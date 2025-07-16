KAI Battle of Three Kingdoms: fusión innovadora de juego de cartas estratégico y blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (en adelante, KAI Battle) es un juego de cartas de estrategia y combate automático desarrollado a partir de la propiedad intelectual clásica de SEGA Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms), con el objetivo de ofrecer a los jugadores una nueva experiencia de batalla estratégica ambientada en la era de los Tres Reinos.









KAI Battle es un juego de cartas estratégico basado en blockchain, desarrollado conjuntamente por Double Jump Tokyo y SEGA. Cuenta con la licencia oficial de la IP clásica de SEGA Sangokushi Taisen, un juego de arcade lanzado originalmente en 2005, y ha sido adaptado para múltiples plataformas: PC, iOS y Android.













El juego mantiene la jugabilidad central de Sangokushi Taisen: un sistema de batalla automática en tres rondas que pone énfasis en la “competencia mental”. No se requieren controles complejos; el éxito depende de la selección inteligente de héroes, la formación del equipo y la planificación estratégica. Las batallas se desarrollan automáticamente, y las decisiones tomadas antes del combate son la clave de la victoria, lo que exige pensamiento profundo.









Los juegos de cartas tradicionales suelen presentar desequilibrios debido a la rareza de las cartas. El “Sistema de reclutamiento” de KAI Battle cambia el enfoque: la estrategia tiene más peso que simplemente obtener cartas de alto nivel. Esto devuelve el protagonismo a la competencia basada en la inteligencia, permitiendo que los nuevos jugadores puedan ganar mediante el análisis y el despliegue táctico.









El juego incluye dos tipos de cartas: cartas de héroe regulares y cartas de Señor de la Guerra Despertado (NFT). Las cartas regulares se obtienen mediante el juego estándar y no tienen atributos NFT, por lo que todos pueden participar. Las cartas NFT son ediciones limitadas con mejoras de nivel, arte raro y habilidades exclusivas, combinando valor coleccionable con funcionalidad jugable.













Despliegue inicial : los jugadores colocan un equipo inicial de héroes con un coste total de 4, estableciendo una posición de partida estable.

Fase de reclutamiento : en cada ronda, se pueden reclutar distintos tipos de tropas, como caballería, arqueros, infantería y carros de guerra, lo que aporta diversidad estratégica.

Combate automático : las batallas se desarrollan automáticamente; el éxito depende de la planificación ofensiva y defensiva previa.

Competencia en tres fases: las batallas se dividen en apertura, medio juego y final. En cada etapa se puede reclutar y desplegar, y la victoria se alcanza al capturar la ciudad rival.









Las cartas de “Señores de la Guerra Despertados” son NFTs que pueden intercambiarse libremente en el mercado. Los jugadores pueden vender cartas mejoradas u obtener beneficios por su compraventa, generando una economía Web3 donde los activos tienen valor tanto dentro como fuera del juego.









El juego integra modos diversos impulsados por la comunidad, como batallas de gremios (GvG), torneos organizados por jugadores y eventos oficiales de alto nivel. Los participantes pueden ganar puntos lanzados por airdrop o recompensas en tokens, fomentando el crecimiento y la participación de la comunidad.









El proyecto se construyó sobre Oasys, una blockchain optimizada para videojuegos, que ofrece alto rendimiento (TPS) y bajas tarifas de gas, garantizando una experiencia fluida y rentable para los usuarios.













KAI Battle introduce SGC como el núcleo de su economía interna. SGC es una criptomoneda emitida en la cadena Oasys. Los jugadores pueden obtener recompensas en SGC al participar en el juego, completar tareas y ganar combates. También se puede usar para comprar activos digitales, participar en subastas o canjear premios físicos.









Los jugadores pueden obtener SGC de las siguientes formas:





Recompensas por clasificación en la tabla de líderes

Recompensas por victorias en GvG

Participación en torneos oficiales o comunitarios

Staking de tokens para obtener derechos de dividendos









Compra de “Paquetes de Cartas Despertadas” para obtener NFTs

Desbloqueo de torneos, modos finales y más

Pago de tarifas de inscripción en eventos comunitarios









KAI Battle of Three Kingdoms es un juego de cartas estratégicas con combate automático desarrollado a partir de una IP clásica de SEGA. No solo conserva el atractivo central del original, sino que también integra tecnología blockchain innovadora. Con cartas de héroes bellamente diseñadas, una jugabilidad estratégica rica, un entorno competitivo justo y un ecosistema comunitario activo, KAI Battle ofrece una experiencia renovada de batallas de los Tres Reinos. Además, su economía basada en el token SGC ofrece oportunidades adicionales de ganancias y crecimiento de valor para los jugadores.





Los tokens SGC ya están disponibles en MEXC , con tarifas ultrabajas . Para comprarlos, sigue estos pasos:





1) Inicia sesión en la app de MEXC o en el sitio web oficial

SGC y selecciona operaciones Futuros. 2) En la barra de búsqueda, introducey selecciona operaciones Spot

3) Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.



