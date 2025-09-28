Explicación sobre los cambios en el volumen de trading y el interés abierto de futuros

En el trading de futuros , los cambios en el volumen de trading y en el interés abierto de un par de futuros durante un periodo determinado a menudo reflejan las fluctuaciones en la actividad de los inversores y en el flujo de capital. Estos son indicadores importantes del mercado que ayudan a los inversores a analizar el sentimiento de los participantes, las tendencias de precios y los riesgos potenciales. Interpretar correctamente estos datos puede proporcionar una guía valiosa para los inversores al operar futuros y ayudar a optimizar las estrategias de trading.









El volumen de trading de futuros se refiere a la cantidad de contratos ejecutados (total de compras y ventas) dentro de un periodo específico. Refleja el nivel de actividad del mercado y la intensidad del trading. Para un par de futuros en particular, también muestra el nivel de atención que los inversores tienen en ese par.





Cuanto mayor sea el volumen de trading dentro de un periodo determinado, más activo estará el mercado. Un aumento repentino en el volumen de trading a menudo señala una volatilidad inminente en el mercado. Los traders suelen utilizar tanto el volumen de trading como el interés abierto para evaluar el sentimiento actual del mercado y desarrollar sus estrategias de inversión.













El interés abierto se refiere al número total de contratos pendientes que aún no han sido liquidados. Representa la magnitud del capital invertido por los participantes del mercado y el nivel de interés de trading. Un aumento en el interés abierto indica que está entrando más capital al mercado, lo que muestra que los inversores están interesados en el precio o la tendencia actual. Una disminución en el interés abierto significa que el capital está saliendo del mercado, lo que sugiere que los inversores están cerrando posiciones o saliendo, y que el interés general del mercado está disminuyendo.













Los cambios en el volumen de trading pueden señalar la actividad del mercado y la fortaleza de la tendencia. Cuando el volumen de trading aumenta, muestra una mayor participación en el mercado. En concreto, si el volumen sube durante una tendencia alcista de precios, puede confirmar el impulso alcista. Si el volumen sube durante una tendencia negativa, puede confirmar el impulso bajista. Por el contrario, una caída en el volumen de trading indica una reducción de la actividad del mercado, lo que puede sugerir un debilitamiento o una reversión de la tendencia actual.









Cuando el precio de un par de futuros experimenta fluctuaciones significativas, el volumen de trading puede utilizarse para validar la fiabilidad de un punto de ruptura o breakout.

Punto de ruptura con alto volumen: Si el precio rompe un nivel clave de soporte o resistencia con un volumen fuerte, el punto de ruptura suele ser más confiable.

Punto de ruptura con bajo volumen: Si el punto de ruptura ocurre con un volumen débil, puede tratarse de un punto de ruptura falso y el precio podría retroceder pronto.









Los cambios en el interés abierto ayudan a evaluar la dirección de los flujos de capital y la fortaleza de una tendencia. Un aumento en el interés abierto sugiere que está entrando más capital al mercado, lo que indica un fuerte interés en las tendencias futuras del precio. Si el interés abierto aumenta junto con los incrementos de precio, señala un fuerte sentimiento alcista. Si el interés abierto aumenta mientras los precios caen, señala un fortalecimiento del sentimiento bajista.





Una disminución en el interés abierto indica que el capital está saliendo del mercado a medida que los traders cierran posiciones. Esto a menudo señala un debilitamiento o un posible final de la tendencia actual.









Si tanto el interés abierto como el volumen de trading aumentan, sugiere una mayor actividad tanto de los alcistas como de los bajistas, con el potencial de una mayor volatilidad en adelante. Si el interés abierto aumenta pero el volumen de trading disminuye, indica un mercado en espera, posiblemente una fase de preparación para la continuación de una tendencia.













Observar el volumen de trading junto con el interés abierto proporciona una visión más completa del sentimiento del mercado y de la fortaleza de la tendencia.





1) Volumen en aumento e interés abierto en aumento: Generalmente indica un mercado activo con entradas de capital, lo que sugiere que la tendencia puede continuar o acelerarse. Ejemplo: en un mercado al alza, si los precios suben junto con el volumen de trading y el interés abierto, muestra un fuerte sentimiento alcista y entradas de nuevo capital.





2) Volumen en aumento e interés abierto en disminución: Indica actividad en el mercado pero con salidas de capital, lo que puede señalar el final de una tendencia. Ejemplo: en la etapa final de un mercado alcista, si los precios suben rápidamente mientras el interés abierto disminuye, sugiere que se están cerrando posiciones long para tomar beneficios.





3) Volumen en disminución e interés abierto en aumento: Muestra una reducción de la actividad del mercado pero con entradas de capital, lo que puede señalar una fase de acumulación. Ejemplo: durante una consolidación lateral, el aumento del interés abierto sugiere que los inversores se están posicionando para un posible punto de ruptura.





4) Volumen en disminución e interés abierto en disminución: Indica una actividad de mercado débil y un interés decreciente, lo que sugiere que la tendencia puede detenerse. Ejemplo: en un mercado bajista, si los precios caen mientras tanto el volumen de trading como el interés abierto disminuyen, refleja un sentimiento débil y una menor participación.













Cuando los precios están subiendo:

1) Un volumen de trading en aumento y un interés abierto en aumento indican una tendencia fuerte, adecuada para añadir a posiciones long.

2) Un volumen en aumento pero un interés abierto en disminución puede señalar toma de beneficios por parte de los alcistas, por lo que debes tener cuidado con una posible reversión.





Cuando los precios están cayendo:

1) Un volumen de trading en aumento y un interés abierto en aumento indican un fuerte sentimiento bajista, y la tendencia bajista puede continuar.

2) Un volumen en disminución pero un interés abierto en aumento sugiere que las posiciones short aún podrían estar acumulándose, lo que requiere precaución.









Cuando los precios rompen niveles clave:

1) Un volumen de trading en aumento y un interés abierto en aumento sugieren un punto de ruptura confiable, adecuado para seguir el movimiento.

2) Un volumen en aumento pero un interés abierto en disminución sugiere un posible punto de ruptura falso, y es más seguro esperar.









Cuando el interés abierto sube bruscamente:

1) Si los precios se disparan, muestra un dominio alcista.

2) Si los precios se desploman, muestra un dominio bajista, lo que potencialmente puede llevar a una caída más profunda.





Cuando el interés abierto cae bruscamente:

1) Si los precios suben, sugiere que los posicionados en long están cerrando posiciones y puede seguir un retroceso.

2) Si los precios caen, sugiere que los posicionados en short están cerrando posiciones y puede seguir un rebote.









Interés abierto extremadamente alto : Cuando el interés abierto alcanza niveles muy elevados, el mercado se vuelve propenso a una fuerte volatilidad (ej., liquidaciones o estrangulamientos de posiciones short/long). Se recomienda usar un apalancamiento menor para gestionar el riesgo.

Interés abierto extremadamente bajo: Cuando el interés abierto es muy bajo, la tendencia del mercado puede ser débil, lo cual hace más apropiado realizar operaciones a corto plazo o mantenerse al margen.





Al aprovechar eficazmente estos indicadores, los inversores pueden capturar mejor las oportunidades de tendencias, gestionar riesgos y mejorar sus rendimientos en el trading de futuros.









Mediante el uso de plataformas profesionales de datos de terceros, puedes monitorear fácilmente los cambios en el interés abierto de futuros para diferentes tokens, por ejemplo, en CoinGlass





Usando a SHIB como ejemplo, en CoinGlass , puedes ver los cambios en el interés abierto de SHIB durante un periodo de tiempo seleccionado, claramente mostrados en forma de gráfico. También puedes comparar el interés abierto en diferentes exchanges.













En la plataforma de MEXC, si quieres ver tus posiciones actuales de futuros, puedes encontrarlas debajo del gráfico de velas en la interfaz de trading de futuros.









Si quieres revisar tus operaciones pasadas, ve a la esquina superior derecha y selecciona Órdenes → Historial de posiciones.













El mercado de criptomonedas es altamente volátil y está lleno de incertidumbres. Los usuarios deben monitorear constantemente sus posiciones y ajustarlas mediante la adición o la reducción de posiciones según sea necesario para evitar pérdidas por liquidaciones debido a fluctuaciones del mercado.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



