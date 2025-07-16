Los pasos para registrarse en una cuenta MEXC son idénticos para usuarios de iOS y Android. A continuación, te mostramos el proceso utilizando la interfaz de iOS. Abre tu app de MEXC. Para los nuevos Los pasos para registrarse en una cuenta MEXC son idénticos para usuarios de iOS y Android. A continuación, te mostramos el proceso utilizando la interfaz de iOS. Abre tu app de MEXC. Para los nuevos
Cómo registrarse para obtener una cuenta MEXC

16 de julio de 2025MEXC
#Básico#Principiantes
Los pasos para registrarse en una cuenta MEXC son idénticos para usuarios de iOS y Android. A continuación, te mostramos el proceso utilizando la interfaz de iOS.

Abre tu app de MEXC. Para los nuevos usuarios, el primer inicio de sesión se considera como registro. Puedes registrarte o iniciar sesión usando tu dirección de correo electrónico o número de móvil. En este ejemplo, usaremos el correo electrónico.

Ingresa tu correo electrónico y contraseña, luego pulsa en [Registrarse]. La contraseña debe tener al menos 10 caracteres e incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Si tienes un código de referido, puedes hacer clic en [▾] e ingresarlo en el campo correspondiente. Si deseas saber más sobre el programa de referidos, puedes leer el artículo “Invita a tus amigos a registrarse en MEXC”.


Pulsa en [Obtener código]. Inicia sesión en el correo electrónico que usaste para registrarte y revisa el código de verificación. Ingresa ese código en el campo de Código de verificación de correo electrónico y pulsa en [Enviar].


Verás una pantalla indicando que el registro fue exitoso. Entra a la página principal de MEXC y comienza tu viaje de trading.

También puedes escanear el código QR en el sitio web oficial de MEXC para descargar la app.


Si encuentras algún problema durante el registro, comunícate con nuestro equipo de atención al cliente para recibir asistencia.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

