Invitar a amigos a registrarse en MEXC

16 de julio de 2025
Además de utilizar la plataforma de MEXC para operar en spot y futuros, los usuarios también pueden ganar comisiones invitando a sus amigos. Al invitar amigos a usar MEXC, los usuarios pueden obtener un porcentaje de comisión por las operaciones de spot y futuros de sus referidos. La tasa de comisión más alta puede alcanzar hasta el 50%.

1. Cómo invitar a amigos


1.1 En el sitio web


Visita el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Haz clic en el ícono de usuario en la esquina superior derecha y selecciona [Referencia].

En la página de referidos, haz clic en [Invitar amigos]. Copia el código de referido y compártelo con tus amigos. Cuando los nuevos usuarios se registren, pueden ingresar el código de referido durante el proceso de registro para completar la invitación.

Otra opción es copiar el enlace de referido directamente y compartirlo con tus amigos. Cuando los nuevos usuarios utilicen el enlace para abrir la página de registro en su navegador, el código de referido se completará automáticamente.


1.2 En la app


1) En la app móvil de MEXC, pulsa el ícono de usuario en la esquina superior izquierda.
2) Selecciona [Referencia] para ingresar a la página de referidos.
3) Pulsa en [Invitar amigos].
4) Elige copiar el código o enlace de referido para invitar a nuevos usuarios. También puedes seleccionar una plantilla en la pantalla de compartir y enviar el póster de referido directamente a tus amigos.


2. Recompensas por referencia


Los usuarios que inviten a sus amigos a registrarse en la plataforma MEXC recibirán un porcentaje de la tarifa de trading como comisiones cada vez que sus amigos realicen una operación.

2.1 Tasa de comisión


La tasa de comisión para usuarios estándar en las operaciones de spot y futuros es del 40%, con un máximo del 50% en ciertas regiones. Si los usuarios desean ganar una comisión más alta, pueden solicitar convertirse en afiliados de MEXC.

Si la referencia es válida, tanto el referente como el referido recibirán recompensas en bonos de Futuros.

2.2 Método de comisión


La comisión real recibida por el referente se distribuirá en la criptomoneda utilizada por el amigo al pagar sus tarifas de trading. Por ejemplo, si el amigo utiliza MX para compensar las tarifas de trading, la comisión real recibida por el referente se distribuirá en MX.

2.3 Tiempo de distribución de comisiones


Las comisiones de las operaciones de spot se distribuyen al día siguiente después de las 00:00 (UTC+8). Por otro lado, las comisiones de las operaciones con futuros se distribuyen al día siguiente después de las 09:00 (UTC+8). El tiempo de distribución real puede estar sujeto a retrasos, por lo que se debe consultar la hora de distribución real al día siguiente. Las recompensas de comisiones se acreditarán en la cuenta spot de MEXC. Puedes ver los registros de comisiones en la página de referidos de MEXC.

Nota:
1) La elegibilidad para recibir comisiones del referente es válida por 1080 días a partir de la fecha de registro del amigo.
2) Para garantizar la precisión y seguridad de los datos, solo proporcionamos datos de comisiones de los últimos 18 meses.

3. Historial de referidos


Los registros detallados de [Historial de referidos] y [Comisiones] se pueden ver en la página de referidos. Los usuarios pueden utilizar el filtro de tiempo para encontrar los registros que desean ver y también exportar los registros.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, asuntos legales, financieros, contables, consultas ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


