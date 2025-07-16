¿Cómo reclamar las recompensas del airdrop de Nillion (NIL)?

Nillion (NIL) es una plataforma de computación privada de vanguardia que aprovecha su innovadora tecnología de computación ciega para proporcionar soluciones eficientes y seguras de protección de la privacidad de los datos. Al utilizar una arquitectura descentralizada, Nillion permite realizar cálculos sin descifrar los datos, eliminando eficazmente los riesgos de seguridad asociados con el procesamiento tradicional de datos.

Como líder en computación privada, Nillion lanza ahora un evento de airdrop en la plataforma MEXC . Los usuarios pueden ganar recompensas en tokens NIL de forma gratuita simplemente completando tareas sencillas. A continuación, se detalla una guía sobre cómo participar y reclamar las recompensas del airdrop de NIL









Fecha de inicio: 21 de marzo de 2025, 13:00 (UTC)

Fecha de finalización: 31 de marzo de 2025, 13:00 (UTC)

Fondo total de recompensas: 270,000 USDT

Distribución de recompensas: Dentro de los 10 días calendario posteriores al final del evento









El evento de airdrop de Nillion ya está disponible y abierto tanto para usuarios nuevos como existentes. Al completar tres tareas clave, podrás compartir un gran fondo de recompensas y hacer crecer tus activos digitales sin esfuerzo. ¡Comienza ahora y emprende tu camino hacia el crecimiento financiero!













Requisito: Los nuevos usuarios deben depositar un monto neto de 300 NIL o 100 USDT durante el periodo del evento.

Recompensa: Completar esta tarea te da la oportunidad de recibir bonos de futuros u otras recompensas.









Trading spot

Requisito: Opera el par NIL/USDT en spot y acumula un volumen total de operaciones de ≥ 100 USDT.

Recompensa: Los primeros 2,000 usuarios que completen esta tarea compartirán un fondo de 100,000 USDT en bonos de futuros.





Trading de futuros

Requisito: Opera cualquier par de futuros y acumula un volumen total de operaciones de ≥ 500 USDT.

Recompensa: Los primeros 2,000 usuarios que completen esta tarea compartirán un fondo de 100,000 USDT en bonos de futuros.









Requisito: Opera cualquier par de futuros perpetuos y acumula un volumen total de operaciones de ≥ 20,000 USDT durante el periodo del evento.

Recompensa: Los primeros 2,000 usuarios que completen esta tarea compartirán un fondo de 50,000 USDT en bonos de futuros. (Recompensa máxima por usuario: 5,000 USDT en bonos de futuros. Recompensa mínima por usuario: 10 USDT en bonos de futuros)









Requisito: Los usuarios existentes pueden invitar a nuevos usuarios a registrarse y completar cualquier tarea del Evento 1.

Recompensa: Por cada referido exitoso, recibirás un bono de futuros de 50 USDT. Cada referente puede ganar hasta 1,000 USDT en bonos de futuros.









Definición de nuevos usuarios: Los nuevos usuarios son aquellos que se registran durante el evento o tienen un depósito total de menos de 100 USD antes de que comience el evento (incluyendo depósitos en cadena, fiat y P2P).





Requisitos de verificación KYC: Los participantes deben completar al menos la verificación KYC primaria para recibir recompensas. Los nuevos usuarios deben completar la verificación KYC avanzada para participar en el Evento 1.





Cálculo del depósito neto: Depósito Neto = Depósitos Totales - Retiros Totales. Los depósitos válidos incluyen los realizados a través de P2P, OTC y transacciones en cadena.





Distribución de recompensas: Las recompensas en tokens se enviarán al cuenta Spot de los usuarios. Los bonos de futuros se enviarán a la cuenta de Futuros. Los bonos de futuros son válidas por 14 días y se pueden usar para operar en futuros. Cualquier ganancia generada se puede retirar.





Reglas de volumen de trading: Las operaciones con tarifas cero están excluidas del cálculo. El volumen de operaciones será calculado automáticamente y considerado para el evento.





Límites de recompensas para usuarios: Cada nuevo usuario solo puede recibir una recompensa exclusiva para nuevos usuarios en el evento Airdrop+. Si un usuario completa múltiples tareas del evento, el sistema distribuirá las recompensas según el calendario de distribución del evento.





Participa en el evento de Airdrop+ de Nillion y gana recompensas gratuitas en tokens NIL. Deposita, opera e invita amigos para participar por el gran fondo de recompensas. ¡Asegúrate de completar las tareas requeridas, mantenerte actualizado con las reglas del evento y maximizar tus ganancias!







