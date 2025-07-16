¡Reseña destacada! Principales eventos de la industria en la primera mitad de 2024

1. Aprobación y cotización del ETF de Bitcoin Spot El 10 de enero de 2024, hora estándar del este, la SEC aprobó 11 ETFs de Bitcoin spot para su cotización en los Estados Unidos, comenzando a operar a1. Aprobación y cotización del ETF de Bitcoin Spot El 10 de enero de 2024, hora estándar del este, la SEC aprobó 11 ETFs de Bitcoin spot para su cotización en los Estados Unidos, comenzando a operar a
1. Aprobación y cotización del ETF de Bitcoin Spot


El 10 de enero de 2024, hora estándar del este, la SEC aprobó 11 ETFs de Bitcoin spot para su cotización en los Estados Unidos, comenzando a operar al día siguiente. La solicitud de los ETFs de Bitcoin spot atravesó diez años de negociaciones y contratiempos antes de lograr finalmente el éxito.

Según los datos del mercado, el flujo neto acumulado de los ETFs de Bitcoin spot ha superado los $20 mil millones hasta la fecha. El mercado sigue registrando principalmente entradas de capital, y se espera que esta cifra continúe expandiéndose.


La aprobación de los ETFs de Bitcoin spot indica que la industria de las criptomonedas está entrando en una fase de "punto de inflexión", integrándose cada vez más con el sistema financiero tradicional. Al introducir los ETFs de Bitcoin spot, las agencias reguladoras pueden supervisar el funcionamiento y los requisitos de divulgación de los fondos, lo que mejora la transparencia y el cumplimiento del mercado, y atrae a más inversores a participar.

2. Actualización de Ethereum Cancun (Dencun) completada


La congestión de las transacciones y las altas tarifas de gas han sido factores importantes que limitan la adopción a gran escala de las redes blockchain. La llegada de la actualización Cancun marca el inicio del camino de expansión de Ethereum, mejorando la escalabilidad de la red. Un mayor rendimiento de las transacciones y tarifas más bajas permitirán que se desarrollen más proyectos en Layer 2 y atraerán a más usuarios, aumentando significativamente la probabilidad de generar proyectos de alta calidad.

Además de enfrentar la competencia de otras blockchains públicas, el desarrollo de la tecnología de Layer 2 y el avance de las blockchains modulares pueden cambiar gradualmente el papel de Ethereum. Es posible que Ethereum ya no sea la única opción como capa de liquidación, lo que podría alterar su estatus y función dentro del ecosistema crypto.

3. El precio de Bitcoin supera los $73,000, estableciendo un nuevo máximo histórico


Influenciado por la aprobación de los ETFs de Bitcoin spot y la expectativa de la reducción a la mitad de Bitcoin, el precio de Bitcoin superó los $73,000 en marzo de 2024, alcanzando un nuevo máximo histórico.

El nuevo precio de Bitcoin encendió el entusiasmo del mercado, y impulsado por el aumento de los precios de Bitcoin, otras criptomonedas principales también mostraron una tendencia alcista.

4. La red Solana se recupera y regresa con fuerza


Después de soportar el impacto del colapso de FTX, la salida de importantes proyectos estrella y la fuga de stablecoins, la red Solana vuelve a brillar. Además de los cambios en las condiciones del mercado externo y los esfuerzos continuos de auto-rescate, la aparición de numerosos tokens meme populares ha impulsado a Solana nuevamente al centro del escenario.

En la red Solana, los tokens meme como SILLY, WIF, BONK, BOME y SLERF han desencadenado sucesivamente un efecto de riqueza, atrayendo una gran afluencia de usuarios. Su alto TPS y bajas tarifas de gas ofrecen una excelente experiencia de trading. Mientras tanto, el precio de SOL también se benefició, superando en algún momento los $210.

5. Reducción a la mitad de Bitcoin completada


El 20 de abril de 2024, Bitcoin completó con éxito su cuarta reducción a la mitad en el bloque 840,000, reduciendo las recompensas de minería de 6.25 BTC a 3.125 BTC.

La reducción a la mitad de Bitcoin disminuyó la oferta, aumentando su escasez, lo que a su vez incrementó la demanda en el mercado, influyendo en su precio. Además, la reducción a la mitad es vista como un factor positivo que impulsa un mercado alcista de Bitcoin, lo cual impacta el desarrollo de toda la industria.

6. Aprobación del ETF de Ethereum Spot


Tras la aprobación del ETF de Bitcoin spot el 24 de mayo, la SEC aprobó el primer lote de 8 ETFs de Ethereum spot para ser listados en los Estados Unidos, marcando otro hito para las criptomonedas. Según las últimas noticias, los ETFs de Ethereum spot comenzarán a negociarse el 23 de julio.

Las aprobaciones consecutivas de los ETFs de Bitcoin y Ethereum spot han establecido un referente para la legitimidad de la industria cripto, impulsando aún más a las criptomonedas hacia la corriente principal. La integración con el sistema financiero tradicional se ha convertido en una tendencia indispensable para lograr la adopción a gran escala.

7. Los Memecoins dominaron el mercado


A lo largo de 2024, a pesar del lanzamiento de muchos proyectos estrella altamente esperados, los precios de sus tokens no han cumplido con las expectativas, lo que los convierte en opciones de inversión menos ideales para los inversionistas minoristas. En contraste, los Memecoins han captado la atención del mercado. Impulsados por un fuerte consenso y la posibilidad de efectos de riqueza de cien o mil veces, han atraído rápidamente una atención y entradas de capital significativas.

El auge de la ola de Memecoins señala una caída de los tokens respaldados por VCs, reflejando un cambio en la disposición de los usuarios comunitarios a apoyar el modelo actual de distribución de mercado. Los proyectos estrella están dominados por los VCs, lo que impide la participación de los inversionistas minoristas, con una rentabilidad limitada o nula en los mercados secundarios. En cambio, los Memecoins ofrecen a los inversores minoristas la oportunidad de una participación justa y el reparto de ganancias.

8. Impacto de la elección de EE.UU. en el mercado cripto


Influenciado por la elección presidencial de EE.UU., los tokens relacionados con los dos candidatos comenzaron a mostrar un rendimiento activo. Especialmente después del reciente incidente de tiroteo que involucró a Trump, los tokens relacionados con Trump y una multitud de nuevos Memecoins rápidamente se apoderaron del mercado cripto.

Además del efecto celebridad de los candidatos, sus actitudes hacia el mercado de criptomonedas también impactan todo el mercado. Recientemente, con el aumento de la popularidad de Trump y su apoyo a las criptomonedas durante su campaña, esto ha sido una noticia positiva para el mercado cripto, lo que ha llevado a un resurgimiento del mercado.

Aviso de riesgos: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversión, fiscalidad, legal, financiero, contable, consulta u otros servicios relacionados, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener cualquier activo. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y ejerza precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

