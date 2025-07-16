Cómo verificar el número de confirmaciones de bloque en MEXC









En términos simples, cuando se realiza una transacción de criptomonedas, los datos de la transacción se agrupan en un "bloque de datos", conocido como "bloque". Una vez que este bloque se envía a la cadena principal, la transacción se confirma de manera preliminar. Este proceso de confirmación se llama "confirmación de bloque".









Cada vez que un bloque se envía a la cadena principal, los datos de la transacción se confirman una vez. El número de confirmaciones de bloque se refiere a cuántas veces se han confirmado los datos de la transacción.





Por ejemplo:





Un bloque que contiene datos de transacciones de criptomonedas hereda la información del bloque anterior. Por lo tanto, cada bloque confirmado también hereda la información del bloque anterior, y los bloques posteriores deben heredar el contenido del bloque previo. Generalmente, el bloque siguiente al Bloque 1 se llama Bloque 2, seguido por el Bloque 3, y así sucesivamente. Todo el proceso de confirmación se denomina "confirmación de bloque", y el número de bloques confirmados se llama "número de confirmaciones de bloque". Solo cuando todos los bloques están confirmados se puede completar la transacción. En general, un mayor "número de confirmaciones de bloque" reduce la probabilidad de manipulación de datos y aumenta el nivel de seguridad de la información.









Si deseas consultar el número de confirmaciones de bloque para un depósito de criptomonedas específico, puedes seguir estos pasos en la página de inicio del sitio web oficial:

























Para depositar o transferir USDT en la red ERC20, se requieren 96 bloques, es decir, 96 confirmaciones de red.













































Aquí podrás ver el número correspondiente de confirmaciones de bloque (mostrado como "confirmaciones de red") en la imagen de la derecha.





