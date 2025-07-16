Cómo usar la testnet de Nillion: Una guía paso a paso





Nillion está revolucionando la seguridad de los datos al permitir cálculos ciegos, lo que permite procesar datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. Como parte de su desarrollo, la testnet de Nillion ya está activa, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de interactuar con su ecosistema mediante la adquisición y uso de tokens de prueba NIL.





En esta guía, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la testnet de Nillion, incluyendo cómo reclamar tokens de prueba NIL, enviar tokens NIL y hacer staking de los mismos.









Nillion Network (NIL) es una red descentralizada diseñada para mejorar la privacidad de los datos utilizando técnicas criptográficas avanzadas, como el Cálculo Multipartito (MPC, por sus siglas en inglés). Esto permite procesar datos de manera segura a través de múltiples nodos sin exponer su contenido, lo que la hace ideal para aplicaciones en finanzas, salud y entrenamiento de inteligencia artificial.





El token NIL es central en el ecosistema de Nillion, sirviendo para múltiples propósitos, incluyendo staking, gobernanza y tarifas de transacción. Aunque el proyecto aún está en su fase de testnet, los usuarios pueden explorar su funcionalidad adquiriendo tokens de prueba NIL y realizando transacciones.









Interactuar con la testnet de Nillion te permite:

Experimentar la infraestructura centrada en la seguridad de la red antes de su lanzamiento en la mainnet.

Probar las transacciones y mecanismos de staking sin riesgo financiero.

Obtener posibles ventajas de acceso anticipado para desarrollos futuros.

Explorar cómo funcionan los cálculos ciegos y entender su impacto en la privacidad de los datos.













Antes de interactuar con la testnet de Nillion, necesitas una billetera compatible. Actualmente, las billeteras Keplr y Leap son compatibles. Si no tienes una billetera Keplr, sigue la Guía de instalación de Keplr para instalarla.









Una vez configurada tu billetera Keplr, sigue estos pasos para agregar la testnet de Nillion:

Ve a la Lista de cadenas de Keplr. 1)

2) Busca "Nillion Testnet" y haz clic para agregarla.





3) Copia tu dirección de la testnet de Nillion desde Keplr.









Ahora que tu billetera está lista, solicita tokens de prueba NIL gratuitos desde el Faucet de Nillion.









2) Haz clic en el botón de "Start" (Iniciar).

3) Pega tu dirección de billetera de la testnet de Nillion (copiada desde Keplr).

4) Completa la verificación captcha y haz clic en "Continue" (Continuar).

5) Espera unos momentos para que se procese la transacción; los tokens NIL serán enviados a tu billetera.

Nota: Puedes reclamar tokens de prueba NIL una vez cada 24 horas.









Para probar las transacciones en la testnet de Nillion, puedes enviar tokens NIL a otros usuarios de la testnet:









Ve al Explorador de la testnet de Nillion. 1)

2) Desplázate hacia abajo y haz clic en el nombre de cualquier validador para ver su dirección de billetera.









3) Copia su dirección de billetera.

4) Abre tu billetera Keplr, haz clic en "Send" (Enviar) e ingresa la dirección del destinatario.

5) Elige la cantidad de NIL a enviar y confirma la transacción.









Hacer staking de los tokens NIL ayuda a asegurar la red y es una función clave del ecosistema de Nillion. Así es como puedes hacer staking de tus tokens de prueba NIL:









página de Staking de Nillion. 1) Ve a la

2) Haz clic en "Connect Wallet" (Conectar billetera) en la esquina superior derecha.

3) Selecciona "Delegate" (Delegar) y elige un validador de la lista proporcionada.

4) Ingresa la cantidad de tokens NIL que deseas hacer staking y confirma la transacción.









La testnet de Nillion es una oportunidad única para experimentar tecnología cripto innovadora en acción. Al participar, podrás explorar de primera mano sus mecanismos de staking, velocidades de transacción y características de seguridad, todo mientras te preparas para el lanzamiento futuro de su mainnet.





Sin riesgo financiero : las transacciones utilizan tokens NIL de prueba.

Experiencia práctica con seguridad basada en MPC.

Beneficios potenciales para los primeros adoptantes cuando se lance la mainnet.



