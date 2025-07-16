De Grayscale a los ETF Spot de Bitcoin: el impacto de la inversión institucional en la volatilidad del mercado

El mercado de criptomonedas se caracteriza por fluctuaciones cíclicas, donde cada ciclo alcista y bajista está influenciado por una interacción compleja de factores. En los últimos años, hemos sido testigos de varias rondas de mercados alcistas eufóricos seguidas de correcciones profundas, durante las cuales la mayoría de los inversionistas experimentaron altibajos significativos. A medida que entramos en el ciclo 2024-2025, el mercado de criptomonedas está nuevamente entrando en una nueva fase. En comparación con los ciclos anteriores, este ciclo exhibe cambios notables, especialmente en términos de participantes y dinámica del mercado. La participación de capital institucional se ha convertido en una de las principales fuerzas impulsoras que modelan las tendencias del mercado, redefiniendo cómo opera el mercado de criptomonedas. Este cambio no solo impacta el rendimiento de Bitcoin en el mercado, sino que también tiene efectos profundos en todo el ecosistema cripto.









El cambio más notable en este ciclo es la participación del capital institucional. En el pasado, el mercado de criptomonedas estaba principalmente impulsado por inversionistas individuales, pero en este ciclo, los inversionistas institucionales están jugando un papel cada vez más crucial.









En los últimos años, la participación institucional se ha convertido en un indicador clave de la maduración del mercado de criptomonedas. En 2017, a pesar de un mercado alcista impulsado por la euforia, los inversionistas institucionales estaban en su mayoría ausentes. Sin embargo, a medida que el mercado maduraba gradualmente y los marcos regulatorios se volvían más claros, alrededor de 2020, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) emergió como una puerta de entrada principal para que las instituciones accedieran a los activos cripto. Al permitir que los inversionistas tuvieran exposición indirecta a Bitcoin, GBTC se convirtió en la opción preferida por muchas instituciones en ese momento. Sin embargo, problemas estructurales—en particular el comercio con descuento—significaban que los inversionistas a menudo enfrentaban costos más altos que el precio real del mercado de Bitcoin, lo que afectaba su atractivo a largo plazo.





A medida que el panorama regulatorio se fue definiendo, la introducción de los ETF Spot de Bitcoin marcó un nuevo hito para la entrada institucional en el mercado. En 2023, los ETF Spot de Bitcoin fueron lanzados oficialmente, ofreciendo a las instituciones un vehículo de inversión más conveniente y transparente. Estos ETF no solo permiten a los inversionistas tener Bitcoin directamente, sino que también simplifican los procesos de custodia y trading, lo que permite que el capital fluya al mercado de manera más eficiente. Los ETF Spot de Bitcoin han permitido que las instituciones financieras tradicionales—como fondos de pensiones, fondos de cobertura y oficinas familiares—participen en el mercado de Bitcoin a una escala más grande y de manera regulada. En comparación con los productos tradicionales de fideicomisos, los ETF Spot de Bitcoin ofrecen una mayor liquidez y transparencia, atrayendo más capital institucional y estimulando significativamente la actividad del mercado. Esto, a su vez, ha acelerado la institucionalización y maduración del mercado de Bitcoin.









A medida que los ETF Spot de Bitcoin se convierten en un canal principal de inversión para las instituciones, los jugadores más importantes han estado aumentando agresivamente sus reservas de Bitcoin, acelerando aún más la institucionalización del mercado. Según la plataforma de seguimiento de datos cripto CoinGecko, Strategy (anteriormente MicroStrategy) actualmente posee 444,262 BTC, lo que la convierte en el mayor holder institucional de Bitcoin, representando más del 2% del suministro total de Bitcoin. El valor de mercado de sus reservas es de aproximadamente $35.4 mil millones, con un costo total de compra de alrededor de $27.7 mil millones, lo que se traduce en un precio promedio de adquisición de $62,350 por Bitcoin. Por detrás de Strategy se encuentran la compañía minera de Bitcoin Marathon Digital Holdings y la firma de servicios financieros de activos digitales Galaxy Digital Holdings, con 26,842 BTC y 15,449 BTC, respectivamente: mucho menos que las enormes reservas de Strategy.









Strategy, anteriormente una empresa de inteligencia empresarial en EE. UU., ha pasado en los últimos años a convertirse en el mayor inversionista público de Bitcoin. Desde 2020, la compañía ha convertido una parte de su flujo de caja en reservas de Bitcoin, aumentando significativamente su influencia en el mercado cripto y promoviendo la adopción de Bitcoin. Las fuentes de financiamiento de Strategy incluyen su propio flujo de caja y financiamiento de deuda. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos debido a las fluctuaciones en el precio de Bitcoin, particularmente durante los descensos, cuando la presión de costos entre la deuda y las reservas de Bitcoin se intensifica.





Según informes del 10 de marzo, debido a la continua caída de Bitcoin, las reservas de Bitcoin de Strategy incurrieron en una pérdida no realizada de $903 millones. La caída en el precio de Bitcoin también afectó el desempeño financiero de la compañía. Según las normas contables, cuando los precios de Bitcoin caen, las empresas deben registrar pérdidas por deterioro. En el cuarto trimestre de 2022, Strategy reportó una pérdida por deterioro de $197 millones por esta razón. Además, la caída en el precio de Bitcoin impactó el rendimiento de sus acciones—el 10 de marzo, su precio de acción cayó aproximadamente un 17% a $239.27, una caída significativa desde su máximo histórico de $473.83 en noviembre del año anterior. Por el contrario, cuando los precios de Bitcoin suben, las ganancias de la compañía no reflejan inmediatamente los incrementos. A largo plazo, si el mercado entra en una fase bajista, Strategy enfrentará una presión financiera sustancial. A pesar de estos desafíos, Strategy sigue comprometido con la tenencia de Bitcoin y se ha establecido como una "ballena" del mercado. El 10 de marzo, la compañía anunció planes de recaudar $21 mil millones mediante una nueva emisión de acciones para apoyar sus operaciones y adquirir más Bitcoin.





El mercado tiene opiniones mixtas sobre las inversiones en Bitcoin de Strategy. Algunos elogian su audaz apuesta por los activos digitales, mientras que otros consideran que el enfoque es demasiado agresivo. Sin embargo, los analistas de Bloomberg siguen siendo optimistas, manteniendo una calificación de "Comprar" con un ajuste al alza en el precio objetivo en comparación con el máximo del año pasado. Mientras tanto, el estratega jefe de Interactive Brokers, Steve Sosnick, señaló que el comercio de criptomonedas está altamente influenciado por los riesgos generales del mercado, lo que significa que Strategy, como una apuesta apalancada en Bitcoin, continuará enfrentando desafíos significativos.









En comparación con un mercado dominado por inversionistas individuales, el capital institucional tiende a ser más racional y estable, lo que puede ayudar a mitigar la volatilidad a corto plazo. Sin embargo, la liquidez de los ETF Spot de Bitcoin ha hecho que el mercado sea más sensible, especialmente cuando ocurren flujos de capital a gran escala, lo que lleva a fluctuaciones intensificadas en el mercado.





Por ejemplo, durante el último mes, algunos inversionistas institucionales han participado en operaciones de arbitraje y se han retirado de los ETF Spot de Bitcoin, lo que ha causado una corrección abrupta a corto plazo en los precios de Bitcoin. Los fondos de cobertura y los traders de alta frecuencia utilizan los ETF para operaciones de capital, lo que provoca fluctuaciones del mercado en un corto período. Además, durante los descensos del mercado, algunos inversionistas institucionales optan por "tomar ganancias", retirando fondos del mercado, lo que agrava aún más la presión bajista. El impacto de las salidas de capital es particularmente pronunciado cuando los precios de Bitcoin caen por debajo de los $80,000, lo que reduce la liquidez del mercado y amplifica las correcciones de precios.





Los datos históricos indican que los precios de Bitcoin y los flujos de capital de los ETFs a menudo muestran una correlación negativa. Entre noviembre y diciembre de 2024, tras la victoria electoral de Donald Trump, la demanda explícita de Bitcoin aumentó a 279,000 BTC. Para el 26 de febrero de 2025, esta cifra había caído a 10,000 BTC. El 27 de febrero, por primera vez desde septiembre de 2024, esta métrica se volvió negativa, cayendo a -93,700 BTC. Si esta tendencia continúa, los precios de Bitcoin podrían experimentar más caídas. Un patrón similar ocurrió en julio de 2023, cuando la demanda aparente de Bitcoin se volvió negativa, seguida por una caída del 30% en el precio hasta los $40,600 el 5 de agosto.





Fuente: CryptoQuant





El analista de criptomonedas Adam Back señaló que, históricamente, ha habido 14 ocasiones de flujos significativos de capital, pero solo una vez el precio de Bitcoin se alineó con la dirección del flujo de capital. Este raro acontecimiento ocurrió el 7 de noviembre de 2024, cuando Donald Trump ganó las elecciones, lo que provocó un aumento en los precios de Bitcoin y una gran afluencia de capital. Explicó: "Generalmente, la gente ve un gran número rojo y comienza a vender por pánico, o viceversa, lo que termina enviando al mercado en la dirección opuesta." También cree que, debido a otros factores que interactúan, es probable que ocurra "un rally de alivio".





El ingreso / la salida de fondos en los ETF Spot de Bitcoin está negativamente correlacionada con el precio. Fuente: X.com





En este ciclo, parece haber surgido un patrón similar. Desde finales de febrero, el precio de Bitcoin ha caído, y la salida de fondos de los ETF Spot de Bitcoin ha superado los $1.5 mil millones. Mientras tanto, los datos de la empresa de inteligencia de mercado CryptoQuant muestran que la demanda aparente de Bitcoin sigue siendo débil, lo que sugiere una disminución en el apetito por el riesgo entre los inversionistas potenciales. Entre el 24 y el 27 de febrero, Bitcoin experimentó una caída significativa del 12.48%. Según los datos de SoSoValue, durante este período, el mercado de ETF Spot de Bitcoin experimentó una salida de $2.4 mil millones. De manera destacada, el 25 de febrero, Bitcoin estableció un nuevo récord de la mayor salida de fondos de ETF desde su lanzamiento, alcanzando la impresionante cifra de $1.13 mil millones. En total, en febrero, el mercado de ETF Spot de Bitcoin vio una salida total de $3.4 mil millones. Esta salida a gran escala impactó directamente en el mercado, provocando una fuerte caída en el precio de Bitcoin.





Flujo de capital del ETF Spot de Bitcoin en febrero. Fuente: SoSoValue.









Al analizar los datos del mercado del mes pasado, es evidente que las inversiones institucionales se han convertido en un factor clave para exacerbar la volatilidad del mercado. Los retiros a gran escala de fondos de cobertura (hedge funds) e instituciones de trading de alta frecuencia han reducido significativamente la liquidez en el mercado de Bitcoin, intensificando la presión bajista. Debido a la alta liquidez de los ETF Spot de Bitcoin, el mercado es susceptible a interrupciones causadas por actividades de arbitraje. Cuando los fondos institucionales se retiran, el precio experimenta fluctuaciones bruscas, y el pánico se extiende, lo que ha sido un factor importante que contribuye a la reciente caída del precio de Bitcoin.





En contraste, instituciones como Strategy, que mantienen Bitcoin a largo plazo, típicamente optan por aumentar sus posiciones durante las correcciones del mercado, proporcionando algo de apoyo al mercado. Sin embargo, debido al tamaño relativamente más pequeño de los fondos de estas instituciones, no pueden contrarrestar los movimientos a gran escala, y su influencia a corto plazo es limitada. Por lo tanto, aunque los holders a largo plazo pueden ayudar a estabilizar el mercado hasta cierto punto, su apoyo es más débil ante el fondo de grandes retiros institucionales.





En general, la salida de fondos institucionales es sin duda una causa significativa de la reciente caída del mercado. Especialmente cuando el sentimiento del mercado es frágil, los retiros institucionales tienden a amplificar el pánico, lo que desencadena fluctuaciones bruscas de precios.









A medida que el mercado de criptomonedas madura, el rol de los inversionistas institucionales se vuelve cada vez más importante. Ya sea el cambio del Grayscale Trust a los ETF Spot de Bitcoin o la continua compra de grandes instituciones como Strategy, está claro que los fondos institucionales tienen un impacto creciente en la volatilidad del mercado. En el futuro, a medida que los inversionistas institucionales sigan creciendo, las fluctuaciones del mercado pueden ser influenciadas por flujos de capital más refinados y a largo plazo. Los inversionistas deben prestar más atención a estas tendencias de inversión para gestionar los riesgos de manera proactiva. Como líder global en el trading de criptomonedas, MEXC permite a los inversionistas navegar la volatilidad del mercado con confianza. Ofreciendo una amplia gama de activos digitales, liquidez robusta y un conjunto de herramientas avanzadas, MEXC asegura una experiencia de trading eficiente y fluida. Ya sea operando tokens principales, altcoins o explorando proyectos innovadores, MEXC proporciona la estabilidad y flexibilidad necesarias para capitalizar las oportunidades emergentes.



