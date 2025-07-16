Nillion está revolucionando la seguridad de los datos al permitir cálculos ciegos, lo que permite procesar datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. Como parte de su desarrollo, la testnet de NillNillion está revolucionando la seguridad de los datos al permitir cálculos ciegos, lo que permite procesar datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. Como parte de su desarrollo, la testnet de Nill
Academia/Zona de Tokens Populares/Eventos de tokens populares/Cómo usar l...paso a paso

Cómo usar la testnet de Nillion: Una guía paso a paso

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Eventos populares
Lagrange
LA$0.3012+2.03%
ArchLoot
AL$0.0448+2.05%
SinVerse
SIN$0.001129+5.41%
Nil Token
NIL$0.2698+3.76%
Eclipse
ES$0.0995+19.16%

Nillion está revolucionando la seguridad de los datos al permitir cálculos ciegos, lo que permite procesar datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. Como parte de su desarrollo, la testnet de Nillion ya está activa, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de interactuar con su ecosistema mediante la adquisición y uso de tokens de prueba NIL.

En esta guía, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la testnet de Nillion, incluyendo cómo reclamar tokens de prueba NIL, enviar tokens NIL y hacer staking de los mismos.

1. ¿Qué es Nillion?


Nillion Network (NIL) es una red descentralizada diseñada para mejorar la privacidad de los datos utilizando técnicas criptográficas avanzadas, como el Cálculo Multipartito (MPC, por sus siglas en inglés). Esto permite procesar datos de manera segura a través de múltiples nodos sin exponer su contenido, lo que la hace ideal para aplicaciones en finanzas, salud y entrenamiento de inteligencia artificial.

El token NIL es central en el ecosistema de Nillion, sirviendo para múltiples propósitos, incluyendo staking, gobernanza y tarifas de transacción. Aunque el proyecto aún está en su fase de testnet, los usuarios pueden explorar su funcionalidad adquiriendo tokens de prueba NIL y realizando transacciones.

2. ¿Por qué usar la testnet de Nillion?


Interactuar con la testnet de Nillion te permite:
  • Experimentar la infraestructura centrada en la seguridad de la red antes de su lanzamiento en la mainnet.
  • Probar las transacciones y mecanismos de staking sin riesgo financiero.
  • Obtener posibles ventajas de acceso anticipado para desarrollos futuros.
  • Explorar cómo funcionan los cálculos ciegos y entender su impacto en la privacidad de los datos.

3. Guía paso a paso para usar la testnet de Nillion


Paso 1: Configura una billetera Nillion


Antes de interactuar con la testnet de Nillion, necesitas una billetera compatible. Actualmente, las billeteras Keplr y Leap son compatibles. Si no tienes una billetera Keplr, sigue la Guía de instalación de Keplr para instalarla.


Una vez configurada tu billetera Keplr, sigue estos pasos para agregar la testnet de Nillion:
1) Ve a la Lista de cadenas de Keplr.
2) Busca "Nillion Testnet" y haz clic para agregarla.

3) Copia tu dirección de la testnet de Nillion desde Keplr.

Paso 2: Reclama tokens de prueba NIL


Ahora que tu billetera está lista, solicita tokens de prueba NIL gratuitos desde el Faucet de Nillion.


1) Visita el Faucet de Nillion.
2) Haz clic en el botón de "Start" (Iniciar).
3) Pega tu dirección de billetera de la testnet de Nillion (copiada desde Keplr).
4) Completa la verificación captcha y haz clic en "Continue" (Continuar).
5) Espera unos momentos para que se procese la transacción; los tokens NIL serán enviados a tu billetera.
Nota: Puedes reclamar tokens de prueba NIL una vez cada 24 horas.

Paso 3: Enviar tokens NIL


Para probar las transacciones en la testnet de Nillion, puedes enviar tokens NIL a otros usuarios de la testnet:


1) Ve al Explorador de la testnet de Nillion.
2) Desplázate hacia abajo y haz clic en el nombre de cualquier validador para ver su dirección de billetera.


3) Copia su dirección de billetera.
4) Abre tu billetera Keplr, haz clic en "Send" (Enviar) e ingresa la dirección del destinatario.
5) Elige la cantidad de NIL a enviar y confirma la transacción.

Paso 4: Hacer staking de tokens NIL


Hacer staking de los tokens NIL ayuda a asegurar la red y es una función clave del ecosistema de Nillion. Así es como puedes hacer staking de tus tokens de prueba NIL:


1) Ve a la página de Staking de Nillion.
2) Haz clic en "Connect Wallet" (Conectar billetera) en la esquina superior derecha.
3) Selecciona "Delegate" (Delegar) y elige un validador de la lista proporcionada.
4) Ingresa la cantidad de tokens NIL que deseas hacer staking y confirma la transacción.

4. Deposita tokens NIL en MEXC y gana recompensas


MEXC Airdrop+ es una plataforma exclusiva donde los usuarios pueden depositar tokens NIL y completar misiones para ganar más recompensas. Obtén acceso a proyectos en etapa temprana y gana de un enorme fondo de premios simplemente depositando tus tokens NIL y operando. ¡Échale un vistazo y compite por una parte de 270,000 USDT!

Deposita NIL y gana recompensas

5. Pensamientos finales: ¿Por qué deberías involucrarte?


La testnet de Nillion es una oportunidad única para experimentar tecnología cripto innovadora en acción. Al participar, podrás explorar de primera mano sus mecanismos de staking, velocidades de transacción y características de seguridad, todo mientras te preparas para el lanzamiento futuro de su mainnet.

  • Sin riesgo financiero: las transacciones utilizan tokens NIL de prueba.
  • Experiencia práctica con seguridad basada en MPC.
  • Beneficios potenciales para los primeros adoptantes cuando se lance la mainnet.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¡Actualización y mejora de las reglas de coeficientes para eventos de Kickstarter y Launchpool!

¡Actualización y mejora de las reglas de coeficientes para eventos de Kickstarter y Launchpool!

Los eventos de Kickstarter y Launchpool otorgan airdrops gratuitos exclusivos para los holders de MX. Para fomentar la participación activa y aumentar las recompensas, MEXC ha ajustado las reglas del

Preguntas frecuentes de los eventos Kickstarter

Preguntas frecuentes de los eventos Kickstarter

1. ¿Qué es el evento Kickstarter?El evento Kickstarter es una actividad previa al lanzamiento de un proyecto en la que los usuarios pueden votar para apoyar a su proyecto favorito en MEXC, que luego d

Resumen de MEXC Airdrop+ y preguntas frecuentes

Resumen de MEXC Airdrop+ y preguntas frecuentes

MEXC Airdrop&#43; ofrece a los usuarios una forma sencilla de ganar tokens gratuitos y bonos de futuros al completar tareas fáciles relacionadas con proyectos recién listados. Ya seas un trader experi

5 características clave de Nillion Network y su mecanismo de protección de privacidad de datos

5 características clave de Nillion Network y su mecanismo de protección de privacidad de datos

Con el aumento de las violaciones de datos, Nillion Network se está consolidando como una estrella emergente en el campo de la computación de privacidad. A través de su innovadora tecnología de comput

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos