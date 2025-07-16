Cómo verificar mi domicilio en MEXC





Proporcionar prueba de domicilio (Proof of address) es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Después de registrarte y crear una cuenta en MEXC, deberás cargar un documento como prueba de domicilio para completar la verificación de identidad y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de tu país o región.





Esta guía explica cómo verificar tu domicilio y cargar correctamente el documento de prueba de domicilio requerido para completar el proceso de verificación.









Para completar la verificación KYC, necesitas proporcionar un documento de prueba de domicilio. Solo después de enviar el documento requerido podremos verificar tu domicilio válido. Este documento se utiliza para confirmar tu lugar de residencia. Durante el proceso de verificación KYC, debes subir un documento de prueba de domicilio que incluya tu nombre completo y el domicilio.





El documento que subas debe cumplir con requisitos específicos para ser aceptado como prueba válida de tu domicilio. Debe estar emitido a tu nombre y coincidir con el nombre del titular de la cuenta de MEXC. El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses e incluir la siguiente información:





Tu nombre completo

Tu domicilio

Fecha de emisión

Autoridad emisora

Detalles de la autoridad emisora (como identificador de entidad comercial, información de contacto o sitio web)









El documento que proporciones debe mostrar claramente tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y el nombre de la autoridad emisora. La fecha de emisión debe ser dentro de los últimos tres meses. Los documentos de prueba de domicilio válidos incluyen, entre otros:





Extractos bancarios

Cartas emitidas por el banco

Documentos de hipoteca o libros de ahorros

Facturas de servicios personales, de hogar, internet o TV

Facturas de agua, electricidad o gas

Facturas de otros proveedores de servicios públicos

Cartas o avisos emitidos por el gobierno

Certificados de registro electoral

Documentos de evaluación fiscal

Formularios de registro temporal, certificados o documentos de registro de vehículos

Facturas de alquiler emitidas por agencias inmobiliarias

Confirmación de domicilio emitida por el empleador o contratos de compra de propiedad









Los siguientes documentos no son aceptados como prueba válida de domicilio:

Recibos de transacciones (aunque muestren una dirección de envío/facturación)

Facturas médicas









1) Asegúrate de que tu documento califique como prueba válida de domicilio. Si tienes dudas, consulta la lista anterior.





2) La fecha de emisión no debe ser mayor a tres meses. MEXC solo acepta pruebas de domicilio emitidas en los últimos tres meses.





3) El documento debe contener tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y autoridad emisora.





4) El documento debe estar emitido a tu nombre. Asegúrate de que el nombre y la domicilio en el documento coincidan con los proporcionados al registrarte en MEXC.





5) Sube solo documentos originales, sin recortar ni editar. Puedes enviar una foto o una copia escaneada de una factura física, o un archivo PDF de una factura electrónica. Sin embargo, las copias escaneadas o capturas de pantalla no deben ser borrosas, reflejadas o en blanco y negro. Asegúrate de que todos los bordes del documento sean visibles y que todo el contenido sea legible.





6) Puedes ocultar información sensible como números de cuenta bancaria o detalles de tarjetas, pero el resto del documento debe permanecer intacto.





7) Asegúrate de que tu documento cumpla con el formato y tamaño de archivo requerido. Los formatos de archivo admitidos son .PDF, .JPG y .PNG. No se aceptan otros formatos de archivo.





8) Ten en cuenta que el proceso de revisión para la verificación de prueba de domicilio puede tardar hasta 24 horas en completarse. Recibirás una notificación automáticamente una vez que se complete la revisión. No es necesario contactar al soporte al cliente.













La verificación del domicilio es parte del proceso de verificación KYC de MEXC. Se utiliza para confirmar tu domicilio. Durante el proceso de verificación, debes proporcionar tu nombre completo, domicilio residencial y un documento válido de prueba de domicilio.









Asegúrate de proporcionar un domicilio completo, incluyendo el número de apartamento/unidad, nombre de la calle y código postal.









Puedes consultar la lista de países que actualmente admiten la verificación de domicilio en la página del producto.









El documento debe mostrar claramente tu nombre completo, domicilio, fecha de emisión y el nombre de la autoridad emisora. La fecha de emisión debe ser dentro de los últimos tres meses.









Si tus detalles de domicilio cambian, contacta al servicio al cliente.



