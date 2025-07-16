1. ¿Qué es la liquidación? En el trading de futuros, cuando fluctuaciones significativas del mercado hacen que el margen en tu cuenta de futuros caiga por debajo del nivel de margen requerido, tu posi1. ¿Qué es la liquidación? En el trading de futuros, cuando fluctuaciones significativas del mercado hacen que el margen en tu cuenta de futuros caiga por debajo del nivel de margen requerido, tu posi
Cómo prevenir la liquidación en el trading de futuros

1. ¿Qué es la liquidación?


En el trading de futuros, cuando fluctuaciones significativas del mercado hacen que el margen en tu cuenta de futuros caiga por debajo del nivel de margen requerido, tu posición debe cerrarse forzosamente. Este evento se conoce como liquidación forzada y, comúnmente, solo como "liquidación".

Para obtener más información sobre la liquidación, consulta el artículo ¿Qué es la liquidación forzosa? Donde encontrarás más detalles.

2. ¿Por qué se produce la liquidación?


La razón principal de una liquidación es que las fluctuaciones del precio de mercado superan las expectativas del trader, haciendo que sus posiciones no puedan mantener el nivel de margen requerido. Las razones más comunes de liquidación incluyen las siguientes:

2.1 Alto apalancamiento o incremento de posiciones


El trading de futuros se caracteriza por altos rendimientos y altos riesgos. Cuando los traders buscan obtener ganancias utilizando un apalancamiento excesivo o posiciones demasiado grandes, su tasa de margen se vuelve demasiado bajo. Esto reduce su capacidad para resistir las fluctuaciones del precio de mercado, lo que incrementa el riesgo de liquidación.

2.2 No establecer órdenes stop-loss


Muchos traders prefieren monitorear el mercado por sí mismos y decidir si cierran sus posiciones según los cambios del mercado, en lugar de establecer órdenes stop-loss. Algunos simplemente no tienen el hábito de configurar dichas órdenes. Estas prácticas pueden llevar fácilmente a una liquidación cuando se producen fluctuaciones significativas en el mercado.

2.3 Estrategia con puntos débiles


Las tendencias del mercado suelen ser impredecibles, y nadie puede predecir con exactitud los movimientos de precios futuros. Algunos traders, influenciados por tendencias de corto plazo, pueden creer que dichas tendencias continuarán y, por ello, aumentan sus posiciones, o bien anticipan una reversión. Estas estrategias, basadas en creencias personales, pueden agravar las pérdidas iniciales y, en última instancia, conducir a una liquidación.

3. ¿Cómo evitar la liquidación?


Antes de participar en el trading de futuros, es fundamental establecer expectativas de inversión realistas e implementar estrategias de gestión de riesgos, debido a la alta volatilidad del trading de futuros. De esta manera, incluso si ocurren fluctuaciones significativas en el mercado, tus pérdidas serán manejables.

Si eres nuevo en el trading de futuros, puedes comenzar practicando con el demo de trading de futuros o utilizando estrategias de copy trading. Esto te ayudará a aprender técnicas de trading de forma gradual antes de operar con dinero real.

3.1 Control del apalancamiento


No existen ratios de apalancamiento fijos; estos dependen de los fondos en tu cuenta y de tu tolerancia al riesgo. Para los traders principiantes, no es recomendable establecer un ratio de apalancamiento demasiado alto, ya que reducir el apalancamiento puede disminuir de manera efectiva el riesgo de liquidación.

3.2 Configuración del stop-loss


Al realizar trading de futuros, necesitas establecer puntos de stop-loss (SL) en el momento de abrir posiciones o para operaciones que ya estén abiertas. De esta forma, en caso de fluctuaciones, tus pérdidas pueden reducirse a un nivel tolerable, previniendo de manera efectiva una liquidación.

3.3 Asignación de capital apropiada


Aprende a asignar tu capital de manera razonable, asegurándote de que ningún activo individual en tu portafolio de inversión supere un cierto porcentaje del total de tus fondos. De esta forma, diversificar la asignación de capital puede reducir los riesgos de manera efectiva.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


