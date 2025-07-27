Introducción al trading de futuros de Ontology Gas (ONG)

Los contratos de futuros de Ontology Gas (ONG) son instrumentos derivados que permiten a los traders especular sobre el precio futuro de Ontology Gas sin poseer los tokens ONG reales. A diferencia del trading al contado, donde compras o vendes la moneda Ontology Gas para entrega inmediata, los contratos de futuros te permiten acordar un precio hoy para una transacción que se liquidará en una fecha futura. Estos contratos en MEXC ofrecen opciones de apalancamiento que van desde 1x hasta 400x, permitiendo a los traders amplificar su exposición al token Ontology Gas con una fracción del capital. La liquidación generalmente se maneja en efectivo al vencimiento o durante la liquidación. La popularidad de los derivados de ONG ha crecido significativamente desde 2023, con volúmenes de trading que a menudo superan los mercados al contado por 2-3 veces. Este aumento está impulsado por la mayor participación institucional y los traders minoristas que buscan rendimientos amplificados a través de futuros perpetuos de Ontology Gas y otros tipos de contratos.
El trading de futuros de Ontology Gas (ONG) ofrece rendimientos mejorados, flexibilidad en el mercado y oportunidades de cobertura, pero también conlleva riesgos sustanciales que requieren una gestión cuidadosa. MEXC proporciona una plataforma fácil de usar pero sofisticada con tarifas competitivas y herramientas completas para el trading de futuros del token Ontology Gas, haciéndola adecuada tanto para traders nuevos como experimentados que buscan expandirse más allá del trading al contado de ONG.
