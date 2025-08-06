Cómo usar la IA para crear un bot de trading con grid





El trading con grid es una estrategia cuantitativa y automatizada. Para una introducción detallada, consulta este artículo: ¿Qué es el grid trading de Futuros MEXC?









La IA utiliza un análisis profundo de datos históricos del mercado y tendencias de precios en tiempo real para un par de trading determinado. Establece de forma inteligente y automática el rango de precios óptimo, el número de grids y el multiplicador de apalancamiento adecuado para el usuario.









Accede al modo IA: Ve a la página de IA. Ve a la página de trading con grid y, en la parte derecha, dentro de la sección para crear el grid, selecciona el modo









Selecciona una dirección: Elige entre las estrategias Neutral, Long o Short según la tendencia del mercado:





Neutral : Para mercados laterales con oscilaciones frecuentes sin tendencia clara.

Long : Ideal para mercados con una tendencia general al alza.

Short: Adecuado para mercados con tendencia bajista.









Elige la duración: Selecciona una duración que se ajuste a tu plan de trading. A mayor duración, mayor será el rango de precios y menor la frecuencia de ejecución.









Crea un bot: Copia la estrategia recomendada, ingresa el monto de inversión y lanza rápidamente tu bot de IA para futuros.









Configuración avanzada (opcional): Puedes ajustar los siguientes parámetros adicionales:





Modo de control de riesgo: Actívalo para reducir el riesgo de liquidación durante la operación del bot.





Precio de activación: El bot solo se activará cuando el precio del mercado alcance este valor. Si no se configura, se iniciará inmediatamente tras la creación. Este precio debe estar dentro del rango de precios seleccionado.





Precio de límite superior: Si el precio del mercado sube hasta este nivel, el bot se detendrá automáticamente. Puede utilizarse para take-profit o stop-loss. Ten en cuenta que debe ser mayor que el precio actual del mercado.





Precio de límite inferior: Si el precio baja hasta este nivel, el bot también se detendrá. Puede utilizarse para take-profit o stop-loss. Deberá ser menor que el precio actual.





TP/SL (Take Profit / Stop Loss): Al establecer precios de toma de ganancias y detención de pérdidas, puedes asegurar ganancias o limitar pérdidas en mercados volátiles, lo que te permite evitar retrocesos o caídas abruptas.









Crear bot: Una vez configurados todos los parámetros, haz clic en Crear bot para lanzarlo.









Actualmente, el trading con bots de grid está disponible para más de 50 pares de futuros, y se agregarán más próximamente. Si el token que seleccionas no muestra la opción de IA, significa que aún no está disponible para esta modalidad.



