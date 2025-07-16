1. Definición 1.1 ¿Qué es una confirmación de bloque? En términos simples, cuando se realiza una transacción de criptomonedas, los datos de la transacción se agrupan en un "bloque de datos", conocido 1. Definición 1.1 ¿Qué es una confirmación de bloque? En términos simples, cuando se realiza una transacción de criptomonedas, los datos de la transacción se agrupan en un "bloque de datos", conocido
Cómo verificar el número de confirmaciones de bloque en MEXC

16 de julio de 2025MEXC
0m
1. Definición


1.1 ¿Qué es una confirmación de bloque?


En términos simples, cuando se realiza una transacción de criptomonedas, los datos de la transacción se agrupan en un "bloque de datos", conocido como "bloque". Una vez que este bloque se envía a la cadena principal, la transacción se confirma de manera preliminar. Este proceso de confirmación se llama "confirmación de bloque".

1.2 ¿Qué significa el número de confirmaciones de bloque?


Cada vez que un bloque se envía a la cadena principal, los datos de la transacción se confirman una vez. El número de confirmaciones de bloque se refiere a cuántas veces se han confirmado los datos de la transacción.

Por ejemplo:


Un bloque que contiene datos de transacciones de criptomonedas hereda la información del bloque anterior. Por lo tanto, cada bloque confirmado también hereda la información del bloque anterior, y los bloques posteriores deben heredar el contenido del bloque previo. Generalmente, el bloque siguiente al Bloque 1 se llama Bloque 2, seguido por el Bloque 3, y así sucesivamente. Todo el proceso de confirmación se denomina "confirmación de bloque", y el número de bloques confirmados se llama "número de confirmaciones de bloque". Solo cuando todos los bloques están confirmados se puede completar la transacción. En general, un mayor "número de confirmaciones de bloque" reduce la probabilidad de manipulación de datos y aumenta el nivel de seguridad de la información.

2. ¿Cómo verificar el número de confirmaciones de bloque en el sitio web de MEXC?


Si deseas consultar el número de confirmaciones de bloque para un depósito de criptomonedas específico, puedes seguir estos pasos en la página de inicio del sitio web oficial:

Paso 1: Haz clic en [Billetera] y luego en [Resumen] para acceder a la página de resumen de activos de MEXC.


Paso 2: Haz clic en [Depositar] para acceder a la página de depósitos de MEXC.



Paso 3: Haz clic en [Red] y selecciona la criptomoneda deseada para acceder a información relevante, como la "Llegada esperada", para tu conocimiento.



Nota:
Para depositar o transferir USDT en la red ERC20, se requieren 96 bloques, es decir, 96 confirmaciones de red.


3. ¿Cómo verificar el número de confirmaciones de bloque en la aplicación de MEXC?


Paso 1: Pulsa [Billetera] para acceder a la página de [Resumen].



Paso 2: Pulsa [Depositar] para acceder a la página de depósitos de MEXC.



Paso 3: En la barra de búsqueda, busca una criptomoneda que deposites con frecuencia, como USDT.



Paso 4: Selecciona la red de depósito preferida que utilizas frecuentemente, como ERC20.



Aquí podrás ver el número correspondiente de confirmaciones de bloque (mostrado como "confirmaciones de red") en la imagen de la derecha.

Nota: Para depositar o transferir USDT en la red ERC20, se requieren 96 bloques, es decir, 96 confirmaciones de red.

Aviso de riesgos: Este material no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal, financiero, contable, de consultoría o cualquier otro tipo relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierta con precaución. Todas las decisiones de inversión tomadas por los usuarios son independientes y no están relacionadas con esta plataforma.

