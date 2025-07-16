Historia del desarrollo de futuros

El trading de futuros se originó a partir del comercio de contratos de futuros, que, a su vez, evolucionó del comercio a plazo al contado. Desde la antigüedad, en tiempos griegos y romanos, existían lugares de comercio central, comercio de mercancías a granel y actividades comerciales con características de futuros. El comercio a plazo al contado implica compromisos verbales entre dos partes para entregar una cierta cantidad de bienes en un tiempo determinado. A medida que se ampliaba el rango de transacciones, estos compromisos verbales fueron reemplazados gradualmente por acuerdos de compra y venta, dando origen al término "contratos de futuros".





A medida que estas transacciones de futuros se volvían más complejas, se necesitaban intermediarios para garantizar la entrega y el pago oportunos entre compradores y vendedores. En consecuencia, la primera bolsa de contratos a plazo de mercancías del mundo, el Royal Exchange, se estableció en Londres en 1571, y la primera bolsa de futuros moderna se fundó en Chicago, EE. UU., en 1848.





Para adaptarse al desarrollo continuo de la economía de mercancías y mejorar las condiciones de transporte y almacenamiento, en 1848, 82 comerciantes organizaron la Junta de Comercio de Chicago (CBOT). En 1851, el CBOT introdujo contratos a plazo, y en 1865, la Bolsa de Granos de Chicago presentó un acuerdo estandarizado llamado "contratos de futuros," reemplazando los contratos a plazo que se usaban anteriormente. Estos contratos estandarizados permitieron la transferencia de contratos entre las partes y mejoraron gradualmente el sistema de márgenes. Como resultado, se formó un mercado de futuros especializado en la negociación de contratos estandarizados, y los futuros se convirtieron en una herramienta de inversión y gestión de riqueza para los inversores.





Aunque los contratos han existido durante más de 100 años, el trading de futuros de criptomonedas solo comenzó a desarrollarse alrededor de 2013. Desde entonces, muchas bolsas han mostrado interés en los futuros de criptomonedas. Sin embargo, los tipos de futuros que se negociaban en ese entonces no eran futuros perpetuos como los que vemos hoy en MEXC. En cambio, eran los precursores de los futuros perpetuos: los contratos de liquidación.





Los futuros de liquidación son contratos de futuros en los que ambas partes acuerdan comprar y vender al precio acordado en una fecha específica, conocida como la fecha de liquidación. Estos contratos son contratos de moneda digital que utilizan USDT como unidad de precio y liquidación, y se liquidan en una fecha fija. El precio del contrato se determina completamente por mecanismos de mercado, y la PNL se calcula utilizando el último precio, en lugar del precio índice.





Los futuros perpetuos son un tipo innovador de contrato de futuros que se encuentra en la categoría de derivados financieros en el mercado de criptomonedas. A diferencia de los contratos tradicionales, los futuros perpetuos no tienen fechas de vencimiento o entrega y pueden mantenerse indefinidamente, de ahí el nombre de "futuros perpetuos." En MEXC, los futuros perpetuos pueden denominarse y liquidarse en USDT o en la moneda digital respectiva.





Los futuros perpetuos presentan diferencias significativas respecto a los futuros de liquidación en términos de regulaciones comerciales.





La diferencia más importante entre los futuros perpetuos y los futuros de liquidación es la ausencia de una fecha de liquidación en los futuros perpetuos. A diferencia de los futuros de liquidación, los futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento, lo que permite a los traders mantenerlos indefinidamente, siempre que el contrato no sea liquidado.





Los futuros de entrega tienen fechas de vencimiento y liquidación claras. Por ejemplo, se puede operar un contrato de junio después de que expire el contrato de marzo, y operar un contrato de septiembre tras la expiración del de junio. En la fecha de vencimiento, el trading del contrato se detiene, y tras la liquidación, el contrato se vuelve inútil.





Muchas plataformas emplean la regla de pérdida socializada para los futuros de liquidación. En casos de grandes fluctuaciones del mercado que llevan a usuarios de futuros a quiebras, donde su margen no cubre las pérdidas, los usuarios con ganancias deben compartir las pérdidas incurridas por los usuarios en quiebra.





Los futuros perpetuos emplean un sistema de auto-desapalancamiento ( ADL ) que reduce automáticamente las posiciones y mitiga los riesgos del mercado, eliminando la necesidad de pérdida socializada. Los usuarios de MEXC pueden cerrar sus posiciones y retirar las ganancias en cualquier momento después de abrirlas.





Los futuros perpetuos utilizan el mecanismo de tasa de financiación, que sigue el precio del mercado al contado para evitar fluctuaciones extremas y reducir el riesgo de liquidación causado por manipulaciones de precios maliciosas.





Los futuros de liquidación son más susceptibles a liquidaciones provocadas por manipulación de precios, ya que sus precios generalmente los determina el libro de órdenes de la plataforma, que puede verse influenciado por el mejor precio de oferta y demanda.





Los futuros de liquidación no son ideales para el trading especulativo, sino que son más adecuados para mineros o usuarios que buscan cobertura.





Los futuros perpetuos ofrecen un apalancamiento ajustable de hasta 500x, mientras que los futuros de liquidación tienen un máximo de 20x. Los futuros perpetuos implican un mayor riesgo y potencial especulativo.





MEXC ha operado su negocio de futuros desde 2018, y en 2020 emergió como una de las principales plataformas de criptomonedas.





En 2022, MEXC registró un crecimiento del 1,200% en su volumen de trading de futuros perpetuos, clasificándose entre las diez primeras a nivel global. También fue clasificada como la plataforma número 1 en liquidez para futuros perpetuos.





La ausencia de una fecha de liquidación en los futuros perpetuos de MEXC elimina las limitaciones de tiempo y permite a los traders mantener posiciones a largo plazo, lo que potencialmente les brinda mayores retornos de inversión. Esta flexibilidad permite a los traders intercambiar tiempo por un mayor potencial de ganancias.





MEXC Futures utiliza el mecanismo de tasa de financiación para asegurar que el precio de los futuros se alinee con el precio del índice spot, lo que resulta en una mayor transparencia de precios y evita fluctuaciones anormales.





El mecanismo de auto-desapalancamiento protege los intereses de los traders al implementar un sistema completo de desapalancamiento en lugar de un mecanismo de reparto de riesgos. Este enfoque garantiza que las pérdidas por liquidaciones forzadas se absorban de manera adecuada, protegiendo eficazmente a los traders de pérdidas significativas provocadas por especuladores de alto riesgo.





El mecanismo de precio justo establece el precio de referencia como el precio justo, en lugar del último precio, evitando así liquidaciones forzadas innecesarias.





Apalancamiento ajustable de hasta 500x: En MEXC, el trading de futuros perpetuos ofrece un apalancamiento máximo de hasta 500x (por ejemplo, el futuro perpetuo BTC/USDT). Los traders tienen la flexibilidad de ajustar el apalancamiento después de abrir posiciones según sus necesidades, proporcionando una plataforma ajustable en riesgo y asegurando la mejor experiencia de trading para los usuarios.





Aviso de riesgos: El trading conlleva riesgos, y la inversión debe realizarse con cautela. Este contenido no constituye asesoramiento de inversión. Tome decisiones de inversión basadas en sus objetivos personales, situación financiera y tolerancia al riesgo.