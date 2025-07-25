Cómo operar acciones tokenizadas en MEXC









Las acciones tokenizadas son tokens digitales que representan la propiedad o los derechos sobre acciones del mundo real. Estos tokens se emiten normalmente en una blockchain y permiten registrar, transferir y gestionar la propiedad de acciones mediante tecnología blockchain. Los inversionistas no poseen los certificados reales de las acciones; en su lugar, poseen tokens digitales que corresponden a acciones específicas. Algunas acciones tokenizadas pueden otorgar a los holders derechos equivalentes a los de las acciones subyacentes, como la apreciación del precio, dividendos y otros beneficios.









En comparación con el trading tradicional de acciones, las acciones tokenizadas ofrecen varias ventajas clave:





Accesibilidad global: Se pueden operar 24/7 sin restricciones regionales ni de horario de mercado tradicional.

Alta liquidez: Umbrales de inversión más bajos permiten comprar con montos reducidos.

Transparencia: Las transacciones se registran en un libro contable inmutable, lo que mejora la confianza y la capacidad de auditoría.

Mayor eficiencia: Los contratos inteligentes automatizan procesos, lo cual reduce los tiempos de liquidación y los costos operativos.





Las acciones tokenizadas combinan la apertura de la tecnología blockchain con el valor de los activos tradicionales, lo que elimina las barreras geográficas y temporales, y mejora significativamente la liquidez y componibilidad de los activos, comúnmente descrita como “legos financieros”.





Según datos de RWA.xyz , el mercado de acciones tokenizadas ha continuado su expansión desde principios de 2025. Al 9 de julio, el tamaño total del mercado superaba los 400 millones de dólares, y se proyecta que podría crecer hasta alcanzar varios billones en el futuro.













Actualmente existen dos modelos principales en la industria para implementar acciones tokenizadas:





1) Tokens de seguridad respaldados 1:1 por activos reales: Modelo representado por plataformas como xStocks, en el que el token (por ejemplo, TSLAX, que representa acciones de Tesla) refleja directa o indirectamente la propiedad o derecho sobre acciones reales (TSLA) bajo marcos legales establecidos. Este enfoque crea una representación on-chain de las acciones reales, enfocándose en la autenticidad y la transparencia del activo subyacente.





2) Contratos de tokens basados en derivados: Modelo representado por plataformas como Robinhood, en el que la acción tokenizada no representa legalmente la propiedad de la acción subyacente. En su lugar, refleja un contrato derivado entre el usuario y una entidad como Robinhood Europe, que sigue el precio de la acción. Legalmente, esto se considera un derivado OTC (extrabursátil), y el token en cadena actúa solo como un certificado digital que representa los derechos dentro de ese contrato.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX y El trading spot en MEXC ahora ofrece una selección de acciones tokenizadas de EE. UU. respaldadas por xStocks, que incluye TSLAX SPYX , entre otras. Puedes encontrar estos tokens de acciones en la sección de Acciones Tokenizadas en la página de Mercados de MEXC. El soporte de MEXC para el trading de acciones tokenizadas permite a los inversionistas acceder fácilmente a acciones de compañías globales reconocidas utilizando USDT, lo que habilita oportunidades de inversión rápidas y flexibles a nivel global.









Puedes ir directamente a la sección Acciones tokenizadas y hacer clic en el botón de “Operar” para acceder a la página de trading spot. Alternativamente, puedes ingresar el nombre del token (por ejemplo, TSLAX) en la barra de búsqueda para ir directamente a su interfaz de trading spot.













Elige el tipo de orden que mejor se adapte a tus necesidades de trading para comprar la acción tokenizada y completar la operación. Actualmente, MEXC ofrece 0 tarifas para el trading de acciones tokenizadas, lo que reduce significativamente la barrera de entrada y facilita la participación de más usuarios en la inversión en acciones globales de alta calidad.





