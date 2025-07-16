



El análisis de datos de futuros representa el sentimiento del mercado y el flujo de capital, lo que puede influir en las tendencias del mercado y servir como referencia y guía para el trading de futuros. Los traders deben entender los datos de futuros y ser capaces de interpretar los indicadores para tomar decisiones informadas. En MEXC, puedes consultar cuatro puntos de datos de futuros, que incluyen: la proporción de holders de posiciones long y short en la plataforma, las compras y ventas activas de la plataforma, la proporción de posiciones long y short de cuentas élite y la proporción de holders de posiciones long y short de cuentas élite.













La proporción de holders de posiciones long y short en la plataforma se refiere a la proporción de usuarios que mantienen posiciones long en comparación con aquellos que mantienen posiciones short en MEXC.





Por ejemplo, el 18 de noviembre a las 8:00 AM, la proporción de holders de posiciones long era del 65.04%, mientras que la proporción de holders de posiciones short era del 34.95%, lo que resultó en una proporción de 1.86 entre posiciones long y short. Esto indica que más usuarios mantienen posiciones long que short, siendo el número de holders de posiciones long 1.86 veces mayor que el de holders de posiciones short.













Las compras y ventas activas de la plataforma se refieren a la proporción de compras activas respecto a ventas activas dentro de un marco de tiempo especificado, centrándose principalmente en los volúmenes de trading a corto plazo dentro de 1 hora. Como se muestra en el gráfico a continuación, puedes ver claramente los volúmenes de compras y ventas activas por hora en MEXC, junto con sus respectivas proporciones.













La proporción de posiciones long y short de cuentas élite es la relación entre el número de posiciones long mantenidas por cuentas élite y el número de posiciones short mantenidas por cuentas élite en MEXC.





A las 8:00 AM del 18 de noviembre, los datos muestran una proporción de posiciones long del 75.73% y una proporción de posiciones short del 24.26%, lo que da como resultado una relación de 3.12 entre posiciones long y short. Esto indica que el número de posiciones long es 3.12 veces mayor que el de posiciones short.













La proporción de titulares de posiciones long y short en cuentas élite se refiere a la relación entre el número de titulares de posiciones long en cuentas élite y el número de titulares de posiciones short en cuentas élite en MEXC.





El 18 de noviembre a las 8:00 AM, los datos muestran una proporción de posiciones long del 64.52% y una proporción de posiciones short del 35.47%, lo que da como resultado una relación de 1.76 entre posiciones long y short. Esto indica que el número de usuarios que mantienen posiciones long es 1.81 veces mayor que el número de usuarios que mantienen posiciones short.

















En los intercambios de criptomonedas, los futuros son transacciones entre pares entre usuarios, y el valor total de las posiciones long y short debe ser igual, estableciendo una relación 1:1. Si un usuario abre una posición long de 10 BTC, debe haber uno o más usuarios con posiciones short de 10 BTC en el otro lado. De lo contrario, la orden de la posición long de 10 BTC no se podrá ejecutar.





En una situación donde el valor total de las posiciones es fijo, una alta proporción de posiciones long y short y una alta proporción de holders de posiciones long y short indican que, aunque hay más participantes alcistas, el valor promedio de las posiciones por persona es bajo, lo que sugiere que los traders minoristas están alcistas. Por el contrario, un bajo número de holders de posiciones short con un alto valor promedio de posición por persona indica que un mayor porcentaje de traders grandes están bajistas. La proporción de posiciones long y short y la proporción de holders de posiciones reflejan esencialmente la diferencia en el sentimiento del mercado entre los inversionistas minoristas y las ballenas, siendo que ratios mayores indican mayores disparidades en el sentimiento. Generalmente, los traders institucionales poseen habilidades de trading más profesionales y tienen acceso a una gama más amplia de información, lo que hace que sus posiciones sirvan como un punto de referencia.









Los datos estadísticos de compras y ventas activas dentro de un período de 1 hora reflejan las fluctuaciones a corto plazo del sentimiento del mercado. Cuando el volumen de compras activas supera el volumen de ventas activas, indica un mayor sentimiento alcista a corto plazo en el mercado. Por el contrario, si el volumen de ventas activas es mayor, sugiere un sentimiento bajista a corto plazo severo, con un número significativo de usuarios participando en ventas en short.









Haz clic en [Futuros] - [Visión General de Futuros].









Desplázate hacia abajo en la página hasta que veas "Futuros Big Data" y haz clic en [Ver más].









En el lado derecho, puedes seleccionar el par de trading de futuros cuyo dato deseas ver. Actualmente, MEXC admite datos de trading de futuros perpetuos USDT-M para criptos principales, como futuros perpetuos BTC USDT, futuros perpetuos ETH USDT, entre otros.









Ten en cuenta que el análisis presentado anteriormente se basa en teoría, y en los mercados de trading reales, una multitud de factores pueden influir en la dinámica del mercado. La relación long-short puede estar sujeta a distorsiones y puede no reflejar con precisión el verdadero equilibrio entre los traders minoristas e institucionales o sus inclinaciones reales hacia posiciones long o short.



