Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo comprar criptomonedas usando Google Pay y Apple Pay: Nota: Antes de comenzar, asegúrate de haber completado la verificación KYC. Sin la verificación KYC, tuAquí tienes una guía paso a paso sobre cómo comprar criptomonedas usando Google Pay y Apple Pay: Nota: Antes de comenzar, asegúrate de haber completado la verificación KYC. Sin la verificación KYC, tu
Academia/Guías para principiantes/OTC/Cómo compra...Pay en MEXC

Cómo comprar criptos con Google Pay y Apple Pay en MEXC

Principiante
14 de octubre de 2025MEXC
0m
#OTC
Lagrange
LA$0.38822+1.23%
SinVerse
SIN$0.0004948-3.43%
RWAX
APP$0.0008721--%
ELYSIA
EL$0.002212-8.70%
MemeCore
M$1.36127-3.66%

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo comprar criptomonedas usando Google Pay y Apple Pay:
Nota: Antes de comenzar, asegúrate de haber completado la verificación KYC. Sin la verificación KYC, tus compras podrían fallar.

En la app


Paso 1: Pulsa Depositar, luego selecciona Compra/Venta Rápida.


Paso 2: Selecciona la moneda fiat que deseas usar y la criptomoneda que quieres comprar, luego ingresa el monto.


Paso 3: Elige Apple Pay o Google Pay como método de pago, luego pulsa Confirmar.


Paso 4: Revisa cuidadosamente los detalles del pago, luego pulsa Confirmar.


Paso 5: Si es la primera vez que usas el servicio, es posible que se te pida proporcionar tu país de residencia, número de teléfono y completar un breve cuestionario.

Paso 6: Agrega o selecciona tu tarjeta bancaria y completa la transacción a través de Google Pay o Apple Pay.


Paso 7: Una vez completado el pago, recibirás una notificación de "Transacción en Proceso". El tiempo de procesamiento puede variar según la red y puede tardar algunos minutos en reflejarse en tu cuenta.

Nota: Mantente en la página y no la actualices ni salgas hasta que el pago esté confirmado para evitar discrepancias.


En la web


Paso 1: Haz clic en Comprar Cripto → Compra Rápida en la esquina superior izquierda de la barra de navegación para acceder a la página de Compra Rápida.


Paso 2: Selecciona la moneda fiat que deseas usar y la criptomoneda que quieres comprar, luego ingresa el monto.


Paso 3: Elige Apple Pay o Google Pay como método de pago, luego haz clic en Confirmar.


Paso 4: Revisa cuidadosamente los detalles del pago, luego haz clic en Confirmar.


Paso 5: Si es la primera vez que usas el servicio, es posible que se te pida proporcionar tu país de residencia, número de teléfono y completar un breve cuestionario.

Paso 6: Agrega o selecciona tu tarjeta bancaria y completa la transacción a través de Google Pay o Apple Pay.


Paso 7: Una vez completado el pago, recibirás una notificación de "Transacción en proceso". El tiempo de procesamiento puede variar según la red y puede tardar algunos minutos en reflejarse en tu cuenta.

Nota: Mantente en la página y no la actualices ni salgas hasta que el pago esté confirmado para evitar discrepancias.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legal, financiero, contable o servicios relacionados, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier activo. MEXC Learn proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

Tasa de aprobación de tarjetas por banco

Tasa de aprobación de tarjetas por banco

Los sectores bancarios en todos los siguientes países y regiones tienen características únicas influenciadas por las condiciones económicas locales, los marcos regulatorios y las preferencias de los c

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos