Interpretando el informe 2024 de la Fundación Ethereum: Adopción de nuevas tendencias en el cumplimiento cripto

Con el rápido desarrollo de la industria de criptoactivos, las políticas regulatorias están en constante evolución. Recientemente, la Fundación Ethereum publicó su informe anual 2024, en el que detalla su estructura organizativa, activos financieros y datos económicos, además de mostrar cómo está respondiendo a las tendencias regulatorias cada vez más estrictas. Este informe ofrece valiosas perspectivas de cumplimiento para proyectos Web3, especialmente en el contexto de la inminente implementación de la Ley de Innovación Financiera y Tecnología para el Siglo XXI (FIT21) en Estados Unidos. A continuación, analizaremos tres aspectos clave de cómo la Fundación Ethereum establece un estándar de cumplimiento para proyectos Web3.









La Ley de Innovación Financiera y Tecnología para el Siglo XXI (FIT21), liderada por el Partido Republicano, busca abordar la prolongada incertidumbre regulatoria que enfrenta la industria cripto estableciendo límites regulatorios claros para los criptoactivos y proyectos Web3. Uno de sus principales puntos destacados es la redefinición de los criptoactivos, especificando con claridad cuáles pueden clasificarse como "mercancías" en lugar de "valores". Esta clasificación determina directamente qué organismos reguladores supervisarán los criptoactivos. La Ley FIT21 establece tres estándares fundamentales para definir el alcance regulatorio de los criptoactivos:





Umbral de control del 20%: Si una entidad única o partes afiliadas controlan más del 20% de un token, el proyecto será clasificado como un valor y estará sujeto a una estricta regulación por parte de la SEC.

Requisito de gobernanza descentralizada: Los proyectos deben garantizar que el poder de decisión no esté concentrado en manos de pocos grandes holders o equipos, logrando una gobernanza verdaderamente descentralizada.

Divulgación de información y transparencia: Los proyectos que cumplan con los requisitos de descentralización deben divulgar regularmente información clave, como la distribución de tokens y datos financieros, asegurando la transparencia del proyecto.









El informe anual 2024 de la Fundación Ethereum ofrece una divulgación detallada de su estructura de gobernanza, activos financieros y estrategias de gestión financiera. Como una de las fundaciones Web3 más grandes del mundo, la forma en que la Fundación Ethereum aborda los requisitos de cumplimiento de la Ley FIT21 proporciona lecciones valiosas para otros proyectos Web3.









Uno de los aspectos más destacados del informe es cómo la Fundación Ethereum implementa la gobernanza descentralizada. La fundación ha establecido varios equipos funcionales clave, incluidos los equipos de desarrollo, investigación, soporte del ecosistema y gestión de riesgos, asegurando una división funcional y transparencia en la gobernanza. Cada equipo opera de manera independiente mientras supervisa a los demás, evitando que la toma de decisiones se concentre excesivamente. Por ejemplo; el equipo de desarrollo se enfoca en las actualizaciones del protocolo principal, el departamento de investigación impulsa innovaciones tecnológicas futuras y el equipo de soporte del ecosistema se dedica a la educación comunitaria y a la expansión del ecosistema.





Además, la fundación fomenta la descentralización en la toma de decisiones permitiendo que los holders de tokens y los participantes del ecosistema voten sobre decisiones y presenten propuestas abiertas. Esto permite que la comunidad participe realmente en el desarrollo futuro del proyecto. Este modelo de gobernanza no solo asegura que se respete el principio central de la descentralización, sino que también mejora la participación y la confianza de la comunidad a través de un proceso de toma de decisiones transparente, cumpliendo con los estrictos requisitos de descentralización establecidos por la Ley FIT21.













El informe 2024 de la Fundación Ethereum también revela su gran fondo de activos, con aproximadamente $789 millones en criptoactivos, de los cuales el 99.45% está en ETH. Aunque esta proporción es alta, considerando que la Fundación Ethereum posee cerca de 261,000 ETH, o el 0.22% del suministro total de Ethereum, sus tenencias están relativamente dispersas y muy por debajo del umbral del 20% de control establecido por la Ley FIT21. Por lo tanto, las tenencias de ETH de la fundación no tendrán un impacto excesivo en el mercado, evitando efectivamente los riesgos de liquidez asociados con concentraciones elevadas.





Además de los criptoactivos, la fundación también posee alrededor de $300 millones en activos financieros tradicionales, incluidos moneda fiduciaria y bonos, lo que proporciona una mayor capacidad para mitigar riesgos. A través de esta estrategia financiera de “tenencias ligeras + asignación diversificada”, la Fundación Ethereum no solo reduce el riesgo de volatilidad de un único activo, sino que también refuerza su estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado, sentando una base sólida para su desarrollo a largo plazo. Esta estrategia de asignación de activos diversificada ofrece lecciones importantes para los proyectos Web3. En un entorno regulatorio en constante evolución, una asignación de activos razonable y evitar concentraciones excesivas en una sola clase de activos pueden reducir eficazmente los riesgos de mercado y garantizar la estabilidad financiera del proyecto.













La transparencia financiera de la Fundación Ethereum es otro aspecto destacado de su estrategia de cumplimiento. El informe proporciona una divulgación detallada de los gastos anuales de la fundación para 2022 y 2023, con fondos asignados principalmente al desarrollo del protocolo central, financiación del ecosistema y reservas operativas. Estos gastos incluyen mejoras de seguridad del protocolo central de Ethereum, tecnologías de escalado de capa 2, desarrollo de pruebas de conocimiento cero y financiamiento para el ecosistema, apoyando a la comunidad de desarrolladores y la incubación de nuevos proyectos.





Este enfoque de divulgación transparente no solo cumple con los requisitos de divulgación de información de la Ley FIT21, sino que también ayuda a fortalecer la confianza del mercado en su gestión financiera. Si los proyectos Web3 adoptan un enfoque similar al de la Fundación Ethereum, divulgando regularmente información clave como los flujos de fondos del proyecto, la distribución de tokens y los mecanismos de gobernanza, sin duda aumentarán la confianza de los inversionistas y la comunidad, reduciendo los potenciales riesgos legales y de reputación.









El informe 2024 de la Fundación Ethereum ofrece puntos de referencia significativos para la construcción del cumplimiento en la industria Web3. A través de la gobernanza descentralizada, la diversificación financiera y la divulgación transparente de información, la Fundación Ethereum ha logrado un desarrollo sostenible dentro de un marco de cumplimiento. A medida que la Ley FIT21 y otras políticas regulatorias entran gradualmente en vigor, los proyectos Web3 deben adaptar sus estrategias de manera oportuna para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos y avanzar en un mercado competitivo. Este informe no solo presenta un modelo de cumplimiento para la industria, sino que también proporciona orientación práctica a los proyectos Web3 sobre cómo enfrentar los desafíos regulatorios cada vez más estrictos.





