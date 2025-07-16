Kaito AI: Construyendo la plataforma de información inteligente definitiva para Web3

1. ¿Qué es Kaito AI? En el mercado de criptomonedas en rápido crecimiento, la fragmentación de la información representa un desafío significativo para los inversores. Para abordar este problema, Hu Yu1. ¿Qué es Kaito AI? En el mercado de criptomonedas en rápido crecimiento, la fragmentación de la información representa un desafío significativo para los inversores. Para abordar este problema, Hu Yu
1. ¿Qué es Kaito AI?


En el mercado de criptomonedas en rápido crecimiento, la fragmentación de la información representa un desafío significativo para los inversores. Para abordar este problema, Hu Yu, un extrader cuantitativo de Citadel, fundó la plataforma Kaito AI. Aprovechando tecnología de inteligencia artificial (AI, siglas en inglés), la plataforma aglomera información de X, Discord, varios foros de gobernanza y otras fuentes, proporcionando a los inversores inteligencia integral, en tiempo real y operativa. Ha sido calificada como el "terminal donde Google se cruza con Bloomberg" del mundo cripto.

2. Programa de incentivos comunitarios y emisión de NFT en Kaito AI


Para fomentar el crecimiento de su comunidad y alentar la participación de los usuarios, Kaito AI introdujo un sistema de puntos llamado "Yap". Los usuarios pueden ganar puntos Yap al mejorar su conocimiento, crear contenido de alta calidad y participar con otros usuarios en la plataforma. Según los anuncios oficiales, la plataforma tiene planes de realizar un airdrop con recompensas por un valor total de 150 ETH para los primeros 1,000 usuarios, lo que impulsará aún más su comunidad.

Además de los incentivos en tokens, Kaito AI también lanzó una colección génesis de NFT. Estos NFT no solo tienen un valor coleccionable, sino que también pueden ofrecer a los holders beneficios económicos adicionales a través de futuras distribuciones de tokens, lo que refuerza el atractivo del ecosistema de la plataforma.

3. Yap: Tokenización de la atención


El token KAITO no solo sirve como medio de transacción dentro de la plataforma, sino también como un mecanismo para que los holders influyan en el flujo de información en el ecosistema InfoFi. Una aplicación clave, Kaito Connect, permite a los usuarios votar por proyectos utilizando puntos Yap, siendo los proyectos más votados los que aparecen en el panel Kaito Mindshare. Aunque al principio hubo casos de proyectos que sobornaban a los holders de Yap para obtener votos, esta práctica ha disminuido con el tiempo a medida que los ciclos de votación se acortaron. Los proyectos de calidad ganan atención de manera natural después de recibir exposición.

Yap, esencialmente, tokeniza la atención, funcionando como una medida de la influencia de un creador. Los usuarios pueden aprovechar Yap para descubrir fuentes de información valiosas, mientras que las marcas pueden identificar creadores auténticos y con impacto. La plataforma evalúa la influencia de Yap utilizando tres indicadores principales:

  • Volumen de contenido relevante para el tema: El número de publicaciones dedicadas a temas relevantes.
  • Compromiso ponderado por reputación: Las interacciones con los "Yappers del círculo interno" obtienen puntajes más altos.
  • Calidad del contenido: La originalidad y la profundidad son factores clave para lograr puntajes más altos.

4. Economía de tokens e historia de la fundación de Kaito AI


Como un componente central de su ecosistema, Kaito AI está a punto de lanzar su token nativo, KAITO. Este token servirá como el bloque fundamental para su red InfoFi (finanzas de la información), con un suministro total de mil millones de tokens. Aproximadamente el 54% del suministro total se destinará a la comunidad para el crecimiento del ecosistema, las reclamaciones iniciales de la comunidad y futuros incentivos.

El token KAITO se utilizará para gobernanza y staking, y como medio de pago por los servicios de la plataforma. Su contrato inteligente está desplegado en la blockchain Base, una capa 2 de Ethereum, lo que mejora la velocidad de las transacciones y reduce los costos.

Desde su inicio, Kaito AI ha recibido apoyo de varias destacadas firmas de capital de riesgo, como Dragonfly, Mirana y Folius Ventures. Hasta la fecha, el proyecto ha completado con éxito dos rondas de financiamiento significativas:

Febrero de 2023: Kaito AI recaudó 5.3 millones de USD a una valoración de 40 millones de USD, bajo el liderazgo de Dragonfly.
Junio de 2023: La empresa recaudó 5.5 millones de USD adicionales, lo que elevó su valoración de mercado a 87.5 millones de USD.

5. Conclusión


A medida que la era Web3 avanza, el acceso y uso de la información se ha vuelto crucial para alcanzar el éxito en las inversiones en criptomonedas. Kaito AI aprovecha la IA para consolidar y analizar datos fragmentados, ofreciendo a los inversionistas herramientas de investigación más completas y precisas. Con el lanzamiento oficial del token KAITO, Kaito AI está en posición de convertirse en una herramienta esencial para los inversionistas cripto, aportando un mayor valor y compromiso al ecosistema Web3.


