Proporcionar prueba de domicilio (Proof of address) es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Después de registrarte y crear una cuenta en MEXC, deberás cargar un documento como prueba de domiProporcionar prueba de domicilio (Proof of address) es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Después de registrarte y crear una cuenta en MEXC, deberás cargar un documento como prueba de domi
Academia/Guías para principiantes/Guía del usuario/Cómo verifi...lio en MEXC

Cómo verificar mi domicilio en MEXC

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Principiantes
Eclipse
ES$0.0995+19.01%
Lagrange
LA$0.30109+1.86%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Sologenic
SOLO$0.2009+3.32%
Secretum
SER$0.0002028+0.94%

Proporcionar prueba de domicilio (Proof of address) es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Después de registrarte y crear una cuenta en MEXC, deberás cargar un documento como prueba de domicilio para completar la verificación de identidad y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de tu país o región.

Esta guía explica cómo verificar tu domicilio y cargar correctamente el documento de prueba de domicilio requerido para completar el proceso de verificación.

1. ¿Qué es la prueba de domicilio?


Para completar la verificación KYC, necesitas proporcionar un documento de prueba de domicilio. Solo después de enviar el documento requerido podremos verificar tu domicilio válido. Este documento se utiliza para confirmar tu lugar de residencia. Durante el proceso de verificación KYC, debes subir un documento de prueba de domicilio que incluya tu nombre completo y el domicilio.

El documento que subas debe cumplir con requisitos específicos para ser aceptado como prueba válida de tu domicilio. Debe estar emitido a tu nombre y coincidir con el nombre del titular de la cuenta de MEXC. El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses e incluir la siguiente información:

  • Tu nombre completo
  • Tu domicilio
  • Fecha de emisión
  • Autoridad emisora
  • Detalles de la autoridad emisora (como identificador de entidad comercial, información de contacto o sitio web)

2. ¿Qué documentos se pueden usar como prueba de domicilio?


El documento que proporciones debe mostrar claramente tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y el nombre de la autoridad emisora. La fecha de emisión debe ser dentro de los últimos tres meses. Los documentos de prueba de domicilio válidos incluyen, entre otros:

  • Extractos bancarios
  • Cartas emitidas por el banco
  • Documentos de hipoteca o libros de ahorros
  • Facturas de servicios personales, de hogar, internet o TV
  • Facturas de agua, electricidad o gas
  • Facturas de otros proveedores de servicios públicos
  • Cartas o avisos emitidos por el gobierno
  • Certificados de registro electoral
  • Documentos de evaluación fiscal
  • Formularios de registro temporal, certificados o documentos de registro de vehículos
  • Facturas de alquiler emitidas por agencias inmobiliarias
  • Confirmación de domicilio emitida por el empleador o contratos de compra de propiedad

3. ¿Qué documentos no se pueden usar como prueba de domicilio?


Los siguientes documentos no son aceptados como prueba válida de domicilio:
  • Recibos de transacciones (aunque muestren una dirección de envío/facturación)
  • Facturas médicas

4. Pautas importantes para subir documentos:


1) Asegúrate de que tu documento califique como prueba válida de domicilio. Si tienes dudas, consulta la lista anterior.

2) La fecha de emisión no debe ser mayor a tres meses. MEXC solo acepta pruebas de domicilio emitidas en los últimos tres meses.

3) El documento debe contener tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y autoridad emisora.

4) El documento debe estar emitido a tu nombre. Asegúrate de que el nombre y la domicilio en el documento coincidan con los proporcionados al registrarte en MEXC.

5) Sube solo documentos originales, sin recortar ni editar. Puedes enviar una foto o una copia escaneada de una factura física, o un archivo PDF de una factura electrónica. Sin embargo, las copias escaneadas o capturas de pantalla no deben ser borrosas, reflejadas o en blanco y negro. Asegúrate de que todos los bordes del documento sean visibles y que todo el contenido sea legible.

6) Puedes ocultar información sensible como números de cuenta bancaria o detalles de tarjetas, pero el resto del documento debe permanecer intacto.

7) Asegúrate de que tu documento cumpla con el formato y tamaño de archivo requerido. Los formatos de archivo admitidos son .PDF, .JPG y .PNG. No se aceptan otros formatos de archivo.

8) Ten en cuenta que el proceso de revisión para la verificación de prueba de domicilio puede tardar hasta 24 horas en completarse. Recibirás una notificación automáticamente una vez que se complete la revisión. No es necesario contactar al soporte al cliente.

5. Preguntas frecuentes (FAQ)


5.1 ¿Por qué se requiere la verificación del domicilio?


La verificación del domicilio es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Se utiliza para confirmar tu domicilio. Durante el proceso de verificación, debes proporcionar tu nombre completo, domicilio residencial y un documento válido de prueba de domicilio.

5.2 ¿Qué se considera un domicilio inválido o incompleto?


Asegúrate de proporcionar un domicilio completo, incluyendo el número de apartamento/unidad, nombre de la calle y código postal.

5.3 ¿Por qué no puedo seleccionar mi país/región para la verificación de domicilio?


Puedes consultar la lista de países que actualmente admiten la verificación de domicilio en la página del producto.

5.4 ¿Cuáles son los requisitos para la verificación del domicilio?


El documento debe mostrar claramente tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y el nombre de la autoridad emisora. La fecha de emisión debe ser dentro de los últimos tres meses.

5.5 ¿Cómo puedo actualizar mi prueba de domicilio?


Si tus detalles de domicilio cambian, contacta al servicio al cliente.

Aviso legal: Este material no constituye asesoramiento en inversión, impuestos, legal, financiero, contable, consultoría o cualquier otro relacionado, ni recomienda la compra, venta o tenencia de activos. La Academia MEXC proporciona información solo como referencia y no ofrece asesoramiento en inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. Las decisiones de inversión tomadas por los usuarios no están asociadas con MEXC.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

En los mercados de criptomonedas y derivados, el trading de futuros apalancados es una herramienta potente pero de alto riesgo. Al permitir a los traders controlar posiciones sustanciales con cantidad

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos