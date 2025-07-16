Preguntas frecuentes sobre trading de futuros









Los futuros perpetuos son un tipo de contrato derivado que se diferencia de los contratos de futuros u opciones tradicionales en que no tienen una fecha de vencimiento fija. Esto permite a los traders mantener posiciones indefinidamente hasta que las cierren manualmente o sean liquidadas de forma forzada. Los futuros perpetuos permiten a los traders entrar o salir del mercado en cualquier momento. En el trading de criptomonedas, los futuros perpetuos son un método de trading popular.





Los futuros perpetuos ofrecen mayor flexibilidad: permite a los traders participar en trading apalancado y entrar o salir del mercado en cualquier momento. Si deseas aprender más sobre los conceptos básicos del trading de futuros, puedes leer el artículo Qué es el trading de futuros









Los traders de spot poseen el activo subyacente, mientras que los traders de futuros operan con contratos que representan el valor de una criptomoneda específica. Esta es la diferencia más fundamental entre ambos. Si deseas aprender más sobre las diferencias entre ellos, no dudes en leer nuestro artículo Trading spot vs. trading de futuros









En la plataforma MEXC, la tasa de tarifa de trading de futuros para Maker es del 0%, y la tasa para Taker es del 0.02%. Para consultar las tasas de comisión más recientes de la plataforma MEXC, puedes revisar la página de tarifas en el sitio web oficial de MEXC.









Los futuros perpetuos de MEXC ofrecen un apalancamiento ajustable desde 1x hasta 500x. El multiplicador de apalancamiento varía según el contrato de futuros.









Tomando como ejemplo la versión web, en la página de trading de futuros de MEXC, puedes ajustar el modo de margen (aislado o cruzado) y el multiplicador de apalancamiento. Luego, deberás eligir el tipo de orden, como "Mercado", ingresar la cantidad y hacer clic en [Abrir Long] o [Abrir Short]. Si predices correctamente el movimiento del precio, obtendrás ganancias; de lo contrario, sufrirás una pérdida.





En el mismo mercado de futuros, si estás utilizando el modo de cobertura, puedes mantener posiciones largas y cortas al mismo tiempo. Sin embargo, en el modo unidireccional, no puedes mantener posiciones largas y cortas simultáneamente. Para obtener información detallada sobre los modos unidireccional y de cobertura, puedes leer el artículo La diferencia entre el modo unidireccional y el modo de cobertura













El trading de futuros en MEXC actualmente admite cinco tipos de órdenes: límite, mercado, activación, trailing stop y post only. En el artículo Colocación de diferentes tipos de órdenes de futuros podás obtener información detallada sobre estos tipos de órdenes.









El PNL no realizado se calcula con base en los precios justos y no incluye tarifas, tasas de financiamiento, etc.; solo se proporciona como referencia. Por otro lado, el PNL realizado se calcula con base en el precio de ejecución real, descontando tarifas, tasas de financiamiento y otros costos. Por lo tanto, existe una diferencia entre el PNL no realizado y el PNL realizado.









La diferencia entre los futuros perpetuos y los futuros tradicionales es que los futuros perpetuos no tienen fecha de expiración. Por lo tanto, los traders pueden mantener sus posiciones indefinidamente, a menos que sean liquidadas. Para asegurar que el precio de mercado de los futuros perpetuos no se desvíe del precio spot, se necesita un mecanismo para anclar el precio de los futuros perpetuos al precio spot. Aquí es donde entra en juego el mecanismo de la tasa de financiamiento.





El propósito principal de la tasa de financiamiento es permitir que el mercado se autorregule mediante el intercambio periódico de costos de financiamiento entre las posiciones long y short, lo que permite anclar el precio de mercado de los futuros perpetuos al precio spot. MEXC no cobra tarifas de financiamiento a los usuarios; en su lugar, las tarifas de financiamiento se recogen entre los usuarios que mantienen posiciones.





Típicamente, los futuros perpetuos de MEXC liquidan las tarifas de financiamiento cada 8 horas, a las 00:00 UTC, 08:00 UTC y 16:00 UTC. Para obtener más información sobre los ajustes en la frecuencia de liquidación de la tasa de financiamiento, puedes consultar la sección Anuncios de Futuros en el Centro de Ayuda.





Si deseas aprender más sobre las tasas de financiamiento, puedes leer el artículo Explicación de la tasa de financiación













Contrato lineal (futuros USDT-M)

Posición Long: PNL = (Precio de cierre − Precio de entrada promedio) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Posición Short: PNL = (Precio de entrada promedio − Precio de cierre) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros





Contrato inverso (futuros Coin-M)

Posición Long: PNL = [(1 ÷ Precio de entrada promedio) − (1 ÷ Precio de cierre promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Posición Short: PNL = [(1 ÷ Precio de cierre promedio) − (1 ÷ Precio de entrada promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros









Contrato lineal (futuros USDT-M)

Posición Long: PNL = (Precio justo − Precio de entrada promedio) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Posición Short: PNL = (Precio de entrada promedio − Precio justo) × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros





Contrato inverso (futuros Coin-M)

Posición Long: PNL [(1 ÷ Precio de entrada promedio) − (1 ÷ Precio justo)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros

Posición Short: PNL = [(1 ÷ Precio justo) − (1 ÷ Precio de entrada promedio)] × Número de posiciones × Tamaño del contrato de futuros









Condición de liquidación: Margen de la posición + PNL no realizado ≤ Margen de mantenimiento, se activará la liquidación.





Posición Long: Precio de liquidación = (Margen de mantenimiento − Margen de la posición + Precio de entrada promedio × Cantidad × Tamaño del contrato de futuros) ÷ (Cantidad × Tamaño del contrato de futuros)

Posición Short:Precio de liquidación = (Precio de entrada promedio × Cantidad × Tamaño del contrato de futuros − Margen de mantenimiento + Margen de la posición) ÷ (Cantidad × Tamaño del contrato de futuros)







