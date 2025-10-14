Cómo comprar criptos con Google Pay y Apple Pay en MEXC





Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo comprar criptomonedas usando Google Pay y Apple Pay:

Nota: Antes de comenzar, asegúrate de haber completado la verificación KYC. Sin la verificación KYC, tus compras podrían fallar.









Paso 1: Pulsa Depositar, luego selecciona Compra/Venta Rápida.









Paso 2: Selecciona la moneda fiat que deseas usar y la criptomoneda que quieres comprar, luego ingresa el monto.









Paso 3: Elige Apple Pay o Google Pay como método de pago, luego pulsa Confirmar.









Paso 4: Revisa cuidadosamente los detalles del pago, luego pulsa Confirmar.









Paso 5: Si es la primera vez que usas el servicio, es posible que se te pida proporcionar tu país de residencia, número de teléfono y completar un breve cuestionario.





Paso 6: Agrega o selecciona tu tarjeta bancaria y completa la transacción a través de Google Pay o Apple Pay.









Paso 7: Una vez completado el pago, recibirás una notificación de "Transacción en Proceso". El tiempo de procesamiento puede variar según la red y puede tardar algunos minutos en reflejarse en tu cuenta.





Nota: Mantente en la página y no la actualices ni salgas hasta que el pago esté confirmado para evitar discrepancias.













