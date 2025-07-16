La nueva fase de la estrategia cripto de JPMorgan: de pruebas cerradas a transparencia en la cadena

A medida que la tecnología blockchain madura, el sistema financiero global acelera su migración hacia la cadena. Las instituciones financieras tradicionales ya no ven los criptoactivos como algo marginal, sino que cada vez más los integran en sus operaciones principales. En este proceso, J.P. Morgan, uno de los bancos comerciales más grandes del mundo, está desempeñando un papel protagónico. En los últimos años, el banco ha invertido de forma constante en infraestructura blockchain, tokenización de activos, liquidación en cadena y pagos cripto de nivel institucional, buscando equilibrar el cumplimiento normativo con la innovación.





Este mes, J.P. Morgan anunció una emisión piloto del token de depósito “JPMD” en Base, la blockchain de capa 2 de Coinbase , lo que marca una nueva fase en su estrategia blockchain: pasar de sistemas cerrados y controlados internamente a un futuro financiero colaborativo en cadenas públicas. El siguiente análisis explora cómo J.P. Morgan está acelerando la integración profunda entre las finanzas tradicionales y las finanzas on‑chain a través de iniciativas clave como JPMD, en cuatro dimensiones: despliegue técnico, alineación regulatoria, colaboración entre cadenas y estrategia de productos.









J.P. Morgan anunció el despliegue piloto interno de JPMD (JPMorgan Deposit Token) en la blockchain Base de Coinbase, un token de certificado de depósito vinculado al dólar estadounidense.









Características técnicas: A diferencia de A diferencia de stablecoins como USDC o USDT, JPMD está anclado directamente a depósitos bancarios, lo que potencialmente le otorga protecciones legales y supervisión de fondos similares a los depósitos tradicionales.

Contexto del despliegue piloto: Actualmente está limitado a pruebas dentro de JPMorgan, atendiendo a clientes institucionales y pruebas de pagos transfronterizos, con planes de disponibilidad pública sujetos a aprobación regulatoria.





El lanzamiento de JPMD indica que los bancos tradicionales están proporcionando una vía legítima de entrada de fondos al ecosistema on‑chain a través de marcos de cumplimiento, cerrando la brecha entre finanzas centralizadas y descentralizadas a nivel técnico y legal.









Ejecutivos senior de JPMorgan han mantenido reuniones con el grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC para discutir cómo migrar los mercados de capital tradicionales de forma segura y conforme a blockchain.





Temas clave: Rutas de tokenización de valores, requisitos regulatorios para mercados de recompra (repo) on‑chain y diferencias entre tokens de depósito y stablecoins.

Reporte de finanzas digitales: JPMorgan también presentó avances en la aplicación de blockchain a acuerdos de recompra, emisión de bonos y otras áreas a través de su plataforma de financiamiento digital.





Agenda de discusión sobre activos digitales de JPMorgan con el grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC. Fuente: SEC





Estas discusiones de alto nivel reflejan la creciente aceptación regulatoria de los mercados de capital on‑chain y subrayan el rol activo de JPMorgan en dar forma a un entorno regulado para estos mercados.









La plataforma blockchain de JPMorgan, Kinexys (antes Onyx), colaboró con Chainlink y Ondo Finance para completar con éxito la primera liquidación Delivery versus Payment (DvP) piloto entre cadenas.





Método de la liquidación piloto: Un token del Tesoro de EE. UU. (OUSG) emitido en la testnet de Ondo fue liquidado atómicamente en sincronía con un token de liquidación en la red Kinexys mediante el protocolo de comunicación entre cadenas de Chainlink.

Avance técnico: Se logró una liquidación sincrónica multicadena y atómica, lo que sienta las bases técnicas para transferencias seguras de activos entre cadenas en el futuro.





Este hito marca la participación progresiva de instituciones financieras tradicionales en el establecimiento de estándares de interoperabilidad entre cadenas, superando la fragmentación de las finanzas on‑chain.









Según la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO), JPMorgan ha registrado marcas relacionadas con JPMD , que cubren aplicaciones como:





Servicios de pago con activos digitales.

Emisión y liquidación de tokens cripto.

Sistemas de procesamiento de transacciones financieras.





Esto indica que JPMorgan no ve a JPMD solo como un despliegue piloto a corto plazo, sino como la base para un ecosistema integral de servicios financieros digitales. Los registros de marca suelen señalar una intención de comercialización y despliegue de estrategias de mercado posteriores a la implementación tecnológica.









Iniciativas clave Objetivos estratégicos Relevancia para la industria Token de depósito JPMD Liquidación bancaria on‑chain Puente entre stablecoins y moneda bancaria regulada Comunicación con la SEC Guiar vías de cumplimiento regulatorio Asegurar un espacio legítimo para la migración on‑chain de las finanzas tradicionales Liquidación piloto entre cadenas Eficiencia en colaboración multicadena Integración estructural entre DeFi y TradFi Registro de marca Ecosistema comercial de productos cripto Base para una plataforma integral de servicios financieros para criptoactivos





JPMorgan está acelerando su estrategia cripto mediante un enfoque integral de “experimentación central – coordinación regulatoria – expansión tecnológica – desarrollo de marca”. El camino evoluciona desde sistemas cerrados (como JPM Coin) hacia blockchains públicas (como Base), aprovechando la tecnología entre cadenas y el alineamiento regulatorio para fomentar una integración profunda entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto.









JPMorgan está redefiniendo el núcleo tecnológico y los límites del servicio bancario, pasando de sistemas de cuentas cerradas a blockchains abiertas, y de libros contables centralizados a liquidaciones colaborativas multicadena. JPMD no es simplemente un experimento, sino una señal clara del giro de la industria bancaria global hacia la Web3





A medida que la tecnología madura y los estándares regulatorios se unifican, los activos de depósito on‑chain como JPMD están bien posicionados para convertirse en la nueva moneda base de los mercados financieros, construyendo un puente para que las instituciones tradicionales se adentren en la era descentralizada. Las iniciativas tempranas de JPMorgan podrían definir su posición en el panorama financiero global en la próxima década.



