Cómo operar futuros perpetuos cripto-Forex en MEXC





Los futuros perpetuos cripto-Forex son derivados financieros que permiten a los inversores especular sobre los movimientos de precio de las criptomonedas, tanto al alza como a la baja, sin necesidad de poseer o transferir los activos digitales subyacentes.









En comparación con el trading de en el mercado cambiario tradicional, los futuros perpetuos cripto-Forex ofrecen las siguientes ventajas:





Baja barrera de entrada: Configuración de cuenta sencilla con posibilidad de operar con pequeñas cantidades.

Alta liquidez y operativa 24/7: Los mercados de criptoactivos nunca cierran, lo que permite operar en cualquier momento.

Modo cobertura: Puedes abrir posiciones en largo (alcistas) o en corto (bajistas) para obtener beneficios en cualquier condición del mercado.

Apalancamiento: Es posible abrir posiciones más grandes con un capital reducido, lo que aumenta el potencial de ganancia.









En la página principal de MEXC, haz clic en la pestaña Mercados en la barra de navegación superior. Desplázate hacia abajo en la página de Mercados y, en la categoría de Futuros, encontrarás la sección Forex.













Actualmente, MEXC ofrece futuros perpetuos de Forex para las principales divisas, entre las que se incluyen el euro ( EUR ), la libra esterlina ( GBP ), el dólar australiano ( AUD ), la lira turca ( TRY ), el franco suizo ( CHF ), el real brasileño ( BRL ), el yen japonés ( JPY ) y el dólar canadiense ( CAD





Nota: El servicio de futuros perpetuos de Forex puede no estar disponible en algunos países o regiones. Para conocer la disponibilidad más precisa y actualizada, consulta directamente la página de trading en MEXC.









Haz clic en el botón Operar para acceder a la página correspondiente de trading de futuros perpetuos de Forex. En el panel de órdenes, elige tu tipo de orden preferido, ajusta el multiplicador de apalancamiento, introduce la cantidad y selecciona Abrir long o Abrir short para abrir una posición.





Para obtener información detallada sobre el trading de futuros, consulta las siguientes guías:









También puedes introducir directamente el nombre del futuro perpetuo de Forex que deseas operar en la barra de búsqueda. Haz clic en el par correspondiente para acceder a su página de trading y, a continuación, procede a colocar tu orden.









En la plataforma de MEXC, el trading cripto-Forex está disponible tanto en el mercado de Futuros como en el de Spot. Si te preocupa la volatilidad del trading de futuros, puedes optar por el trading de spot, que normalmente conlleva un menor riesgo. Independientemente del método de trading que prefieras, MEXC ofrece una variedad de opciones y guías completas para ayudarte a aprovechar las oportunidades del mercado y hacer crecer tus activos.



