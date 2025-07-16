El entusiasmo inspirado en Ghibli llega a las criptomonedas: BNB Chain en el centro de la tormenta









Indudablemente, uno de los temas más candentes en las redes sociales últimamente es Ghibli. En las principales plataformas, ha surgido una ola de imágenes al estilo meme que imitan el característico aspecto de las películas de Studio Ghibli, volviéndose virales e inyectando nueva vida y relevancia en la estética tan querida que Hayao Miyazaki ayudó a crear. Este resurgimiento no solo ha reavivado la apreciación por el estilo de animación atemporal de Ghibli, sino que también ha provocado un efecto en cadena en el mercado de las criptomonedas.









El estilo Ghibli se refiere a la firma visual y emocional del renombrado estudio de animación japonés, Studio Ghibli. Conocido por obras maestras como El viaje de Chihiro (Spirited Away) y Mi vecino Totoro, Ghibli ha ganado reconocimiento mundial por su narración conmovedora y su belleza artística. Estas obras siguen siendo clásicos irremplazables en los corazones de los fanáticos a lo largo de generaciones.









Todo comenzó con una nueva característica de GPT-4o. Con las capacidades de imagen a imagen ahora accesibles en la interfaz de chat, los usuarios pueden cargar cualquier foto y generar una versión al estilo Ghibli con un simple comando, como "Convierte esto en un dibujo animado Ghibli". Esta poderosa herramienta le dio un nuevo impulso a la visibilidad del estilo Ghibli.





Al principio, la actualización pasó desapercibida. Pero pronto, los influencers de redes sociales comenzaron a publicar sus retratos inspirados en Ghibli, haciendo que la tendencia ganara fuerza. Cuando nada menos que el CEO de Tesla, Elon Musk, se unió a la moda, compartiendo su propia imagen al estilo Ghibli, la tendencia se disparó.













Impulsada por el entusiasmo en las redes sociales, la tendencia Ghibli rápidamente se trasladó a las criptomonedas con el surgimiento de memecoins temáticas de Ghibli. Entre ellas, destaca *URLS-GHIBLI_USDT*, un token lanzado en la blockchain de Solana . Respaldado por el hype de KOL y el impulso viral, el token se disparó, subiendo más de 100 veces en menos de un día y atrayendo la atención de numerosos inversionistas.





Junto con la versión de Solana, también apareció un token Ghibli en BNB Chain. A pesar de estar en diferentes blockchains, ambos tokens se beneficiaron de la estética viral de Ghibli y la exposición mediática. A medida que el fenómeno Ghibli se intensificó, el volumen de operaciones en BNB Chain aumentó, ayudando a que la tendencia se expandiera aún más.





El éxito de Ghibli también inspiró la creación de al menos 20 otras memecoins temáticas de Ghibli, incluidas GhinliCZ, Ghibli Elon y Ghiblification. Aunque sus valoraciones y rendimiento varían, todas aprovecharon la ola de hype de Ghibli para ganar una notable tracción.









La escena de las memecoins en BNB Chain ha experimentado un crecimiento explosivo. Según datos de Artemis, desde el 25 de enero, el volumen de operaciones en BNB Chain ha seguido de cerca al de Solana, con ambas cadenas cambiando frecuentemente de líder.









Desde que CZ (el fundador de Binance, Changpeng Zhao) apoyó inicialmente pequeñas tendencias meme aisladas como "Happy Trading", hasta ahora utilizar varias herramientas para orquestar el sentimiento del mercado en los DEX, BNB Chain ha madurado visiblemente en el panorama de las memecoins.





En febrero, el equipo de BNB Chain lanzó un video promocional para Four.meme con tokens de prueba, el cual CZ compartió con un comentario de "Happy Trading". Aunque CZ restó importancia al post, el FOMO (miedo a perderse algo) se apoderó de la comunidad. El volumen de DEX en BNB Chain se triplicó brevemente, aunque solo 10 tokens fueron lanzados esa semana en Four.meme.





CZ luego tuiteó sobre su curiosidad por las memecoins centradas en mascotas. Después de revelar a su perro " Broccoli ", la comunidad se apresuró a crear miles de tokens "Broccoli". Pero como no hubo un proyecto oficial de CZ, la avalancha de tokens con nombres similares dispersó el interés de los inversionistas y diluyó la tracción, sin que emergiera un "líder" claro.





El episodio de "Broccoli" dejó en claro una cosa: las memecoins necesitan más que solo hype; necesitan estructura y dirección estratégica. En respuesta, BNB Chain comenzó a ofrecer soporte de liquidez a los principales proyectos meme y lanzó una segunda ronda de liquidez. En marzo, también comenzó a probar el hard fork Pascal para abordar la extracción maliciosa de MEV y otros problemas sistémicos.





Estos esfuerzos dieron sus frutos durante la tendencia de las monedas Mubarak. CZ publicó "Mubarak", iniciando una nueva ola de memes con temática de Medio Oriente. El volumen de operaciones en *URLS-MUBARAK_USDT* se disparó, y BNB Chain ha liderado el volumen diario de operaciones entre las principales blockchains desde entonces. Four.memetambién vio actividad renovada.





Lo más importante es que las tendencias meme ya no están impulsadas exclusivamente por CZ. Los tokens meme en BNB Chain están ganando autonomía, con nuevos estilos como *URLS-BUBB_USDT* al alza. Esto marca un nuevo capítulo: un ecosistema de memecoins más maduro, diversificado y autosostenible en BNB Chain.









MEXC lanzó recientemente DEX+, el primer producto híbrido del mercado que combina características de CEX y DEX. Permite realizar operaciones tanto on-chain como off-chain desde una sola plataforma y actualmente es compatible con Solana y BNB Chain, con más ecosistemas en camino.





DEX+ otorga a los inversionistas una ventaja en proyectos emergentes mientras reduce tanto los costos de transacción como el tiempo. El mecanismo de listado rápido de MEXC garantiza acceso temprano a tokens en tendencia, y su sistema optimizado ofrece bajas tarifas y alta liquidez, creando una experiencia de trading más estable y accesible.





En resumen, MEXC se destaca por su innovación y enfoque centrado en el inversionista. Ya sea que estés buscando invertir en tokens meme estilo Ghibli o en otros proyectos cripto en ascenso, MEXC ofrece una plataforma confiable, eficiente y fácil de usar.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.











