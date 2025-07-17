Estado de Futuros: una guía completa para la gestión de activos en Futuros MEXC

Estado de Futuros de MEXC está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades profesionales de los usuarios en cuanto a revisión de activos y optimización de estrategias. Esta herramienta permite a los usuarios seguir de forma integral todas las entradas y salidas de sus cuentas de Futuros, identificar rápidamente las fuentes de ganancias y pérdidas, y construir un sistema de En el mercado de derivados cripto, llevar un seguimiento en tiempo real de los flujos de capital y los datos de PNL es esencial para cualquier trader de futuros que aspire a operar con disciplina y precisión. La funciónde MEXC está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades profesionales de los usuarios en cuanto a revisión de activos y optimización de estrategias. Esta herramienta permite a los usuarios seguir de forma integral todas las entradas y salidas de sus cuentas de Futuros, identificar rápidamente las fuentes de ganancias y pérdidas, y construir un sistema de gestión de activos más eficaz. Este artículo ofrece una guía completa sobre la función Estado de Futuros, que abarca su definición, sus ventajas, cómo utilizarla y sus aplicaciones prácticas.









Estado de Futuros en MEXC es un módulo dedicado a rastrear los flujos de capital dentro de tu cuenta de futuros. Se enfoca en los registros financieros detallados de cada operación completada, incluyendo depósitos y retiros, PNL realizado, tarifas de trading, liquidaciones y eventos de reducción automática de apalancamiento (auto-deleveraging). Esta función permite a los usuarios realizar revisiones en tiempo real y análisis precisos, lo que ayuda a optimizar estrategias de trading y mejorar el rendimiento general. A diferencia de la pestaña Órdenes, que se centra en la colocación de órdenes y los datos de ejecución, el Estado de Futuros enfatiza los flujos reales de fondos y los registros de PNL dentro de la cuenta. Por ejemplo, durante el cierre de una posición, una liquidación o el pago de tarifas, los usuarios pueden ver claramente la marca de tiempo, el monto, el tipo de transacción y la fuente específica de cada flujo de capital en el Estado de Futuros. Esta herramienta es especialmente valiosa para el análisis histórico de operaciones, la evaluación de estrategias y la gestión de riesgos.









Aunque ambas herramientas pertenecen a la cuenta de futuros, tienen propósitos distintos y se centran en tipos de información diferentes.





El Estado de Futuros está centrado en una perspectiva financiera, proporcionando una vista consolidada de las operaciones ejecutadas. Registra todos los movimientos reales de fondos dentro de la cuenta de futuros, como los registros de PNL, tarifas y transferencias, lo que facilita la gestión de activos y el cálculo preciso de costos de trading.





En contraste, la sección Órdenes adopta una perspectiva de trading, presentando el historial de acciones relacionadas con la actividad de órdenes. Esto incluye las órdenes abiertas actuales, los precios de ejecución y el estado de las órdenes, entre otros aspectos. Ayuda a los usuarios a revisar sus estrategias y realizar ajustes tácticos basados en el comportamiento histórico de las órdenes.





Comparación de funciones Estado de Futuros

Órdenes Propósito principal

Ver movimiento de activos y detalles de PNL Ver el estado de órdenes y el historial de operaciones Enfoque de datos Flujos de capital, tarifas, liquidaciones Órdenes abiertas, historial de trading Ventaja clave Apoyo en la gestión de activos y el análisis de PNL Apoyo en la revisión de estrategias y en ajustes de trading





En resumen, el Estado de Futuros te ayuda a visualizar a dónde va tu dinero, mientras que Órdenes te permite entender cómo se desarrollan tus operaciones.









Para los traders de futuros, comprender el PNL a nivel de cuenta, la estructura de costos y la exposición al riesgo es fundamental para optimizar estrategias y mejorar la eficiencia del capital. La función Estado de Futuros de MEXC es una herramienta profesional diseñada para satisfacer estas necesidades. Sus principales ventajas se reflejan en los siguientes tres aspectos:









En comparación con la página de Órdenes, que contiene datos densos y múltiples dimensiones, el Estado de Futuros se enfoca en flujos de capital ya completados, destacando los datos financieros clave a través de una categorización organizada. Los usuarios pueden ver fácilmente todas las transacciones de los últimos 30 días de un solo vistazo, incluidos detalles críticos como la fecha y hora de la transacción, las tarifas, el tipo de transacción, el token, el monto y la dirección. Esto mejora enormemente la eficiencia y la experiencia general del usuario.





Ruta de navegación: Billetera → Futuros → Estado de Futuros. Admite el filtrado por rango de fechas, token y tipo de transacción, lo que permite a los usuarios localizar rápidamente el registro deseado.









La función Estado de Futuros clasifica los cambios de activos según el tipo de transacción, ofreciendo un marco analítico claro y práctico centrado en los indicadores más importantes para los traders: desempeño del PNL y costos de capital. Cubre cuatro categorías principales:





Tarifas de trading





Cada operación de futuros ejecutada conlleva una tarifa, que puede convertirse en un costo significativo para los traders de alta frecuencia.

Por ejemplo, si un usuario abre una posición de 1 contrato en BTCUSDT al precio de mercado con un monto de 10,000 USDT y una tarifa del 0.02%, el estado registrará una deducción de 2 USDT como tarifa de trading. Los usuarios pueden navegar a Estado de Futuros → Tipo de transacción → Tarifa de trading para ver los detalles, lo que permite hacer cálculos de ganancias más precisos.





PNL realizado de posiciones cerradas





Este ítem registra la ganancia o pérdida real de cada posición cerrada, una métrica esencial para evaluar la efectividad de la estrategia. Por ejemplo, si un usuario abre una posición larga en ETHUSDT a 2,500 USDT y la cierra en 2,600 USDT, el Estado de Futuros registrará automáticamente un PNL Realizado de +100 USDT (neto de tarifas). Esto ayuda a comprender con precisión la ganancia neta de cada operación y a mejorar las estrategias de entrada/salida.





Liquidación





Si el margen de una cuenta de Futuros cae por debajo del nivel de mantenimiento, el sistema puede activar una liquidación o una reducción automática de apalancamiento (ADL). Estos eventos se registran claramente en el Estado de Futuros. Por ejemplo, si un usuario no logra cerrar una posición durante una fuerte caída del mercado y su posición larga en BTC es liquidada, el estado mostrará un registro de liquidación, que incluirá la fecha y hora, el monto de PNL y el precio de liquidación, el cual permitirá al usuario revisar qué falló en su gestión de riesgos.





Reducción automática de apalancamiento (ADL)





Durante condiciones extremas de mercado o con alto apalancamiento bajo margen cruzado, el sistema puede reducir automáticamente las posiciones de los usuarios y reasignarlas a contrapartes para evitar saldos negativos. Esto se denomina Auto-Deleveraging (ADL). Por ejemplo, si un usuario mantiene una posición corta altamente rentable y se ve afectado por un 50% de ADL debido a la liquidación de la contraparte, el Estado de Futuros mostrará un registro de ADL, que incluirá la cantidad reducida, la fecha y hora y el impacto en el PNL, para informar al usuario de que su posición fue ajustada pasivamente.





Gracias a estos registros detallados y categorizados, los usuarios obtienen una visión completa del costo y el resultado real de cada operación. Esto permite un análisis más profundo del comportamiento de trading e identificar fortalezas y debilidades, y sienta las bases para construir estrategias más sólidas.













Billetera → Futuros → Estado de Futuros para acceder a la función. Inicia sesión en MEXC y ve apara acceder a la función.





















Abre la App de MEXC y ve a: Billetera → Futuros → Estado de Futuros para acceder a la función.













Todos los registros : Muestra por defecto todos los registros de flujos de capital de los últimos 30 días, ordenados cronológicamente.

Filtro por tipo de transacción : Permite ver registros detallados de categorías específicas, como tarifas de trading o PNL realizado.

Tarifas de financia ción : Muestra todos los cargos de financiamiento generados al mantener posiciones. Por ejemplo, si un usuario mantiene una posición larga de futuros perpetuos en BTCUSDT y la tasa de financiación es +0.01%, el sistema deducirá automáticamente el monto correspondiente en el horario programado de liquidación de financiamiento.

Transferencias de fondos: Registra transferencias de activos entre las cuentas de spot y futuros (excluyendo bonos o recompensas).









Las consultas de datos se admiten para transacciones de los últimos 30 días.

Actualmente no se muestran los registros de bonos ni los detalles de PNL relacionados.

El diseño de la interfaz puede variar ligeramente según el sistema operativo; consulta la experiencia real dentro de la app.

















Como componente esencial del ecosistema de trading de Futuros MEXC, la función Estado de Futuros proporciona a los usuarios una vista estructurada de los flujos de capital y una base sólida para revisar sus estrategias. Gracias a su categorización multidimensional y presentación de datos intuitiva, los traders pueden obtener una visibilidad completa sobre los movimientos de capital, mejorar la transparencia de las estrategias y garantizar una operación de cuenta más estable.





Para los usuarios que buscan mejorar la eficiencia de su trading y fortalecer la gestión de sus activos, el Estado de Futuros de MEXC es, sin duda, una función que vale la pena utilizar y priorizar.



