Hemi explicado: un “superprotocolo” que conecta Bitcoin y Ethereum

Bitcoin y Ethereum representan, respectivamente, la base de seguridad más sólida y la red de programabilidad más avanzada dentro del ecosistema cripto. Sin embargo, la falta de interoperabilidad entre ambas sigue siendo uno de los principales retos para el desarrollo de blockchain y Web3. Por ejemplo, los activos de Bitcoin son difíciles de integrar en ecosistemas on-chain, mientras que Ethereum no logra heredar la confianza y el consenso de Bitcoin.





Hemi fue creado para solucionar esto. Se trata de una red modular de Capa 2 innovadora que conecta Bitcoin y Ethereum mediante cuatro componentes clave: una máquina virtual (hVM), un mecanismo de transferencia de activos entre cadenas (Tunnels), un modelo de consenso único (Proof of Proof) y un token nativo (HEMI).









Hemi es una red de Capa 2 innovadora diseñada para combinar la seguridad de Bitcoin con la programabilidad de Ethereum, eliminando el carácter aislado de los ecosistemas blockchain. Con su máquina virtual (hVM), el mecanismo de consenso PoP, el sistema de activos cross-chain Tunnels y el token nativo HEMI, Hemi está construyendo un ecosistema Web3 modular verdaderamente interoperable, escalable y amigable para los desarrolladores.









Para cumplir su objetivo de conectar Bitcoin y Ethereum, Hemi ha diseñado y desarrollado una serie de tecnologías innovadoras. Estas tecnologías no solo mejoran la seguridad y eficiencia de la red, sino que también amplían significativamente la programabilidad de los activos de Bitcoin. A continuación, desglosamos los aspectos técnicos más destacados de Hemi.









La máquina virtual de Hemi (hVM) permite a los desarrolladores leer directamente el estado on-chain de Bitcoin (como UTXOs, encabezados de bloque, pruebas de Merkle, etc.) y escribir lógica entre cadenas usando Solidity. Esto significa:





Los contratos inteligentes pueden operar basándose en datos de Bitcoin.

Es posible crear stablecoins, oráculos y DeFi entre cadenas respaldados por Bitcoin.

El BTC nativo puede integrarse de forma auténtica en el ecosistema DeFi.









Hemi utiliza un mecanismo de consenso llamado Proof of Proof (PoP), que envía periódicamente el estado de la red hasheado a la red principal de Bitcoin. Este diseño permite heredar la seguridad de Bitcoin sin participar directamente en la minería, garantizando una alta finalización. Al mismo tiempo, PoP permite tiempos de bloque rápidos y bajas tarifas de transacción, lo que lo hace ideal para contratos inteligentes de alto valor y operaciones entre cadenas.









Hemi presenta un nuevo mecanismo entre cadenas llamado Tunnels, que permite transferencias de activos seguras y eficientes entre Bitcoin, Ethereum y otras redes sin depender de intermediarios confiables. En comparación con los puentes tradicionales, Tunnels es más descentralizado y seguro, lo que da a los usuarios la confianza para utilizar BTC, ETH y otros activos importantes en escenarios avanzados como DeFi y NFTs.









Como token nativo de la red Hemi, HEMI cumple múltiples funciones clave:









HEMI se utiliza para incentivar a los validadores PoP a participar en el consenso y asegurar que las publicaciones del estado en la red principal de Bitcoin sean seguras y eficientes. Los validadores que hacen staking de HEMI pueden obtener recompensas por bloque y tarifas de transacción.









Operaciones como el despliegue de contratos inteligentes en hVM, el acceso al estado de Bitcoin y el uso del mecanismo Tunnels requieren HEMI como gas. A medida que crezca el ecosistema, también lo hará la demanda de estas operaciones y del token HEMI.









Los holders de HEMI pueden participar en la gobernanza de la red, votando sobre ajustes de parámetros, actualizaciones del protocolo y otras decisiones que definan el rumbo futuro de Hemi.









Dentro del mecanismo Tunnels, HEMI también puede usarse como uno de los activos que anclan la liquidez, ya sea como garantía cross-chain, colateral o incentivo para proveedores de liquidez (LP).





HEMI no es solo un token intercambiable: ancla la seguridad, la asignación de recursos y el poder de gobernanza de la red. Su mecanismo de captura de valor está claramente definido y ofrece un gran potencial de crecimiento a largo plazo.









Big Brain Holdings. Hemi fue cofundado por el desarrollador de Bitcoin Core Jeff Garzik y el exingeniero de Coinbase Max Sanchez. El equipo cuenta con una profunda experiencia en desarrollo de protocolos a bajo nivel y una trayectoria comprobada en implementaciones reales. En septiembre de 2024, Hemi Labs anunció el cierre de una ronda de financiación de 15 millones de dólares, con inversionistas clave como Breyer Capital





Actualmente, Hemi ya colabora con destacados proyectos DeFi como Sushi, Izumi y LayerBank, y mantiene compatibilidad abierta con otras redes de Capa 2 de Ethereum. A medida que la hVM siga evolucionando y el sistema Tunnels se ponga en marcha, más activos BTC nativos se integrarán al ecosistema Hemi, acercando la verdadera interoperabilidad multichain.







