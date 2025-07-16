Explicación de la tokenómica de Kaspa: lanzamiento justo, halving gradual y distribución sostenible





La tokenómica de Kaspa es un componente vital de su ecosistema, diseñado para promover la distribución justa, la descentralización y la sostenibilidad a largo plazo. Su modelo de emisión de tokens se basa en los principios fundamentales introducidos por Satoshi Nakamoto en Bitcoin, a la vez que aborda las deficiencias de la distribución tradicional de tokens en la blockchain mediante innovadores mecanismos de halving y un proceso de minería justo.









El token Kaspa (par de trading: *URLS-KAS_USDT*) cuenta con un suministro total de 28,700 millones de tokens y utiliza un modelo de reducción gradual de emisiones para regular su emisión. A diferencia del ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin, que ocurre cada cuatro años, Kaspa implementa una disminución mensual gradual a una tasa de (1/2)^(1/12), aproximadamente un 8.33%, lo que resulta en una reducción anual del 50% en las recompensas por bloque. Este diseño preserva el carácter deflacionario de la reducción a la mitad, a la vez que evita las perturbaciones del mercado que suelen asociarse con caídas abruptas de las emisiones.









Kaspa se lanzó en noviembre de 2021 sin preminado, preventa ni asignaciones privadas. Todos los tokens se distribuyen exclusivamente mediante minería, lo que garantiza un proceso de distribución de tokens justo y transparente. Inicialmente, la minería dependía del hardware de CPU, y a medida que el proyecto maduraba, los colaboradores de la comunidad desarrollaron software de minería de GPU para democratizar aún más el acceso y la participación.









La arquitectura blockDAG de Kaspa permite la generación de bloques en menos de un segundo, lo que reduce significativamente la volatilidad de las recompensas y mejora la viabilidad de la minería en solitario. Esto permite a los mineros con menor capacidad computacional obtener retornos consistentes sin necesidad de unirse a grandes pools de minería. Como resultado, el protocolo reduce el riesgo de centralización de la minería y refuerza la descentralización y la seguridad de la red.









Minería con CPU: Durante el primer mes tras el lanzamiento de la red principal, las actividades de minería se realizaron principalmente con CPU. Esto proporcionó a los primeros miembros de la comunidad un acceso fácil a la red y la oportunidad de participar desde el principio.





Minería con GPU: En diciembre de 2021, los miembros de la comunidad Kaspa presentaron el primer software de minería para GPU, mejorando significativamente la eficiencia de la minería y atrayendo a una base más amplia de participantes.





Minería con FPGA: Los avances posteriores vieron la adopción gradual de la minería FPGA (matriz de puertas programables en campo), lo que aumentó aún más la potencia hash de la red y la eficiencia operativa.





Minería con ASIC: Abril de 2023 marcó el comienzo de la era ASIC para Kaspa, con IceRiver lanzando los primeros mineros de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) optimizados para el protocolo Kaspa, lo que permitió un nuevo nivel de rendimiento y escalabilidad en las operaciones mineras.









El token nativo de Kaspa, KAS , se distribuye exclusivamente mediante minería, evitando preventas y asignaciones privadas que pueden generar centralización y desigualdad de acceso. Este modelo de distribución justo y transparente garantiza que todos los mineros tengan las mismas oportunidades de obtener tokens, lo que refuerza la confianza de la comunidad y fomenta una red más descentralizada. El mecanismo de reducción gradual de emisiones promueve la sostenibilidad del valor a largo plazo al introducir un suministro controlado de tokens a lo largo del tiempo.

El token KAS funciona no solo como medio de intercambio, sino también como un mecanismo de incentivos clave dentro del ecosistema Kaspa. Los mineros reciben KAS como recompensa por contribuir con recursos computacionales para asegurar la red, mientras que los usuarios utilizan KAS para transacciones y comisiones de red. A medida que el ecosistema evoluciona, se espera que el token desempeñe un papel cada vez más importante en otros casos de uso, como los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas (DeFi) y aplicaciones Web3 más amplias, lo que mejorará su utilidad y propuesta de valor.









1) Abre la aplicación o el sitio web oficial de MEXC, e inicia sesión.

2) Ingresa "KAS" en la barra de búsqueda y selecciona Spot Futuros para KAS.

3) Elige tu tipo de orden, ingresa los parámetros de cantidad y precio, y completa la operación.







La tokenómica de Kaspa se centra en la equidad y la sostenibilidad, basándose en los principios de diseño originales de Bitcoin, a la vez que introduce mecanismos de emisión y métodos de minería innovadores para lograr una mayor descentralización y una mayor participación. Su modelo de tokens no solo proporciona una base sólida para el ecosistema de Kaspa, sino que también ofrece valiosas perspectivas y referencias para el desarrollo continuo de la tecnología blockchain.



