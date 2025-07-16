Cómo usar la calculadora de futuros

Para ayudar a los MEXCers a operar con futuros de manera sensata, MEXC ha desarrollado una calculadora de futuros. Ya sea que estés operando en el mercado de futuros o planeando tus operaciones, utilizar la calculadora de futuros puede proporcionarte información esencial para abrir y cerrar posiciones. Ayuda a la gestión efectiva de fondos, el control de riesgos y la ejecución prudente de operaciones. Este artículo te presentará las características correspondientes y te dará instrucciones específicas sobre cómo usarlas.

















La calculadora de futuros es una función dentro de la página de trading de futuros de MEXC. A través de esta calculadora, puedes obtener seis tipos de información: PNL, precio objetivo, precio de liquidación, monto máxima de apertura, precio de entrada y tarifa de financiación.





La calculadora de futuros está diseñada con fórmulas que implican ganancias/pérdidas en la operación de futuros y la estimación de la tarifa de financiación actual. Por lo tanto, si entiendes los principios de cálculo relacionados, la calculadora de futuros puede ayudarte a obtener rápidamente los datos relevantes, ahorrándote el trabajo de hacer cálculos manuales.





Nota

Los resultados calculados son solo de referencia. Los números reales pueden variar.









Si eliges usar la función [PNL], significa que antes o después de abrir una posición, deseas saber en cuánta ganancia o pérdida incurrirías si el precio justo de los futuros alcanza un punto determinado.





Aquí, deberás llenar cinco datos diferentes: dirección de la operación ([Long/Short]), tamaño del multiplicador, "Precio de entrada", "Precio de cierre" y "Cantidad de futuros".









Si eliges usar la función [Precio objetivo], significa que antes o después de abrir una posición, deseas saber cuál debe ser el precio objetivo al que debe llegar el contrato de futuros para que logres la tasa de retorno esperada.





Aquí, deberás llenar cinco datos diferentes: dirección de la operación ([Long/Short]), tamaño del multiplicador, "Precio de entrada", "Rendimiento" y "Cantidad de futuros".









Si eliges usar la función [Precio de liquidación], significa que antes o después de abrir una posición, deseas saber cuál sería el precio justo del contrato de futuros en el momento en que se activase la liquidación.





Aquí, deberás llenar cinco datos diferentes: tipo de margen ([Aislado/Cruzado]), dirección de la operación([Long/Short]), tamaño del multiplicador, "Precio de entrada" y "Cantidad de futuros".









Si eliges usar la función [Máximo de apertura], significa que deseas saber, bajo tus condiciones actuales de margen disponible, cuál sería la posición máxima que puedes abrir.





Aquí, deberás llenar cuatro datos diferentes: dirección de la operación ([Long/Short]), tamaño del multiplicador, "Precio de entrada" y "Margen disponible".









Si eliges usar la función [Precio de entrada], significa que deseas saber, bajo tus condiciones actuales o cuando abras una nueva posición, cuál sería el precio medio de entrada.





Aquí, deberás llenar dos datos diferentes: "Precio de entrada" y "Cantidad de futuros".









Si eliges usar la función [Tarifa de financiamiento], significa que deseas saber, en las condiciones actuales del mercado, cuál es la tasa de financiación del contrato de futuros y si la paga la parte long o la parte short.





Aquí, deberás llenar cuatro datos diferentes: dirección de la operación ([Long/Short]), "Precio justo", "Cantidad de la posición" y "Tasa de financiación".









































































La calculadora de futuros de MEXC ofrece ventajas significativas al estar ubicada en la página de trading, y proporciona seis funciones clave: "PNL", "Precio objetivo", "Precio de liquidación", "Máx. de apertura", "Precio de entrada" y "Tarifa de financiación". Estas funciones se basan en el cálculo de las ganancias del contrato de futuros y la tasa actual de tarifa de financiación, ofreciendo a los usuarios datos relevantes. La calculadora facilita la estimación precisa del PNL, el establecimiento de metas, el control de riesgos y la mejora de la eficiencia y precisión general del trading. Los usuarios pueden tomar decisiones de operación más informadas y racionales, lo que mejora finalmente su experiencia de trading.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir.