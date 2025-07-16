Cómo seleccionar pares de trading de futuros

Como una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel global, MEXC se compromete a ofrecer a los usuarios opciones de inversión de alta calidad. Dada la amplia gama de opciones de trading de futuros, los usuarios novatos pueden encontrar difícil seleccionar los objetivos de inversión apropiados. Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los MEXCers información útil para ayudarles a elegir los pares de trading de futuros adecuados.









Desde la perspectiva del comportamiento de trading, los traders de futuros generalmente se dividen en dos categorías: "traders de tendencia" y "traders intradía". En esencia, los primeros ponen más énfasis en la rentabilidad a largo plazo, buscando intercambiar tiempo por un mayor potencial de ganancias, mientras que los segundos se centran más en las ganancias a corto plazo, buscando tomar ganancias rápidas y asegurar rendimientos. Los traders de tendencia esperan capturar tendencias a largo plazo y no buscan hacer trading diario, a menudo manteniendo posiciones en un solo activo durante varios días, semanas o incluso meses. Por otro lado, los traders intradía suelen completar las operaciones dentro de un solo día de trading. Por lo tanto, el trading de tendencias es adecuado para inversiones a largo plazo; mientras que el trading intradía, para inversiones a corto plazo.





La plataforma de futuros MEXC proporciona pares de trading de futuros para ambos tipos de traders. Los pares de futuros BTCUSDT y ETHUSDT, que lideran en indicadores de liquidez, han demostrado tendencias alcistas altamente favorables desde principios de 2024. Ambos son, potencialmente, opciones adecuadas para la inversión a largo plazo.









Además de los pares de futuros que involucran tokens con gran influencia sobre el mercado, el ecosistema de criptomonedas, con su paisaje extenso y diversificado, incluye diversas monedas emergentes prometedoras. Algunos de estos activos tienen valor no explotado a través de innovaciones tecnológicas dentro del ámbito blockchain, lo que constituye catalizadores inherentes para la apreciación del valor. Además, a medida que el mercado de altcoins crece, la actividad de trading para estos futuros ha aumentado. Sin embargo, durante la fase inicial de listado, los precios de las criptomonedas emergentes pueden verse afectados por el sentimiento del mercado y eventos específicos. Al mismo tiempo, durante períodos de movimiento lateral en los precios de los pares de futuros de criptomonedas líderes, existe la probabilidad de que el trading de futuros de tales monedas se desvíe de la tendencia intradía. Por lo tanto, para los traders, este es un método de inversión rentable pero de alto riesgo. Por ejemplo, como nuevo par de futuros, STRKUSDT puede ofrecer un margen de ganancia de más del 5% en un solo día.













Uno de los atractivos del trading de futuros radica en la función de apalancamiento. En MEXC, los usuarios pueden operar futuros con diferentes múltiplos máximos de apalancamiento. Es importante señalar que los múltiplos de apalancamiento amplifican tanto las ganancias como los riesgos. Por lo tanto, los MEXCers deben elegir el múltiplo de apalancamiento adecuado según la caída máxima que puedan soportar. Por ejemplo, el múltiplo máximo de apalancamiento para el par de futuros SOLUSDT es 300; para el par de futuros BTCUSDT, es 500. Los MEXCers pueden optar por utilizar pares de futuros con apalancamiento alto para aumentar los márgenes de ganancia o seleccionar pares de futuros con múltiplos de apalancamiento más conservadores para realizar transacciones (o seleccionar un múltiplo de apalancamiento más pequeño dentro de un par de futuros para lograr este efecto).









Recordatorio





En las finanzas tradicionales, mantener posiciones de futuros a largo plazo a menudo sirve para cubrir los riesgos de mantener activos en el mercado spot. De manera similar, existen pares de criptomonedas correspondientes en el trading de futuros de monedas digitales. Si los usuarios mantienen una moneda durante un largo período y en grandes cantidades, durante un mercado bajista, mantener posiciones de futuros cortos en ese par de criptomonedas puede cubrir el riesgo a la baja de los activos spot. Al mismo tiempo, dado que la relación de apalancamiento de los pares de futuros es ajustable, los MEXCers pueden seleccionar márgenes adecuados. Por ejemplo, si mantienes 1,000 MX, con una relación de apalancamiento de 100x, solo necesitarás pagar aproximadamente 10 MX como margen para cubrir el riesgo.













La situación del mercado cambia constantemente, y los usuarios deben evaluar sus objetivos de inversión y otros factores, como su tolerancia al riesgo, para elaborar un plan de inversión racional. Al elegir los pares de trading de futuros adecuados, los usuarios de MEXC deben hacer su "tarea": considerando sus habilidades de trading, las condiciones económicas y la información disponible, deben optar por los pares de trading de futuros que mejor se alineen con sus expectativas.





Aviso de riegos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.