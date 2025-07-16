El análisis de PNL de futuros se refiere al proceso de evaluación y análisis de ganancias y pérdidas durante el trading de futuros. Al realizar un análisis de PNL de futuros, los usuarios pueden comprEl análisis de PNL de futuros se refiere al proceso de evaluación y análisis de ganancias y pérdidas durante el trading de futuros. Al realizar un análisis de PNL de futuros, los usuarios pueden compr
Academia/Guías para principiantes/Futuros/Cómo export...ros en MEXC

Cómo exportar el análisis de PNL de futuros en MEXC

16 de julio de 2025MEXC
#Básico#Futuros#Principiantes
El análisis de PNL de futuros se refiere al proceso de evaluación y análisis de ganancias y pérdidas durante el trading de futuros. Al realizar un análisis de PNL de futuros, los usuarios pueden comprender y evaluar mejor los riesgos y los posibles retornos de sus operaciones.

1. Funciones del análisis de PNL de futuros


Evaluación de riesgos: al considerar la volatilidad de los precios, la liquidez del mercado y otros factores relevantes, los usuarios pueden determinar el nivel de riesgo de una operación de futuros específica. Esto ayuda a los usuarios a desarrollar estrategias de gestión de riesgos, incluida la fijación de precios de stop loss y la asignación de fondos de manera adecuada.

Soporte para la toma de decisiones: comprender las posibles ganancias y pérdidas permite a los usuarios tomar decisiones más informadas, incluida la elección de los puntos de entrada y salida correctos, el establecimiento de niveles de toma de ganancias y de stop loss y el ajuste del tamaño de las posiciones.

Optimización de la estrategia de trading: al revisar datos históricos y evaluar diferentes planes comerciales, los usuarios pueden mejorar sus estrategias comerciales en función del rendimiento pasado y las tendencias del mercado, mejorando la rentabilidad y las capacidades de control de riesgos.

Gestión de PNL: al analizar diferentes escenarios de ganancias y pérdidas, los usuarios pueden establecer objetivos de ganancias y límites de riesgo razonables, asegurando que su estrategia de trading siga siendo rentable a largo plazo.

2. Cómo ver los datos del análisis de PNL de futuros en MEXC


2.1 Sitio web


Actualmente, hay dos formas de acceder a la página de Análisis de PNL de futuros en el sitio web.

Ingresa al sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En el menú superior, selecciona [Futuros] y elige [Futuros USDT-M] o [Futuros Coin-M] para acceder a la página de trading.

En la página de trading, haz clic en el texto azul [Análisis PNL] en la esquina inferior derecha para acceder a la página de Análisis PNL de futuros y ver tus datos de PNL.


También puedes acceder a la página de análisis de PNL de futuros desde la página de inicio del sitio web oficial. Haz clic en [Billetera] en la esquina superior derecha y luego selecciona [Futuros]. En la página de activos de futuros, haz clic en el símbolo [>] junto a "PNL de hoy" para ingresar a la página de análisis de PNL de futuros y ver tus datos de PNL.


2.2 App


Abre la App de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Selecciona [Portafolio] en la esquina inferior derecha. En la página de activos, elige [Futuros] y luego haz clic en el texto azul [PNL de hoy *** >] para acceder a la página de Análisis de PNL de futuros y ver tus datos de PNL.


3. Cómo exportar análisis de pérdidas y ganancias de futuros


Actualmente, los datos de PNL de futuros solo se pueden exportar a través de la plataforma web.

En la página de Análisis de PNL de futuros del sitio web, haz clic en el botón [Exportar] en la esquina superior derecha. En la ventana emergente Exportar análisis de PNL, selecciona el tipo de futuros, el par de trading, el período de tiempo y elige si deseas incluir las PNL no realizadas. Elige Excel o PDF como formato de exportación. Una vez completado, haz clic en [Exportar].

Puedes exportar datos de PNL de futuros de hasta los últimos 360 días. No hay límite en la cantidad de exportaciones, pero se debe completar la exportación anterior antes de poder continuar con la siguiente exportación de datos.


Aviso de riesgos: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, servicios legales, financieros, contables, de consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y ten cuidado al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


