KernelDAO: un pionero de restaking impulsando la eficiencia del capital en Web3





MEXC se complace en anunciar el listado oficial de KERNEL para el trading tanto en Spot como en Futuros el 14 de abril de 2025. El calendario detallado es el siguiente:





Trading spot de KERNEL/USDT : 14 de abril de 2025, 12:00 (UTC) 14 de abril de 2025, 12:00 (UTC)

Trading de futuros de KERNEL/USDC: 14 de abril de 2025, 12:20 (UTC) 14 de abril de 2025, 12:20 (UTC)





Los depósitos para el token KERNEL ya están disponibles en MEXC. Los usuarios pueden depositar sus tokens KERNEL con antelación para prepararse para el trading. . Los usuarios pueden depositar sus tokens KERNEL con antelación para prepararse para el trading.





KernelDAO es un protocolo pionero de restaking que está remodelando el ecosistema Proof-of-Stake (PoS). Al desbloquear la seguridad compartida y generar oportunidades adicionales de rendimiento, KernelDAO mejora significativamente la eficiencia del capital, proporcionando seguridad rentable para redes descentralizadas.





Hasta la fecha, KernelDAO se ha implementado en más de 10 ecosistemas blockchain, incluidos Ethereum, BNB Chain, Arbitrum y Optimism, con un valor total bloqueado (TVL) superior a $2 mil millones, una cifra que continúa aumentando de manera constante.





La infraestructura de KernelDAO está construida en torno a tres productos clave:





Kernel: La infraestructura de restaking líder en BNB Chain, que superó los $660 millones en TVL en solo tres meses desde su lanzamiento, manteniendo una tasa de crecimiento mensual promedio del 40%.

Kelp LRT: El segundo protocolo más grande de tokens líquidos de restaking (LRT) en el ecosistema Ethereum, con más de 600,000 ETH apostados hasta la fecha.

Gain: Una solución de recompensas tokenizadas diseñada para ayudar a los usuarios a maximizar su potencial de ganancias y acceder fácilmente a los mejores airdrops. Gracias a su modelo intuitivo de recompensas, la capitalización de mercado de Gain ha logrado más de $120 millones en crecimiento orgánico.





Al empoderar a los stakers, desarrolladores y protocolos, KernelDAO está comprometido con el avance de la próxima generación de innovaciones en restaking. Su misión más amplia es crear acceso inclusivo a tecnologías emergentes y servir como un pilar fundamental para asegurar economías descentralizadas.









El token KERNEL funciona como el activo de gobernanza unificado en los ecosistemas de Kernel, Kelp LRT y Gain, desempeñando un papel fundamental e integrador en todo el conjunto de protocolos de KernelDAO.





El suministro total de KERNEL está limitado a 1,000 millones de tokens, con un suministro circulante inicial de 162,317,496 KERNEL, lo que representa el 16.23% de la emisión total al momento del lanzamiento.





KernelDAO emplea un marco de distribución de tokens centrado en la comunidad, diseñado para alinearse con sus principios fundamentales de gobernanza descentralizada, desarrollo sostenible del ecosistema, creación de valor a largo plazo y asignación equitativa. Según lo establecido en el whitepaper oficial, la estrategia de distribución de tokens se estructura de la siguiente manera:

Usuarios y comunidad (55%) 10% asignado al airdrop de la Temporada 1 5% para las Temporadas 2 y 3 35% reservado para recompensas comunitarias a largo plazo, desbloqueadas gradualmente con el tiempo Equipo (20%) Sujeto a un período de adquisición de 30 meses No se asignan tokens en el lanzamiento Venta privada (20%) —— Fondo del ecosistema (5%) ——













El token KERNEL desempeña un papel esencial e integrado en los ecosistemas de Kernel y Kelp. Sus principales utilidades incluyen:





1) Seguridad compartida a través de Kernel Los usuarios pueden apostar KERNEL para proporcionar seguridad económica a las aplicaciones descentralizadas construidas sobre la plataforma Kernel, contribuyendo a la robustez y fiabilidad del ecosistema.





2) Mecanismo de seguro contra slashing Los tokens KERNEL apostados actúan como seguro contra incidentes de slashing que involucran rsETH y otros participantes del protocolo. A cambio, los stakers pueden recibir una porción de la distribución de recompensas del protocolo. Además, estos tokens apostados ayudan a asegurar los eventos de slashing que puedan ocurrir en la plataforma Kernel, ofreciendo una capa adicional de mitigación de riesgos mientras incentivan la participación a través del reparto de recompensas.





3) Participación en gobernanza

Gobernanza de la plataforma Kernel : Los poseedores de KERNEL tienen derecho a votar sobre cuestiones clave de gobernanza, incluidos los costos del protocolo, las condiciones de slashing y otros parámetros relacionados con la plataforma.

Gobernanza de Kelp LRT y Gain: Los poseedores de tokens pueden participar en decisiones de gobernanza en todo el ecosistema, incluida la selección y reequilibrio de Servicios Validados Activamente (AVS), propuestas de operadores y otras iniciativas estratégicas.





En esencia, KERNEL sirve tanto como el pilar de gobernanza como un mecanismo para mejorar la seguridad económica dentro de los ecosistemas de Kernel y Kelp, posicionándose como un componente crítico para el desarrollo de infraestructuras descentralizadas a largo plazo.









En 2024, KernelDAO aseguró con éxito $10 millones en financiamiento estratégico, liderado por inversores institucionales prominentes como Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited y Hypersphere Ventures.





Además, KernelDAO lanzó un fondo estratégico de $40 millones con el apoyo de socios clave de inversión como Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures y Cypher Capital. Este fondo está dedicado a acelerar el desarrollo de más de 45 proyectos innovadores que integrarán la infraestructura de restaking de Kernel, mejorando aún más la utilidad de KERNEL y ampliando su huella dentro del ecosistema de BNB Chain.









KernelDAO está estratégicamente posicionado para capitalizar una variedad de oportunidades de mercado emergentes, incluidas:





Entregar soluciones de restaking de liquidez para Ethereum y otros activos blockchain líderes.

Establecer infraestructuras robustas de restaking en ecosistemas Layer-1 como BNB Chain, con planes de expandirse a redes blockchain adicionales.

Facilitar la convergencia de DeFi, CeFi y finanzas tradicionales mediante el desarrollo de DeFi tokenizado, CeDeFi y la integración de Activos del Mundo Real (RWA).





A través del desarrollo continuo de productos e infraestructuras resilientes e innovadoras, KernelDAO está comprometido en remodelar el paisaje DeFi y generar valor sostenible a largo plazo para los participantes de su ecosistema.









