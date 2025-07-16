Panorama regulatorio cripto de junio: la legislación de EE. UU. y las políticas en Asia acaparan la atención

Este mes marca un punto de inflexión en la regulación global de las criptomonedas, con numerosos países implementando importantes reformas normativas. Desde legislación sobre stablecoins hasta entornos regulatorios de prueba, pasando por la legalización total o la aplicación estricta de normas, una nueva ola de regulaciones está redefiniendo cómo se gobiernan los criptoactivos e integran en los marcos legales nacionales. Este artículo repasa los desarrollos recientes en Vietnam, Estados Unidos de América, Malasia y Singapur, ofreciendo una panorámica del mapa regulatorio global en evolución para los activos digitales.









El 17 de junio, el Senado de EE. UU. aprobó la Ley GENIUS (marco regulatorio para stablecoins) con una votación decisiva de 68 a 30, marcando la primera vez que se establece un marco federal integral para los criptoactivos vinculados al dólar estadounidense.









Los emisores deberán mantener activos de reserva altamente líquidos, como dólares estadounidenses o bonos del Tesoro a corto plazo.

Se exigirá una divulgación mensual de la composición de las reservas para garantizar una capacidad de redención total 1:1.

Se establecerá un sistema de licencias que introducirá estándares formales de evaluación para los emisores.





El proyecto de ley está actualmente en revisión en la Cámara de Representantes y requerirá la aprobación presidencial para entrar en vigor.





Circle. La Ley GENIUS establece una base legal para la emisión de stablecoins dentro de EE. UU., lo que señala la integración progresiva de estas en el marco regulador financiero federal. También tiene implicaciones significativas para grandes emisores como Tether









El 14 de junio, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la Ley de la Industria de Tecnología Digital, incorporando oficialmente los activos digitales al marco regulatorio del país por primera vez. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.









Los activos digitales se clasifican en dos categorías: activos virtuales y criptoactivos.

Se excluyen de este ámbito los valores, las monedas fiduciarias y los derivados financieros.

Se desarrollará un marco regulatorio que incluirá normas de clasificación de activos, mecanismos de licenciamiento y supervisión prudencial.

La ley introduce requisitos contra el blanqueo de capitales y de ciberseguridad, alineados con las directrices del GAFI.





Además de los activos digitales, la legislación contempla incentivos estratégicos para la inteligencia artificial, los semiconductores y la infraestructura digital, con el objetivo de posicionar a Vietnam como un centro tecnológico regional.

Esta medida marca un hito en el camino regulatorio financiero digital de Vietnam, y refleja su impulso hacia la soberanía digital y la modernización regulatoria. Vietnam podría convertirse en el primer país del Sudeste Asiático en establecer un marco legal integral para los criptoactivos.









Durante el Simposio Sasana a mediados de junio, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció la creación del Centro de Innovación en Activos Digitales, un entorno regulatorio controlado que se ha diseñado para ofrecer un entorno seguro donde probar tecnologías financieras emergentes.









Una stablecoin respaldada por el ringgit (MYR).

Exploración de aplicaciones de pagos programables.

Apoyo a la financiación de cadenas de suministro y a la tokenización de activos.





El primer ministro Anwar calificó esta iniciativa como "un nuevo capítulo para la economía digital de Malasia", reafirmando el compromiso del gobierno con la integración de infraestructura, políticas y talento para posicionar al país como un centro regional de tecnología financiera (fintech). A diferencia del endurecimiento regulatorio observado en otras jurisdicciones, Malasia está adoptando un enfoque más inclusivo y favorable a la innovación. Al reducir las barreras de entrada mediante mecanismos tipo sandbox, el país busca fomentar la experimentación en un entorno controlado. Se espera que esta estrategia atraiga a más proyectos Web3 del Sudeste Asiático para incubarse y escalar a nivel local, acelerando el crecimiento de su ecosistema de activos digitales.









Antes considerado un refugio regulatorio para la innovación cripto en Asia, Singapur ha dado un giro drástico en su política con las nuevas normas emitidas en junio por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Estas medidas tienen como objetivo frenar el arbitraje regulatorio y la proliferación de empresas fantasma, alineándose con las normas del GAFI para reforzar el cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).









Todas las entidades sin una licencia de Proveedor de Servicios de Tokens Digitales (DTSP) deberán cesar la prestación de servicios a clientes en el extranjero antes del 30 de junio.

No habrá período de gracia: Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 250,000 SGD y hasta tres años de prisión.

La aplicación de estas normas se basa en la Sección 137 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros (FSM Act)





La MAS ya había endurecido las normativas el año pasado, exigiendo a las plataformas con licencia segregar completamente los activos de los clientes y prohibiendo la participación minorista en el staking de tokens. Estas nuevas medidas reflejan una tendencia más amplia hacia una aplicación regulatoria cada vez más estricta.





Más que una represión repentina, estas normas representan la culminación del plan regulador a largo plazo de la MAS. Mientras que las empresas que cumplen estrictamente podrán prosperar bajo el nuevo régimen, aquellas sin licencia deberán buscar jurisdicciones alternativas. La industria está experimentando un giro rápido hacia una mayor estandarización y centralización. El impacto va más allá de las instituciones. Los profesionales individuales también enfrentan una incertidumbre creciente. Algunos han visto paralizadas sus solicitudes de visado laboral o residencia permanente, lo que revela el coste personal del endurecimiento regulatorio. Esto podría desencadenar una fuga localizada de talento dentro del sector de criptomonedas de Singapur.









Desde el reconocimiento legislativo de Vietnam hasta la aprobación de la ley sobre stablecoins en EE. UU., pasando por el apoyo a la innovación en Malasia y el endurecimiento regulatorio en Singapur, la política de criptomonedas global entra claramente en una fase de multipolaridad:





País/Región Desarrollo normativo Palabras clave en terminos regularios Vietnam Reconocimiento legal de los criptoactivos Regulación clasificada, AML y claridad normativa Estados Unidos El Senado aprueba una legislación sobre stablecoins Requisitos de reservas, transparencia y marco de trabajo federal Malasia Sandbox regulatorio lanzado oficialmente Stablecoin local, pagos programables y pruebas tecnológicas Singapur Aplicación inmediata sin período de transición Umbral de licencias, medidas antiarbitraje y reconfiguración regional





La claridad regulatoria se está convirtiendo en un nuevo motor de atracción: Mercados emergentes como Vietnam y Malasia están impulsando la innovación tecnológica mediante legislación y mecanismos de sandbox.

Una supervisión más estricta está transformando el panorama: El giro regulatorio de Singapur está desplazando capital y talento hacia centros con políticas más favorables como Hong Kong, Dubái y Japón.

Las stablecoins emergen como eje central del cumplimiento normativo: Desde la legislación en EE. UU. hasta pruebas piloto en mercados asiáticos, tanto las stablecoins locales como las vinculadas al dólar estadounidense están siendo integradas en marcos regulatorios estructurados.





Para la industria cripto, este es un momento crucial que combina oportunidades y desafíos. La regulación está redefiniendo las rutas de migración de proyectos a nivel global, los flujos de capital y los costes de cumplimiento normativo. De cara al futuro, la capacidad de adaptarse con flexibilidad a múltiples jurisdicciones será clave para la supervivencia y el crecimiento.



