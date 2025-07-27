Introducción al trading de futuros de Ontology Gas (ONG)

Los contratos de futuros de Ontology Gas (ONG) son instrumentos derivados que permiten a los traders especular sobre el precio futuro de Ontology Gas sin poseer los tokens ONG reales. A diferencia del trading al contado, donde compras o vendes la moneda Ontology Gas para entrega inmediata, los contratos de futuros te permiten acordar un precio hoy para una transacción que se liquidará en una fecha futura. Estos contratos en MEXC ofrecen opciones de apalancamiento que van desde 1x hasta 400x, permitiendo a los traders amplificar su exposición al token Ontology Gas con una fracción del capital. La liquidación generalmente se maneja en efectivo al vencimiento o durante la liquidación. La popularidad de los derivados de ONG ha crecido significativamente desde 2023, con volúmenes de trading que a menudo superan los mercados al contado por 2-3 veces. Este aumento está impulsado por la mayor participación institucional y los traders minoristas que buscan rendimientos amplificados a través de futuros perpetuos de Ontology Gas y otros tipos de contratos.

Apalancamiento para mayores rendimientos: El trading de futuros de Ontology Gas en MEXC ofrece un apalancamiento sustancial, permitiendo a los traders controlar grandes posiciones con un capital inicial mínimo. Por ejemplo, con un apalancamiento de 20x, un trader puede controlar $20,000 en tokens ONG con solo $1,000, potencialmente multiplicando los rendimientos en movimientos de precios favorables.

El trading de futuros de Ontology Gas en MEXC ofrece un apalancamiento sustancial, permitiendo a los traders controlar grandes posiciones con un capital inicial mínimo. Por ejemplo, con un apalancamiento de 20x, un trader puede controlar $20,000 en tokens ONG con solo $1,000, potencialmente multiplicando los rendimientos en movimientos de precios favorables. Ganancias en cualquier dirección del mercado: A diferencia del trading al contado, los futuros de Ontology Gas permiten a los traders obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas al ir largos o cortos, lo que los hace ideales para entornos de criptomonedas volátiles.

A diferencia del trading al contado, los futuros de Ontology Gas permiten a los traders obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas al ir largos o cortos, lo que los hace ideales para entornos de criptomonedas volátiles. Diversificación de cartera y cobertura: Los futuros de ONG pueden usarse para diversificar carteras y cubrirse contra fluctuaciones de precios, proporcionando una herramienta para la gestión de riesgos y el posicionamiento estratégico.

Los futuros de ONG pueden usarse para diversificar carteras y cubrirse contra fluctuaciones de precios, proporcionando una herramienta para la gestión de riesgos y el posicionamiento estratégico. Liquidez y volumen superior: Los mercados de futuros de Ontology Gas generalmente ofrecen mayor liquidez que los mercados al contado, lo que resulta en spreads más ajustados y menor deslizamiento, beneficiando tanto a traders activos como a participantes institucionales.

El apalancamiento amplifica las pérdidas: Si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también magnifica las pérdidas. Por ejemplo, usar un apalancamiento de 50x significa que un movimiento adverso del precio del 2% podría resultar en la liquidación completa de la posición de Ontology Gas, haciendo esencial la gestión de riesgos.

Si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también magnifica las pérdidas. Por ejemplo, usar un apalancamiento de 50x significa que un movimiento adverso del precio del 2% podría resultar en la liquidación completa de la posición de Ontology Gas, haciendo esencial la gestión de riesgos. Riesgos de liquidación: Durante períodos de extrema volatilidad, cambios rápidos de precio pueden desencadenar cierres automáticos de posiciones, especialmente en eventos de liquidación en cascada, lo que puede causar oscilaciones exageradas en el precio de la criptomoneda ONG.

Durante períodos de extrema volatilidad, cambios rápidos de precio pueden desencadenar cierres automáticos de posiciones, especialmente en eventos de liquidación en cascada, lo que puede causar oscilaciones exageradas en el precio de la criptomoneda ONG. Tasas de financiación: Para posiciones a largo plazo, las tasas de financiación—pagos periódicos entre los titulares de posiciones largas y cortas, típicamente cada 8 horas—pueden impactar significativamente la rentabilidad total dependiendo del sentimiento del mercado de Ontology Gas.

Para posiciones a largo plazo, las tasas de financiación—pagos periódicos entre los titulares de posiciones largas y cortas, típicamente cada 8 horas—pueden impactar significativamente la rentabilidad total dependiendo del sentimiento del mercado de Ontology Gas. Riesgos de contraparte y plataforma: Como con todos los derivados, existen riesgos asociados con la plataforma de trading y las contrapartes, subrayando la importancia de usar herramientas robustas de gestión de riesgos y operar con el token Ontology Gas en plataformas reputadas como MEXC.

Trading de base: Los traders aprovechan las discrepancias temporales de precios entre los futuros de ONG y los mercados al contado tomando posiciones opuestas para capturar el spread a medida que converge.

Los traders aprovechan las discrepancias temporales de precios entre los futuros de ONG y los mercados al contado tomando posiciones opuestas para capturar el spread a medida que converge. Cobertura de posiciones al contado: Los inversores en Ontology Gas pueden cubrir sus tenencias al contado estableciendo posiciones cortas en futuros, neutralizando el riesgo a la baja sin vender sus tokens ONG reales—útil para evitar eventos imponibles.

Los inversores en Ontology Gas pueden cubrir sus tenencias al contado estableciendo posiciones cortas en futuros, neutralizando el riesgo a la baja sin vender sus tokens ONG reales—útil para evitar eventos imponibles. Spreads de calendario y arbitraje: Los traders avanzados pueden usar estrategias de spreads de calendario o arbitraje para obtener ganancias de las diferencias en las expiraciones de los contratos de Ontology Gas o entre diferentes mercados.

Los traders avanzados pueden usar estrategias de spreads de calendario o arbitraje para obtener ganancias de las diferencias en las expiraciones de los contratos de Ontology Gas o entre diferentes mercados. Técnicas de gestión de riesgos: Un trading exitoso de futuros de Ontology Gas depende de una sólida gestión de riesgos, incluyendo un tamaño de posición adecuado (típicamente del 1-5% del valor de la cuenta), órdenes de stop-loss y una cuidadosa monitorización del apalancamiento para evitar una exposición excesiva.

Regístrate para una cuenta en MEXC: Completa el proceso de registro y verificación. Navega a la sección "Futuros": Selecciona los contratos de futuros de Ontology Gas de la lista disponible. Transfiere fondos: Mueve activos de tu billetera al contado a tu cuenta de futuros. Elige el tipo de contrato: Selecciona entre contratos de ONG margenados en USDT o en moneda. Establece el apalancamiento: Elige tu apalancamiento preferido (1-400x) basado en tu tolerancia al riesgo. Realiza tu orden: Usa órdenes de mercado, límite o condicionales para especificar la dirección y el tamaño. Gestiona el riesgo: Implementa herramientas de stop-loss, take-profit y trailing stop para proteger tus posiciones de Ontology Gas.

El trading de futuros de Ontology Gas (ONG) ofrece rendimientos mejorados, flexibilidad en el mercado y oportunidades de cobertura, pero también conlleva riesgos sustanciales que requieren una gestión cuidadosa. MEXC proporciona una plataforma fácil de usar pero sofisticada con tarifas competitivas y herramientas completas para el trading de futuros del token Ontology Gas, haciéndola adecuada tanto para traders nuevos como experimentados que buscan expandirse más allá del trading al contado de ONG.