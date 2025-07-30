Primeros pasos con Elympics: Construyendo la nueva era del entretenimiento









1) Elympics es una infraestructura de entretenimiento que conecta marcas e IPs con mini-juegos Play2Win en superapps y plataformas sociales.

2) El SDK de Elympics permite a los desarrolladores crear juegos basados en habilidades, incorporando características fundamentales de los esports como sincronización en tiempo real, emparejamiento por habilidades, gestión de salas, alojamiento de servidores y escalado automático, todo sin necesidad de experiencia previa en blockchain.

3) Los jugadores pueden ganar recompensas en tokens al ganar partidas, habilitando verdaderas mecánicas Play2Win en un ecosistema que admite múltiples formatos, incluidos juegos gratuitos, desafíos pagados y torneos oficiales.

4) La tokenómica está diseñada para equilibrar los intereses de jugadores y desarrolladores, creando un ecosistema sostenible a través de tarifas de entrada, mecanismos de distribución de tokens y reparto de ingresos para los desarrolladores.

5) Elympics busca construir la red Web3 más grande del mundo centrada en infraestructura de entretenimiento multiplataforma, con planes futuros para introducir juegos agénticos, una red descentralizada de alojamiento de juegos con nodos, juegos, launchpad y mucho más.





SDK y capa de infraestructura que permite a los desarrolladores crear mini-juegos basados en habilidades sobre blockchain, pero sus ambiciones van mucho más allá de ser solo herramientas de desarrollo. Elympics busca convertirse en una capa fundamental para el entretenimiento al llevar IPs y marcas de consumo al mundo on-chain sin necesidad de lanzar tokens, gestionar billeteras o navegar interfaces blockchain complejas que pueden intimidar a muchos usuarios.





La infraestructura está diseñada para soportar:

Integración fluida de IPs y marcas en Web3

Juegos PvP basados en habilidades que premian el rendimiento real

Despliegue multiplataforma a través de Telegram, Coinbase Wallet y próximamente otras apps sociales

Fondos de premios basados en tokens con liquidación on-chain













A medida que el fandom digital se convierte en una fuerza dominante en la era del compromiso social del consumidor, las IPs de entretenimiento exploran activamente nuevas formas de aprovechar Web3. Elympics ofrece a estas marcas una manera de integrarse al gaming basado en blockchain sin emitir tokens ni requerir conocimientos técnicos avanzados por parte de sus equipos.





Proyectos reconocidos como Pudgy Penguins ya están experimentando con este tipo de modelo al conectar audiencias a través de juegos casuales y basados en habilidades, dentro de entornos sociales que no se limitan solo a Web3.





Para las IPs, esto abre nuevas vías de monetización como torneos de marca, eventos temporales de mini-juegos o tablas de clasificación comunitarias, todo sin comprometer la integridad de la marca.













Uno de los diferenciadores clave de Elympics es su modelo único de Play2Win. A diferencia de los juegos play-to-earn, que a menudo enfrentan emisiones de tokens insostenibles, abuso de bots y otros problemas, Play2Win se enfoca en la equidad competitiva y una economía sostenible.





Así es como funciona el modelo:

Los jugadores pagan una tarifa de entrada en ELP (el token nativo de Elympics) para unirse a un juego

Los ganadores reciben premios del fondo acumulado

Una parte de cada tarifa se distribuye entre desarrolladores, creadores de torneos, protocolos y otras partes

Este marco de reparto de ingresos alinea incentivos sin depender de recompensas inflacionarias o especulación.













Apple Pay o Google Pay. Para los jugadores, una de las innovaciones clave es la abstracción de billeteras. Elympics reduce la barrera de entrada permitiendo que los usuarios se unan a juegos con cuentas sociales en plataformas que ya utilizan como Telegram , y financien su participación con herramientas conocidas como





Una vez dentro del juego, los premios se pueden reclamar en fiat o stablecoins, simplificando el recorrido del usuario mientras se mantiene la capa de transacción onchain. Este tipo de incorporación sin fricciones es esencial para atraer audiencias más amplias de jugadores móviles y casuales y convertirse en el núcleo del nuevo ecosistema de entretenimiento.









Módulo Descripción Gameplay SDK El módulo central más usado durante el desarrollo. Un framework y conjunto de herramientas nativas para Unity diseñado para ayudarte a crear juegos seguros y competitivos con un mínimo esfuerzo de desarrollo. Sistema de Lobby y Matchmaking Gestiona menús de jugadores y soporta emparejamiento social y automático. El sistema aprende las reglas de tu juego y usa aprendizaje automático para ofrecer experiencias de partida más atractivas. Autenticación PlayPad SDK Proporciona verificación de identidad de jugador simple y segura. Ya sea que tu juego esté en navegadores, Telegram o como app independiente, abstrae la autenticación para que te enfoques en el desarrollo. Despliegue y alojamiento en la nube Solución global de hosting completamente gestionada y sin mantenimiento. Incluye alojamiento de builds, servidores de partidas bajo demanda y entornos escalables para soportar jugadores en todo el mundo. Funciones de monetización Web3 Permite recompensas y monetización de jugadores mediante contratos inteligentes competitivos basados en EVM y TON. Usa plantillas integradas o integra contratos personalizados de torneos descentralizados para habilitar competencia on-chain rápidamente. Integración con Bot de Telegram Despliega tu juego directamente en Telegram y genera un bot personalizado para aumentar retención, visibilidad e interacción dentro de tu comunidad. Acceso API externo Usa HTTP Hooks simples para implementar funciones backend personalizadas como sistemas de progresión, sincronización de resultados y más. Sistema dinámico de tablas de clasificación Garantiza competencia justa incluso en modos asincrónicos. Construido sobre la arquitectura de servidor autoritativo de Elympics para resultados seguros y confiables. Sistema de puntos de honor Incentiva la participación y retención a través de un mecanismo de puntos y honor tanto para jugadores como desarrolladores, fomentando un ecosistema competitivo y saludable. PlayPad Interfaz frontend conectada a tu build del juego, gestiona autenticación y participación en torneos. Se habilita automáticamente al desplegar en Elympics Cloud. Panel de jugador Los jugadores pueden explorar todos los juegos del ecosistema Elympics (incluido el tuyo), administrar identidades y configurar ajustes personales. Consola de desarrollador Configura ajustes del juego, elige clústeres de servidores y establece la lógica de matchmaking para preparar el lanzamiento. Herramienta CLI Para quienes prefieren línea de comandos o necesitan automatizar despliegues y gestión, está disponible una herramienta CLI dedicada.









Elympics combina blockchain y juegos competitivos multijugador al registrar resultados de partidas on-chain y distribuir recompensas basadas en ganadores, creando una economía segura sobre blockchain.





Resultados de partidas on-chain significan que cada resultado oficial se registra en la blockchain, creando un entorno donde:

Los jugadores no pueden falsificar su rendimiento

Todos los resultados son públicos y verificables

Se hacen posibles arbitrajes comunitarios y auditorías descentralizadas





Además, Elympics soporta un modelo de juego suma cero. En una partida entre dos jugadores, el ganador recibe una recompensa mientras que el perdedor paga una cantidad de tokens como "tarifa de entrada" o "apuesta". Esto se asemeja a un duelo justo de esports, donde el ganador obtiene honor y ganancias reales. Los jugadores también pueden participar en partidas gratuitas, donde ganar consistentemente otorga puntos que llevan a recompensas en la tabla de clasificación y ascensos hacia la cima.









Todas las interacciones en el ecosistema Elympics giran alrededor de ELP, el token de utilidad nativo. ELP cumple múltiples roles, como:





1) Alimenta el ciclo de valor entre todos los participantes, capturando valor de cada interacción en el protocolo.

2) El acceso a funciones clave de la red Elympics está restringido mediante tokens ELP para participantes centrales: desarrolladores y operadores de nodos.

3) Los stakers de ELP obtienen acceso a campañas de recompensas con base en tokens. Cuantos más tokens y más tiempo estén bloqueados, más oportunidades tienen.

4) Una parte de las tarifas del protocolo se usa para recomprar tokens ELP, apoyando el valor a largo plazo.

5) Elympics permite a los jugadores bloquear ELP para entrar instantáneamente a partidas sin esperar confirmaciones.

6) Los jugadores pueden acceder a funciones premium (por ejemplo, solicitudes de revisión) quemando tokens ELP.

7) Los juegos deben bloquear ELP para rentar seguridad de red y asegurar la operabilidad del juego.





Así, en lugar de ser solo una herramienta para especulación, ELP está integrado en la mecánica de juego, anclando su valor en la actividad y uso del ecosistema.













Suministro total: 3,500,000,000 ELP

Suministro circulante en el lanzamiento (TGE): 24.60%

Liberación completa: se alcanza el suministro total en 30 meses





Categoría de asignación Porcentaje Descripción Contribuyentes principales 14% Reservado para los constructores y visionarios clave que impulsan el desarrollo, crecimiento y éxito a largo plazo del protocolo Elympics. Inversores tempranos 11% Asignado a socios e inversores confiables que aportaron financiamiento y apoyo en las etapas iniciales del proyecto. Ronda estratégica 12% Para socios estratégicos alineados con la visión y objetivos de ecosistema de Elympics. Venta comunitaria y airdrop 4.5% Para recompensar a los primeros participantes de la comunidad y apoyar la distribución inicial del token. IDO 1.5% Reservado para participantes de la preventa previa al lanzamiento (TGE) en una plataforma dedicada. Liquidez 10% Garantiza operaciones activas, menor deslizamiento y soporte para listados y profundidad de mercado en exchanges importantes. Ecosistema y crecimiento de red 28% Dedicado a la expansión del ecosistema mediante incentivos a desarrolladores, campañas de marketing, programas de recompensas y promoción general del protocolo. Reserva 19% Asegurado para futuras oportunidades estratégicas, desarrollo de productos, innovación tecnológica y sostenibilidad a largo plazo.













Categoría Periodo de espera (meses) Periodo de vesting (meses) Desbloqueo en TGE (%) Porcentaje asignado (%) Contribuyentes principales 6 24 0% 14% Inversores tempranos 4 12 20% 11% Ronda estratégica 3 6 20% 12% Venta comunitaria y airdrop 0 3 30% 4.5% IDO 0 3 40% 1.5% Ecosistema y crecimiento de red 0 30 5% 28% Liquidez 0 0 100% 10% Reserva 0 24 35% 19%

















Uso Descripción Acceso a juegos Los desarrolladores deben bloquear cierta cantidad de ELP para acceder a la infraestructura Elympics y monetizar sus juegos. Operación de nodos Los operadores de nodos deben hacer stake de ELP para alojar y validar partidas, y a cambio pueden ganar recompensas. Verificación de partidas ELP se usa para verificar resultados vía oráculos o iniciar revisiones de repeticiones. Algunas acciones implican quemar tokens. Funciones premium Bloquear ELP desbloquea funciones privilegiadas como matchmaking más rápido, fondos de premios con mayores apuestas y mejores reputaciones que influyen en la prioridad de partidas. Staking y airdrops Los usuarios pueden hacer staking de ELP en bóvedas para participar en airdrops lanzados por juegos, el protocolo o socios del ecosistema. Recompras con ingresos La tesorería del protocolo usará ingresos para recomprar ELP en el mercado y ayudar a estabilizar su valor. Gobernanza Los holders de ELP pueden votar sobre actualizaciones del protocolo, propuestas comunitarias y asignación de fondos del ecosistema. Acceso a datos token-gated

El acceso a datos de juego en tiempo real (para herramientas de IA, plataformas de streaming o servicios externos) requiere poseer o gastar ELP.









Dentro del ecosistema Elympics, el motor principal de desarrollo es el SDK de Elympics. Ofrece a los desarrolladores una suite completa y amigable de herramientas para integrar funciones multijugador en sus juegos rápidamente, sin necesidad de construir infraestructura backend compleja desde cero.





Con matchmaking en tiempo real incorporado, mecanismos anti-trampas y soporte de servidores en la nube escalables, el SDK permite que los desarrolladores se enfoquen en el diseño del gameplay y no en la lógica multijugador, seguridad o despliegue de servidores. Esto acelera significativamente el desarrollo y facilita los lanzamientos en menos tiempo.





Ya sea desplegando en TON, Base u otras cadenas, el SDK facilita la creación de juegos habilitados para blockchain, permitiendo que los desarrolladores se concentren en diseñar el próximo éxito viral mientras Elympics gestiona el backend complejo. Además, el SDK ofrece varias ventajas clave para simplificar el desarrollo:





Plug-and-play: Con infraestructura multijugador robusta, sistemas de liquidación de recompensas y componentes UI listos para usar, los desarrolladores pueden reducir drásticamente el tiempo de lanzamiento para juegos sociales PvP.

Sin experiencia en blockchain: Incluso desarrolladores sin conocimientos previos pueden construir juegos e integrar recompensas usando componentes modulares del SDK.

Despliegue automático en la nube: No se necesita configurar servidores manualmente. Los juegos se despliegan automáticamente en nodos globales, asegurando rendimiento fluido para jugadores en todo el mundo.

Seguridad integral: Acceso a un conjunto completo de herramientas de seguridad como sistemas anti-trampas, matchmaking justo con IA y resultados verificables on-chain, garantizando un entorno competitivo seguro y confiable.





Con estas capacidades, el SDK no solo reduce la barrera de entrada para el desarrollo de juegos Web3, sino que también ofrece un entorno seguro, eficiente y escalable para la creación, experimentación y desarrollo de ideas para juegos virales.









Elympics está construyendo la infraestructura para la próxima era de adopción blockchain, impulsando mini-juegos basados en habilidades y habilitados por blockchain en superapps, wallets y plataformas sociales.





En lugar de enfocarse solo en descentralización o infraestructura de juegos competitivos, Elympics busca ser la capa donde IPs, desarrolladores y jugadores se encuentren para participar en formas competitivas de entretenimiento. A través de su SDK, los desarrolladores pueden integrar sistemas de recompensas, matchmaking multijugador, medidas anti-trampas y un conjunto completo de soluciones de seguridad sin necesidad de experiencia previa en blockchain o complejidad backend.





El ecosistema soporta redes principales (TON y Base integrados, más cadenas próximamente), permitiendo distribución mediante apps como Telegram y pronto Coinbase Wallet, desbloqueando acceso fácil a juegos blockchain para usuarios cotidianos.





Con creciente interés de IPs y ecosistemas asociados, Elympics redefine cómo escalar el gaming Web3 al integrarlo directamente en el flujo del entretenimiento digital y convertir cada juego en una experiencia on-chain compartible.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.