GUNZ revoluciona el espacio de la blockchain en los videojuegos con una experiencia de usuario mejorada

GUNZ (GUN) es un ecosistema de blockchain de capa 1 desarrollado por el estudio de juegos alemán Gunzilla Games, diseñado para proporcionar infraestructura descentralizada para juegos AAA. Su primer título, Off The Grid (OTG), un juego de batalla real de temática ciberpunk, ya se ha lanzado en acceso anticipado en plataformas como PS5 y Xbox, marcando un avance significativo en la introducción de los videojuegos en blockchain en el mercado de consolas.









El actual sector de juegos Web3 enfrenta dos desafíos clave: la tecnología blockchain aún no se ha integrado completamente con las experiencias de juego a nivel AAA, y en los sistemas de juegos tradicionales Web2, los jugadores solo tienen derechos de uso sobre los activos del juego, mientras que la naturaleza cerrada de las economías virtuales limita severamente la participación de la comunidad y la liquidez de los activos.





Para abordar estos problemas, GUNZ combina el desarrollo de juegos de primer nivel con tecnología blockchain para construir un ecosistema donde los jugadores verdaderamente poseen sus activos en el juego y pueden convertir el tiempo de juego en un valor digital cuantificable. Como plataforma construida por desarrolladores de juegos para desarrolladores de juegos, GUNZ elimina la necesidad de que los estudios realicen inversiones profundas en arquitecturas blockchain personalizadas. En su lugar, ofrece una solución de etiqueta blanca y SDKs fáciles de integrar, permitiendo a cualquier estudio lanzar sin problemas un modelo económico impulsado por la comunidad.









Revolución en la propiedad de activos: En el corazón de GUNZ se encuentra un avance en la propiedad digital; los jugadores obtienen verdadera propiedad de los activos en el juego. Todos los objetos, skins y coleccionables están registrados en la cadena, lo que permite a los usuarios comerciar libremente y controlar completamente sus activos digitales. Esto contrasta drásticamente con los juegos tradicionales, donde los jugadores simplemente "alquilan" los elementos del juego bajo términos restrictivos.





Modelo económico impulsado por los jugadores: GUNZ introduce una economía donde los jugadores ganan y acumulan activos a través del juego, que luego pueden ser comercializados o arrendados. Esto transforma el tiempo de juego en un valor real. El modelo no solo aumenta la participación de los jugadores, sino que también fomenta un ecosistema próspero de jugadores profesionales, creando un ciclo virtuoso donde jugar genera valor tangible.





Seguridad y transparencia: Todas las transacciones están registradas en la cadena, proporcionando total transparencia y trazabilidad de la propiedad y el historial de comercio. Esto reduce significativamente el riesgo de fraude. Los jugadores pueden verificar la escasez y autenticidad de sus activos, asegurando transacciones justas y confiables.





Rendimiento de grado AAA: Al ser una blockchain diseñada específicamente para juegos, GUNZ ofrece alto rendimiento y escalabilidad, soportando transacciones rápidas, seguras y de bajo costo. Durante la fase de prueba de Off The Grid (OTG), GUNZ soportó con éxito más de 900,000 usuarios activos diarios y millones de transacciones, demostrando su capacidad para manejar economías de juego a gran escala.













Nombre del token: GUN

Suministro total: 10,000,000,000 GUN

Suministro inicial en circulación: 16.05% (645 millones de GUN)









El token GUN desempeña un papel dual en el ecosistema de GUNZ. Como moneda nativa, es necesario para todas las tarifas de transacción (gas) y sirve como la columna vertebral operativa para los NFTs de validadores. Los validadores de hardware ganan recompensas en GUN por validar transacciones, y con futuras actualizaciones, los NFTs de validadores podrán obtener recompensas en múltiples juegos.





Dentro del juego, GUN es la moneda principal de Off The Grid. Los jugadores utilizan GUN para intercambiar artículos NFT, comprar equipo personalizado, pagar suscripciones mensuales y pases de batalla, así como cubrir varios gastos dentro del juego, como la decodificación de HEX y comisiones de reventa. A medida que más juegos se integren en el ecosistema de GUNZ, la utilidad de GUN se expandirá a través de un diseño modular para soportar diversas mecánicas de juego.









A diferencia de la mayoría de los proyectos de GameFi, Gunzilla Games ha adoptado un enfoque "primero el juego" en lugar de "primero el token" para la expansión del mercado. Off The Grid atrae a jugadores tradicionales al ofrecer la propiedad de activos dentro del juego, en lugar de depender de tokenomics complejas. Este modelo podría atraer a una audiencia más amplia de jugadores tradicionales y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para los juegos basados en blockchain. Con la creciente adopción de hardware de VR/AR y la demanda de experiencias de juego inmersivas, GUNZ, con sus gráficos AAA y propiedad descentralizada de activos, puede servir como una capa fundamental para llevar los juegos en blockchain al público en general.





MEXC ha reconocido rápidamente esta tendencia y continúa ganándose la confianza de los inversores globales con sus bajas tarifas, trading ultra-rápido, amplia cobertura de activos y alta liquidez. Su fuerte apoyo a proyectos emergentes también la ha convertido en una plataforma de lanzamiento para innovaciones de alto potencial.





MEXC es la primera plataforma en listar tanto operaciones Spot como Futuros de GUN. Puedes operar GUN en MEXC con tarifas mínimas siguiendo estos pasos:





1）Abre e inicia sesión en la aplicación de MEXC o visita el sitio web oficial

2）En la barra de búsqueda, escribe GUN y selecciona el par de trading Spot o de Futuros correspondiente.

3）Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y confirma la operación.



