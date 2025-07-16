Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): ¡un fenómeno de subida de precio!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) es una criptomoneda meme en boga dentro de la blockchain de Solana, que destaca por su combinación única de alta tecnología y cultura del entretenimiento. Detrás de este proyecto se encuentran figuras influyentes como Iqram Magdon-Ismail (cofundador de Venmo) y Sam Lessin (inversionista veterano de Venmo). Más que un simple token, JELLYJELLY está concebido como un puente para llevar la blockchain a la vida real, abarcando desde juegos y redes sociales hasta aplicaciones prácticas.





Desde su lanzamiento, JELLYJELLY ha causado furor gracias a dos factores clave: las fluctuaciones de precio tipo montaña rusa y su estrecha conexión con la aplicación Jelly, una plataforma de grabación de videollamadas con integración avanzada de inteligencia artificial (IA). La combinación de criptomemes adictivos y tecnología de IA ha generado una fiebre viral en toda la comunidad, dando lugar a una oleada de inversiones y acalorados debates en todos los foros.





Entonces, ¿qué hace de JELLYJELLY una estrella brillante entre miles de memecoins? ¡Descubramos los elementos clave de este proyecto único a través de este artículo!









JELLYJELLY es un proyecto de memecoin creado por Iqram Magdon-Ismail (cofundador de Venmo) y Sam Lessin (inversor temprano de Venmo). Al combinar su experiencia en finanzas y tecnología, lograron introducir la blockchain en el sector del entretenimiento digital, creando una criptomoneda que no solo es divertida, sino que también tiene aplicaciones en el mundo real.









JELLYJELLY es mucho más que una simple memecoin: es parte del ecosistema de la aplicación de video Jelly.

La app Jelly permite a los usuarios grabar y compartir videos con facilidad, con funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) como subtitulado automático y generación de títulos.

Este concepto único atrajo rápidamente un gran interés por parte de la comunidad.





Además, el proyecto fue lanzado a través de pump.fun, una plataforma especializada en el impulso de memecoins en la blockchain de Solana. Pump.fun ayudó a JELLYJELLY a obtener una exposición rápida y transparente en el mercado, generando confianza entre los inversionistas y acelerando el crecimiento del token.









En solo un día desde su lanzamiento, JELLYJELLY ha sacudido el mercado de criptomonedas con un aumento del 70,000% en su valor, gracias a una liquidez extremadamente fuerte proveniente de exchanges importantes como MEXC. Este incremento impresionante se considera poco común en el mundo de las memecoins, lo que demuestra el atractivo increíble que tiene el proyecto para los inversionistas.





La capitalización de mercado de JELLYJELLY se disparó de 18 millones de dólares a 250 millones de dólares en muy poco tiempo, pero cayó de inmediato debido a ajustes técnicos. Actualmente, el precio del token fluctúa alrededor de 0.015 USD, lo que representa una caída significativa respecto a su punto máximo.





Según analistas, el efecto FOMO (miedo a quedarse fuera), combinado con una estrategia de marketing extremadamente agresiva, ha generado fluctuaciones extremas en JELLYJELLY. Esto representa tanto una oportunidad que puede cambiar vidas para quienes compran en el momento adecuado, como también un riesgo significativo que podría quemarles el bolsillo. Por ello, monitorear de cerca los gráficos de precios y las tendencias del mercado es esencial para los inversores que buscan participar en este juego de alto riesgo.









JELLYJELLY emplea un modelo de tokenomics simple pero eficaz, que garantiza transparencia y equidad para todos los inversionistas.





Suministro total fijo : 999,999,099 tokens, sin mecanismo de quema ni calendario de desbloqueo (vesting).

Todos los tokens fueron liberados desde el inicio, lo que evita la manipulación del suministro y garantiza la transparencia.

Sin asignaciones privadas para el equipo fundador ni para grandes inversionistas, lo que mantiene un entorno de mercado justo.

Esta estrategia de emisión fortalece la confianza de la comunidad y mitiga los efectos negativos asociados al control del suministro.





Sin preventa ni asignaciones privadas, cumpliendo con las reglas de pump.fun para reducir los riesgos de manipulación de precios.

Acceso igualitario a los tokens para todos los inversionistas desde el inicio, lo que garantiza la equidad.





Inicialmente, el precio de JELLYJELLY se disparó debido al fuerte interés de la comunidad.

A largo plazo, este modelo ayuda a mantener la estabilidad dentro del volátil mercado cripto.

Este modelo de tokenomics transparente no solo refuerza la credibilidad de JELLYJELLY, sino que también lo convierte en una opción atractiva para los inversionistas que buscan proyectos de memecoins con potencial.









Jelly es una plataforma para compartir videos diseñada para simplificar la grabación y difusión de videollamadas. Con integración de inteligencia artificial (IA), la aplicación añade automáticamente subtítulos y títulos, haciendo que el contenido sea más profesional y atractivo sin necesidad de una edición compleja.





El token JELLYJELLY otorga acceso anticipado a funciones premium dentro de la app.

Funciona como medio de transacción y fomenta la participación activa de los usuarios.

El crecimiento de la app Jelly impulsa la demanda del token, creando una conexión sólida entre ambos.





JELLYJELLY tiene un gran potencial de crecimiento a medida que la base de usuarios de la app Jelly se expande. Si el proyecto logra consolidar una comunidad sólida e incursiona en el sector DeFi, el valor del token se fortalecerá aún más. Esto genera un ciclo de retroalimentación positiva, donde el desarrollo de la app impulsa la demanda del token, mientras que la popularidad del token expande el ecosistema de Jelly, asegurando un crecimiento sostenible para ambos.









Como plataforma de trading digital líder a nivel global, MEXC se destaca por sus ventajas: bajas tarifas de transacción, velocidad de trading ultrarrápida, amplia variedad de tokens en tendencia y excelente liquidez. Estas características permiten a los inversionistas aprovechar oportunidades en un mercado que cambia rápidamente. JELLYJELLY ya está listado en MEXC, lo que te permite operar con este token con tarifas ultrabajas.





1) Abre la aplicación de MEXC o entra a su sitio web oficial , e inicia sesión.

2) Usa la barra de búsqueda para encontrar el token JELLYJELLY y selecciona Spot Futuros para hacer trading.

3) Elige el tipo de orden; introduce parámetros como la cantidad y el precio; y completa la transacción.













Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) es mucho más que una memecoin, es una fusión creativa entre la tecnología blockchain de Solana y aplicaciones del mundo real. Con estrategias de marketing audaces, un fuerte respaldo comunitario y el potencial de crecimiento de la app Jelly, el proyecto ha captado rápidamente la atención del mercado. Aunque persisten ciertos riesgos, la sólida base tecnológica de JELLYJELLY y su potencial de escalabilidad lo posicionan como un criptoactivo digno de seguimiento.





El modelo de emisión de tokens transparente y justo, combinado con un marketing efectivo, ha construido una base sólida para JELLYJELLY. Sin embargo, los inversionistas deben monitorear de cerca las fluctuaciones del mercado y adoptar enfoques estratégicos de inversión para navegar de manera eficaz en este entorno dinámico.



