xKILO, los usuarios no solo acceden a la distribución de ingresos, sino que también desbloquean privilegios VIP, como tarifas de trading reducidas y acceso prioritario a nuevas funciones de la plataforma. Esta estructura incentiva la tenencia y el staking a largo plazo, fomentando un ecosistema más saludable para KiloEx.









Los usuarios pueden redimir su xKILO apostado de vuelta a KILO, con opciones de redención personalizables. El proceso permite a los usuarios seleccionar su porcentaje de redención (del 50% al 100%) y un período de tiempo (que varía de 15 días a 6 meses). Esta flexibilidad permite a los usuarios gestionar estratégicamente sus recompensas KILO, adaptándose a las condiciones del mercado y a los objetivos de inversión personales.









Más allá de la distribución de tarifas de trading, xKILO actúa como un mecanismo clave de recompensas e incentivos dentro de KiloEx. Se utiliza en las operaciones de la plataforma, incluidas las recompensas para socios y usuarios, y juega un papel crucial en el tesoro de la plataforma y otros casos de uso específicos.









KiloEx está construido en torno a dos tokens: el token de utilidad del ecosistema (KILO) y el token de custodia (xKILO). El suministro inicial en circulación es del 21.17%, determinada por el evento de generación de tokens (EGT) y los airdrops comunitarios para los primeros usuarios en la lista blanca. La distribución de tokens es la siguiente:





27 % asignado al ecosistema, liberado de forma lineal a lo largo de cuatro años

10% distribuido mediante airdrops a usuarios leales

8 % reservado para futuras recompensas de staking, desbloqueado a lo largo de cuatro años

20% asignado al equipo y planes de expansión futura, con un bloqueo de un año y un período de liberación de tres años

8 % asignado a ventas privadas, con un bloqueo de un año y un período de liberación de tres años

10% asignado a inversiones estratégicas, con un bloqueo de un año y un período de liberación de tres años

5% asignado a asesores, con un bloqueo de un año y un período de liberación de tres años

5 % asignado a proveedores de liquidez

5% asignado para la venta pública exclusiva del EGT a través de Binance Wallet

2% reservado para marketing

Para el airdrop del EGT, KiloEx distribuirá el 8.5% de los tokens $KILO y $xKILO en BNB Chain, mientras que el 1.5% restante se distribuirá a través de futuras campañas de airdrops. Durante el primer año desde el lanzamiento, los tokens del equipo y de los inversionistas permanecerán bloqueados, lo que garantiza un proceso de lanzamiento justo y orientado a la comunidad.













La distribución de tarifas de trading es una parte crucial del modelo de tokenomía de KiloEx. Al asignar tarifas a diferentes partes interesadas, la plataforma asegura un equilibrio de intereses, fomentando un ecosistema estable y saludable.





Distribución de Tarifas de Trading : Las tarifas pagadas por los traders se distribuyen proporcionalmente entre el ecosistema de la plataforma, los titulares de xKILO y los pools de liquidez. Este mecanismo no solo incentiva a los usuarios a mantener xKILO, sino que también asegura que la plataforma tenga suficientes fondos para el desarrollo futuro.

Tesorería de la Plataforma y Rentabilidad: La gestión de tesorería de KiloEx permite que los traders que predigan correctamente las tendencias del mercado ganen beneficios, mientras que aquellos que hagan predicciones incorrectas reciban compensación de márgenes de la tesorería. Este diseño proporciona un entorno de trading justo y estable, mientras mantiene un pool de liquidez bien financiado.









El modelo de tokenomía de KiloEx está diseñado para asegurar la sostenibilidad de la plataforma e incentivar la participación a largo plazo de los usuarios. La combinación de KILO y xKILO no solo proporciona liquidez e incentivos para el intercambio, sino que también ofrece a los usuarios distribución de ingresos, gestión de riesgos y opciones de inversión flexibles. A medida que las finanzas descentralizadas continúan evolucionando, el modelo innovador de KiloEx tiene el potencial de convertirse en un referente de la industria, atrayendo a más usuarios, proveedores de liquidez y socios para impulsar el crecimiento de la plataforma.



