De la cultura marginal al centro de las narrativas cripto: las memecoins vuelven a estar en boga

A principios de julio de 2025, con el repunte de los precios de Bitcoin (BTC) , el mercado cripto entró en una nueva fase de elevado sentimiento inversor. En el centro de este rally impulsado por el capital, las memecoins están creciendo a un ritmo notable, atrayendo la atención tanto de inversores minoristas como de capital institucional. Desde tokens con temática animal en la blockchain de Solana hasta "símbolos culturales" impulsados por inteligencia artificial (IA), las memecoins están evolucionando rápidamente, transformando la lógica narrativa del mercado de criptoactivos y poniendo de relieve una convergencia cada vez más profunda entre la tecnología, la cultura y las finanzas.









Según los datos de palabras clave de Ahrefs.com , el interés global de búsqueda en torno a términos relacionados con memecoins ha repuntado en paralelo con la reciente recuperación del precio de BTC. Las tendencias de tráfico muestran que las palabras clave vinculadas a memecoins siguen de cerca a términos principales como "Bitcoin", lo que indica que las memecoins se están convirtiendo en un complemento narrativo clave de la acción del precio de BTC y en un campo de batalla fundamental por la atención del mercado.





Además, el número de memecoins recién emitidos continuó creciendo durante la primera mitad de 2025. Entre ellas, Solana ha emergido como la "incubadora de memecoins", con entre 15,000 y 20,000 nuevos tokens lanzados por día. Sus bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación ultrarrápidos han permitido que todo el ciclo de "lanzamiento-hype-venta de un token" se complete en cuestión de minutos. Un ejemplo es el token con temática animal POPCAT , que aprovechó el atractivo viral de un "juego de clics de gatos" para dispararse hasta una capitalización de mercado de 1,200 millones de dólares estadounidenses en solo 72 horas.









Estos datos sugieren que las memecoins se están convirtiendo en la primera opción para el nuevo capital que entra en el mercado. Cuando BTC se mueve lateralmente en niveles elevados, ya se observa un inicio de rotación hacia altcoins.









A medida que el sentimiento del mercado muestra señales de recuperación, los tokens meme han empezado a adelantarse al mercado en general, una dinámica que no se veía desde hace tiempo. El repunte sostenido de USELESS ha contribuido a reavivar el interés en todo el sector de las memecoins, mientras que antiguos tokens meme basados en Ethereum están protagonizando un rebote colectivo. Esto podría indicar el inicio de un rally de corto plazo en los memecoins. A continuación, hemos recopilado una lista de tokens meme que recientemente han mostrado una evolución positiva en su precio, para ayudarte a seguir los focos más candentes del mercado.









Fartcoin cumple con todos los clichés de una memecoin: un nombre ridículo, utilidad nula y un ascenso impulsado exclusivamente por la novedad lingüística y la viralidad social, suficiente para dejar sin palabras a los inversores tradicionales de Wall Street. Como una de las memecoins revelación del año pasado, Fartcoin fue de los primeros en repuntar en el actual ciclo de mercado.









El 23 de junio, la firma de gestión de activos VanEck invitó a su marca de NFT Pudgy Penguins a participar en la ceremonia de toque de campana del Nasdaq. La exposición mediática resultante, junto con los rumores sobre un posible ETF de PENGU, ha impulsado nuevas subidas en el precio del token.









Lanzado en mayo en la plataforma Bonk.fun, USELESS ha experimentado una tendencia alcista sostenida, lo que también ha generado un renovado interés del mercado en Bonk.fun.









La narrativa detrás de RICH es simple: hacerse rico rápido. Al igual que Fartcoin y USELESS, se alimenta puramente del hype impulsado por el concepto. Su rápido aumento de precio lo ha posicionado como un fuerte candidato a convertirse en el token líder de la plataforma Moonshot Create.









A medida que el sentimiento del mercado se intensifica, el capital on-chain está desplazándose claramente hacia el sector de las memecoins. Especialmente durante períodos de consolidación lateral en BTC, grandes volúmenes de liquidez de entrada y salida rápida buscan oportunidades con alta volatilidad. En comparación con sectores como DeFi y NFT, que ya han pasado por varios ciclos de auge y caída, las memecoins ofrecen una combinación única de alta volatilidad, barreras de entrada bajas y narrativas cargadas de emoción, atrayendo a un número creciente de traders de arbitraje a corto plazo y participantes impulsados por la comunidad.





A julio de 2025, tanto el número de proyectos meme como su nivel de actividad en la blockchain de Solana siguen en aumento, con algunos proyectos registrando un crecimiento semanal del TVL superior al 42%. Al mismo tiempo, redes de capa 2 como Base y Blast también están experimentando un auge de memecoins. En particular, en Base, el volumen diario de trading de proyectos meme se ha disparado, superando al de varios protocolos DeFi convencionales.









Más allá de la expansión a nivel de cadenas públicas, los exchanges centralizados también están respondiendo activamente al auge de las memecoins. Por ejemplo, MEXC ha lanzado una interfaz dedicada llamada Meme+ para atraer a nuevos usuarios y acelerar la formación de un ciclo cerrado de descubrimiento, operación y difusión viral. En el fondo, este comportamiento del capital refleja la búsqueda del mercado por activos altamente elásticos y oportunidades de trading de alta frecuencia. En la fase actual, dominada por capitales de corto plazo, las memecoins han sustituido silenciosamente a partes de los sectores DeFi y NFT, convirtiéndose en el nuevo "campo de batalla principal" para traders y arbitrajistas en la cadena.

















El cambio más notable en el actual auge de las memecoins radica en la renovación integral de su estructura narrativa:





Etapa Estructura del contenido Participación del usuario Valor correspondiente Meme de etapa temprana (p. ej., DOGE) Imagen única, emojis sociales Seguimiento pasivo Valor de entretenimiento Meme de etapa intermedia (p. ej., SHIB) Persona del personaje, especulación del token Inversión y especulación Valor de mercado Meme 2025 (e.g., DOG) Visión del mundo, productos interactivos Cocreación con IA, emisión de memes Valor cultural





Esta evolución narrativa marca un cambio fundamental: las memecoins ya no son solo activos especulativos, están convirtiéndose en plataformas de contenido con potencial de propiedad intelectual (IP). Representan una forma de consenso colectivo, un reflejo de la producción de contenido impulsada por la comunidad y una nueva vía para monetizar la cultura en Web3.









Fuertes dinámicas impulsadas por la comunidad: Los desarrolladores suelen permanecer en el anonimato o delegar la toma de decisiones en votaciones comunitarias, con el impulso del proyecto basado en el consenso colectivo.





Rica mecánica on-chain: Funciones como incentivos por staking, integración con NFTs y experiencias ludificadas refuerzan el compromiso de los usuarios y su fidelidad al proyecto.





Sincronización narrativa multiplataforma: Los proyectos generan hype activamente en plataformas como X (antes Twitter), Los proyectos generan hype activamente en plataformas como X (antes Twitter), Discord Telegram para desencadenar la participación impulsada por el FOMO.





Este modelo emergente, basado en la narrativa, la emoción y la viralidad, posiciona a los memecoins como mecanismos de distribución nativos de Web3, más allá de simples monedas especulativas tradicionales. De cara al futuro, la competitividad central de un proyecto dependerá de su capacidad para construir narrativas atractivas, organizar comunidades y generar tráfico de forma eficiente.









El auge de las memecoins refleja no solo la rebeldía del mundo cripto frente al poder centralizado, sino también la profunda convergencia entre la tecnología, la cultura y las finanzas. Pone de manifiesto un fuerte apetito del mercado por activos que ofrecen narrativas simples, barreras de entrada bajas y un alto potencial viral. A medida que BTC continúa su ascenso y los tokens más consolidados enfrentan limitaciones de crecimiento a corto plazo, las memecoins se presentan como una alternativa de alto riesgo y alta recompensa para los inversores más atrevidos.





Esta fiebre por las memecoins no solo merece ser aprovechada, sino también comprendida. Para quienes estén dispuestos a apostar, este podría ser el punto de entrada ideal a la próxima gran ola narrativa. Como actor clave en el mercado cripto, MEXC se ha consolidado como un centro de referencia para el trading de memecoins, gracias a su infraestructura de trading eficiente y su mecanismo de listado rápido.




