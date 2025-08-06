El trading con grid es una estrategia cuantitativa y automatizada. Para una introducción detallada, consulta este artículo: ¿Qué es el grid trading de Futuros MEXC? 1. ¿Qué es la IA de Grid de FuturosEl trading con grid es una estrategia cuantitativa y automatizada. Para una introducción detallada, consulta este artículo: ¿Qué es el grid trading de Futuros MEXC? 1. ¿Qué es la IA de Grid de Futuros
Academia/Guías para principiantes/Futuros/Cómo usar l...ng con grid

Cómo usar la IA para crear un bot de trading con grid

Principiante
6 de agosto de 2025MEXC
0m
#Futuros
Lagrange
LA$0.38747+1.14%
Hyperbot
BOT$0.009989-25.07%
ELYSIA
EL$0.002211-8.74%
Eclipse
ES$0.09459-3.31%
LiveArt
ART$0.001217+15.90%

El trading con grid es una estrategia cuantitativa y automatizada. Para una introducción detallada, consulta este artículo: ¿Qué es el grid trading de Futuros MEXC?

1. ¿Qué es la IA de Grid de Futuros?


La IA utiliza un análisis profundo de datos históricos del mercado y tendencias de precios en tiempo real para un par de trading determinado. Establece de forma inteligente y automática el rango de precios óptimo, el número de grids y el multiplicador de apalancamiento adecuado para el usuario.

2. Cómo usar la IA de Futuros Grid


Accede al modo IA: Ve a la página de trading con grid y, en la parte derecha, dentro de la sección para crear el grid, selecciona el modo IA.


Selecciona una dirección: Elige entre las estrategias Neutral, Long o Short según la tendencia del mercado:

  • Neutral: Para mercados laterales con oscilaciones frecuentes sin tendencia clara.
  • Long: Ideal para mercados con una tendencia general al alza.
  • Short: Adecuado para mercados con tendencia bajista.


Elige la duración: Selecciona una duración que se ajuste a tu plan de trading. A mayor duración, mayor será el rango de precios y menor la frecuencia de ejecución.


Crea un bot: Copia la estrategia recomendada, ingresa el monto de inversión y lanza rápidamente tu bot de IA para futuros.


Configuración avanzada (opcional): Puedes ajustar los siguientes parámetros adicionales:

Modo de control de riesgo: Actívalo para reducir el riesgo de liquidación durante la operación del bot.

Precio de activación: El bot solo se activará cuando el precio del mercado alcance este valor. Si no se configura, se iniciará inmediatamente tras la creación. Este precio debe estar dentro del rango de precios seleccionado.

Precio de límite superior: Si el precio del mercado sube hasta este nivel, el bot se detendrá automáticamente. Puede utilizarse para take-profit o stop-loss. Ten en cuenta que debe ser mayor que el precio actual del mercado.

Precio de límite inferior: Si el precio baja hasta este nivel, el bot también se detendrá. Puede utilizarse para take-profit o stop-loss. Deberá ser menor que el precio actual.

TP/SL (Take Profit / Stop Loss): Al establecer precios de toma de ganancias y detención de pérdidas, puedes asegurar ganancias o limitar pérdidas en mercados volátiles, lo que te permite evitar retrocesos o caídas abruptas.


Crear bot: Una vez configurados todos los parámetros, haz clic en Crear bot para lanzarlo.


Actualmente, el trading con bots de grid está disponible para más de 50 pares de futuros, y se agregarán más próximamente. Si el token que seleccionas no muestra la opción de IA, significa que aún no está disponible para esta modalidad.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

¿Qué es Earn de Futuros MEXC?

¿Qué es Earn de Futuros MEXC?

1. ¿Qué es Earn de Futuros MEXC?Earn de Futuros es un producto financiero que MEXC ofrece a sus usuarios de futuros. Una vez activado, los fondos elegibles de sus cuentas de futuros se incorporarán au

Cómo operar con futuros de acciones en MEXC

Cómo operar con futuros de acciones en MEXC

Los futuros de acciones basados en criptomonedas son derivados financieros que integran acciones estadounidenses (acciones de empresas públicas que cotizan en EE. UU.) con el mercado de criptomonedas

Cómo utilizar los diferentes tipos de órdenes de trading de futuros en MEXC: crea posiciones rápidamente y a bajo costo

Cómo utilizar los diferentes tipos de órdenes de trading de futuros en MEXC: crea posiciones rápidamente y a bajo costo

En el vertiginoso mercado de futuros de criptomonedas, abrir una posición es el primer paso y, a menudo, la clave del éxito o el fracaso. Muchos traders, especialmente los principiantes, dependen únic

Conoce las funciones principales en la página de trading de futuros de MEXC para una experiencia más fluida

Conoce las funciones principales en la página de trading de futuros de MEXC para una experiencia más fluida

En el mercado de criptomonedas, el trading de Futuros se ha convertido en una herramienta importante para muchos inversores que buscan mejorar la eficiencia del capital y aprovechar oportunidades del

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos