Haedal Protocol: La principal plataforma de staking líquido en el ecosistema Sui

A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, los Derivados de Staking Líquido (LSD) se han convertido en una tendencia clave en el espacio cripto. Entre los diversos ecosistemas, Haedal Protocol ha destacado rápidamente en la blockchain de Sui gracias a su diseño innovador y sus poderosas características.









Haedal Protocol es un protocolo de staking líquido líder construido sobre la blockchain de Sui. Proporciona una infraestructura robusta para el staking líquido, permitiendo a los usuarios realizar staking de sus tokens SUI y Walrus con validadores y ganar recompensas continuas de consenso. Al mismo tiempo, los usuarios reciben tokens de staking líquido (LSTs), lo que les permite mantener liquidez y participar en actividades de finanzas descentralizadas (DeFi).





Haedal Protocol es más que solo una plataforma de staking: es un protocolo financiero integral que integra staking líquido, agregación de rendimientos y gobernanza descentralizada. Juega un papel crucial en asegurar el ecosistema Sui y promover su sostenibilidad a largo plazo, gobernanza y descentralización. Además de su infraestructura principal de staking líquido, Haedal está desarrollando una serie de productos de apoyo, incluidos Haedal Market Maker y haeVault. Esta matriz de productos sistemáticos permite a Haedal capturar un valor significativo de la actividad comercial activa en la cadena dentro de la red Sui, mejorando sus capacidades de generación de rendimientos y ofreciendo una liquidez más profunda y eficiente para los usuarios de Sui.













Con Haedal Protocol, los usuarios pueden hacer staking de sus tokens SUI y recibir tokens stSUI en una proporción 1:1. Estos tokens representan la posición de staking del usuario y permanecen completamente líquidos, lo que les permite comerciarlos libremente o usarlos en varios proyectos DeFi, mejorando significativamente la eficiencia del capital.









Haedal implementa un mecanismo dinámico de selección de validadores que asigna automáticamente los stakes a los validadores que ofrecen el APR neto más alto. Esto ayuda a maximizar los rendimientos de los usuarios.









Haedal introduce el módulo Hae3, compuesto por HMM y haeVault, para aumentar aún más los rendimientos de los usuarios:





HMM (Haedal Market Maker): Proporciona liquidez concentrada y reequilibrado automatizado y creación de mercados basada en precios de oráculos. Mitiga los ataques MEV y mejora el APR de haSUI.

haeVault: Ofrece a los usuarios gestión automatizada de liquidez que simula estrategias profesionales de creación de mercados. Reduce la barrera de participación mientras mejora el rendimiento de los rendimientos.









Haedal está avanzando activamente en su marco de gobernanza descentralizada. Los poseedores del token de gobernanza de la plataforma, $HAEDAL, tienen el derecho de proponer y votar sobre asuntos clave, como actualizaciones del protocolo y ajustes al modelo económico, lo que permite una verdadera gobernanza impulsada por la comunidad.









$HAEDAL es el token de gobernanza nativo de Haedal Protocol y cumple con las siguientes funciones clave:





Participación en gobernanza: Los poseedores de tokens pueden iniciar propuestas y votar sobre decisiones clave, influyendo en la dirección futura del protocolo.

Distribución de incentivos: Se utiliza para recompensar a los contribuyentes como operadores de nodos, proveedores de liquidez y otros participantes del ecosistema.

Incentivos de staking: En el futuro, se puede introducir staking de HAEDAL, ofreciendo recompensas adicionales a los participantes.





Haedal ha implementado un modelo de distribución de tokens bien equilibrado para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema:





Recompensas e incentivos para la comunidad: 45%

Equipo y asesores: 20%

Fondo de desarrollo del ecosistema: 15%

Provisión de liquidez y recompensas de staking: 20%





Además, Haedal ha emitido el token haSUI, una representación líquida de SUI en staking. haSUI puede ser utilizado en protocolos DeFi, mejorando significativamente la eficiencia del capital dentro del ecosistema Sui.









Haedal ha lanzado uno de los airdrops más grandes y esperados dentro del ecosistema Sui hasta la fecha.









El airdrop está dirigido a los siguientes grupos:





1)Miembros centrales de la comunidad y apoyadores: Incluyendo moderadores activos, embajadores y creadores de contenido.

2) Usuarios activos de productos Haedal y LSTs: Usuarios de haSUI, haWAL y haeVault, así como aquellos que han utilizado los LSTs de Haedal en los principales protocolos DeFi en Sui.

3) Socios de la comunidad: Miembros y usuarios de comunidades asociadas como Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus, y más.

4)Participantes tempranos en actividades pre-lanzamiento: Usuarios que participaron activamente en las campañas e iniciativas iniciales de Haedal.









Hora de inicio: 29 de abril a las 12:00 PM (UTC) Portal de reclamos: https://haedal.xyz/airdrop 29 de abril a las 12:00 PM (UTC)









Con su innovadora arquitectura y sólido rendimiento, Haedal Protocol ha surgido como una solución líder de staking líquido dentro del ecosistema Sui. Para los usuarios que buscan desbloquear oportunidades de rendimiento estable mientras mantienen liquidez de activos para participar en una amplia gama de actividades DeFi, Haedal Protocol representa una plataforma altamente atractiva y prometedora.





A medida que Haedal Protocol continúa creciendo, su asociación con MEXC—una plataforma de trading de renombre mundial—ha proporcionado un fuerte impulso para su desarrollo adicional. MEXC es confiable para inversores de todo el mundo debido a sus bajas comisiones de trading, velocidades de ejecución ultrarrápidas, amplia cobertura de activos y liquidez profunda. Su enfoque visionario en proyectos emergentes y su constante apoyo lo convierten en una plataforma ideal para el lanzamiento de innovaciones de alto potencial.





MEXC ha listado oficialmente HAEDAL para el trading de Spot y Futuros, permitiendo a los usuarios comerciar el token con tarifas ultrabajas





Cómo comprar HAEDAL en MEXC





1) Abre e inicia sesión en la App de MEXC o visita el sitio web oficial

Futuros. 2) Busca "HAEDAL" en la barra de búsqueda y selecciona el par de trading de Spot

3) Elige tu tipo de orden, ingresa los parámetros de cantidad y precio, y coloca tu orden para completar el comercio.



