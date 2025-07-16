Los gigantes financieros compiten por el liderazgo: descubriendo la nueva tendencia emergente de pagos Web3 (PayFi)

En una era donde la tecnología financiera evoluciona constantemente, los pagos Web3 (PayFi) han surgido como un concepto innovador que está captando una gran atención en la industria. Recientemente, muchas empresas reconocidas han centrado su interés en los pagos Web3. Por ejemplo, Lily Liu, presidenta de la Fundación Solana, ha estado promoviendo activamente y presentando oficialmente PayFi en destacadas conferencias de Web3, como EthCC este año, prediciendo que su tamaño de mercado podría superar con creces al de DeFi. Por su parte, Binance Research ha publicado un informe detallado sobre pagos Web3 titulado "Pagos en blockchain: un nuevo comienzo", donde explora el impacto de la tecnología blockchain en los pagos globales. Además, el CEO de Coinbase ha anunciado su incursión en el nuevo campo de pagos con criptomonedas impulsados por IA. Estos avances no solo refuerzan la visión de los pagos Web3, sino que también indican una transformación profunda en los sistemas financieros tradicionales.









Los pagos Web3 (PayFi) se refieren a métodos de pago que utilizan la tecnología blockchain y las criptomonedas. Representan una innovación significativa en el ámbito de la tecnología financiera. A diferencia de los sistemas de pago tradicionales, los pagos Web3 no dependen de instituciones financieras centralizadas como bancos, compañías de tarjetas de crédito (ej. Visa y Mastercard) o procesadores de pago (ej. PayPal) para la validación, compensación y liquidación de transacciones. En su lugar, utilizan redes descentralizadas para facilitar la transferencia de valor entre los usuarios. Sus principales características incluyen:





Descentralización: Los pagos Web3 aprovechan la tecnología blockchain para eliminar los intermediarios presentes en los sistemas financieros tradicionales. Esto permite que las transacciones ocurran de forma directa y transparente a nivel global, sin necesidad de depender de bancos u otras instituciones financieras.





Contratos inteligentes: Los pagos Web3 utilizan contratos inteligentes para automatizar las operaciones financieras. Estos contratos programables pueden ejecutar transacciones automáticamente bajo condiciones predefinidas, reduciendo el margen de error humano y la intervención manual.





Dinero programable: Las criptomonedas utilizadas en los pagos Web3 no solo sirven para transacciones básicas, sino que también pueden ejecutar actividades financieras más complejas a través de reglas preestablecidas. Esto permite desarrollar una amplia variedad de productos y servicios financieros innovadores.





Soberanía económica y autocustodia: Los pagos Web3 otorgan a los usuarios el control total sobre sus fondos. A través de billeteras de autocustodia, los usuarios pueden gestionar sus activos sin necesidad de depender de instituciones externas para resguardarlos.





Mayor liquidez y eficiencia: Los sistemas de pago tradicionales suelen presentar demoras en las liquidaciones transfronterizas, mientras que los pagos Web3 aprovechan la capacidad global y en tiempo real de la blockchain para mejorar significativamente la velocidad y eficiencia de las transacciones, facilitando los pagos internacionales.





Productos financieros innovadores: Los pagos Web3 van más allá de los escenarios de pago convencionales e incluyen nuevos productos financieros como "Compra ahora, paga nunca" y "Monetización para creadores". Estas innovaciones exploran aún más el valor del dinero en el tiempo.





A través de la descentralización, los contratos inteligentes y el dinero programable, los pagos Web3 ofrecen una alternativa más eficiente y transparente en comparación con los sistemas de pago tradicionales. No solo mejoran la velocidad y eficiencia de las transacciones, sino que también brindan a los usuarios una mayor soberanía económica y capacidad de autogestión, posicionándose como una de las innovaciones más vanguardistas en el sector financiero.









A pesar de la desaceleración general en el mercado de inversiones en Web3, PayFi ha surgido como uno de los sectores más dinámicos en términos de financiamiento reciente. Según datos de la plataforma de activos Web3 RootData, en los últimos dos meses se han anunciado 15 rondas de financiamiento en el sector de pagos Web3, con un monto total que supera los 200 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento sólido en el área.









Inversiones frecuentes y de gran tamaño: Datos recientes de ChainCatcher indican que, en los últimos dos meses, 11 inversiones han superado los 30 millones de dólares cada una, y casi el 40% de ellas pertenecen al sector de pagos Web3.

Diversidad de inversionistas: Entre los principales participantes se encuentran actores clave en pagos, stablecoins y finanzas tradicionales, como Visa, Tether, Circle, JPMorgan Chase y Standard Chartered, así como firmas de inversión destacadas como Sequoia Capital y Temasek.









En 2023, el volumen de transacciones procesado con stablecoins superó los 10,8 billones de dólares, con un volumen real de transacciones de 2,3 billones de dólares. Los pagos con stablecoins están superando cada vez más a los sistemas de pago tradicionales y consolidándose como una herramienta esencial en las transacciones globales. En los últimos dos meses, varias plataformas de pago con stablecoins, como Bridge y la plataforma de tecnología de pagos blockchain Partior, han obtenido más de 50 millones de dólares en financiamiento. Algunos casos recientes incluyen:





Bridge: Recientemente recaudó 58 millones de dólares. Ofrece soluciones de pago con stablecoins a nivel empresarial, incluyendo pagos transfronterizos, y ha sido adoptada por clientes como SpaceX y Coinbase.





WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network): Obtuvo 30 millones de dólares en financiamiento inicial, lanzó la stablecoin WUSD con paridad 1:1 con el dólar estadounidense y planea expandir su base de usuarios mediante incentivos de rendimiento y gobernanza comunitaria.





Sling: Completó una ronda de financiamiento Serie A por 15 millones de dólares. Se especializa en remesas globales de bajo costo y ha lanzado la billetera de autocustodia USDP, disponible en más de 50 países y regiones.





Otros proyectos: IDA recaudó 6 millones de dólares, Kredete consiguió 2,25 millones, mientras que PEX y Caliza obtuvieron 4,5 millones y 8,5 millones de dólares, respectivamente, todos con enfoque en transferencias instantáneas con stablecoins.









Además de los pagos con stablecoins, los pagos cripto impulsados por inteligencia artificial (IA) están emergiendo rápidamente. El 31 de agosto, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, anunció la implementación de transacciones cripto de IA a IA en la red Base, permitiendo que agentes de IA utilicen USDC para transacciones globales instantáneas y sin tarifas. Además, startups como Skyfire y Payman, especializadas en pagos cripto con IA, han recibido respaldo de importantes instituciones. Si bien estos proyectos ofrecen interfaces y servicios para pagos entre agentes de IA y humanos, algunas iniciativas están desarrollando agentes de IA con funciones de pago para usuarios regulares, como Bitte del ecosistema Near y Wayfinder en el ámbito de los juegos blockchain. Aunque los pagos cripto con IA aún están en una etapa inicial, su potencial se vuelve cada vez más evidente.





El rápido desarrollo de PayFi, el éxito en el financiamiento y la creciente adopción de plataformas de pago con stablecoins, junto con las innovaciones en pagos cripto con IA, confirman que los pagos Web3 seguirán desempeñando un papel crucial en la tecnología financiera. Sin embargo, PayFi enfrenta desafíos importantes:





Implementación técnica y adopción: A pesar del respaldo de la tecnología blockchain, las aplicaciones prácticas enfrentan desafíos técnicos y de aceptación en el mercado. Aunque los proyectos de PayFi están comenzando a ofrecer servicios, la concienciación y adopción general aún están en sus primeras etapas.





Regulación y cumplimiento: PayFi implica transacciones financieras y pagos transfronterizos, lo que requiere una evolución constante en las normativas para garantizar el cumplimiento y la seguridad del sistema. Los cambios en la regulación global pueden afectar directamente su desarrollo.





Experiencia del usuario: Muchos proyectos de PayFi aún presentan barreras de entrada elevadas, como la verificación KYC, lo que dificulta la expansión de su base de usuarios y su crecimiento a gran escala.









La presidenta de la Fundación Solana, Lily Liu, visualiza PayFi como algo que va más allá de los sistemas financieros electrónicos entre pares, creando un ecosistema que abarque dinero programable, sistemas financieros abiertos, derechos de propiedad digital, autocustodia y soberanía económica. A diferencia de DeFi, que se centra en las transacciones financieras, PayFi se orienta hacia aplicaciones prácticas en bienes y servicios, dentro del ámbito de los activos del mundo real (RWA).





La visión de PayFi gira en torno al valor temporal del dinero. Lily Liu destaca tres escenarios clave de aplicación para ilustrar este concepto:





Buy Now Pay Never





Este concepto contrasta radicalmente con el modelo tradicional Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Never permite a los usuarios depositar fondos en productos DeFi, generar intereses a través de préstamos y utilizar esos intereses para pagar bienes. Así, los pagos se realizan aprovechando el valor temporal del dinero en lugar de ser inmediatos.





Monetización para creadores





Muchos creadores enfrentan retrasos en el flujo de efectivo entre la creación de contenido y el pago. PayFi puede permitirles recibir liquidez inmediata mediante el descuento de ingresos futuros, ayudándolos a solventar problemas de financiamiento durante el proceso creativo.





Cuentas por cobrar





La financiación de cuentas por cobrar es un método tradicional de financiamiento empresarial. PayFi busca optimizar este proceso utilizando tecnología blockchain para mejorar la velocidad de liquidación y reducir las barreras de financiamiento, permitiendo a más empresas gestionar su flujo de caja de manera eficiente.













Aunque PayFi aún se encuentra en sus primeras etapas, varios proyectos notables están trabajando para convertir su visión en aplicaciones prácticas:





Huma





Huma es uno de los proyectos de PayFi más desarrollados, ofreciendo servicios de préstamos tanto para empresas como para individuos, además de compra de cuentas por cobrar. A pesar de haber procesado casi 890 millones de dólares en financiamiento de pagos, Huma aún enfrenta ciertas barreras, como requisitos de KYC y restricciones regionales.





Arf





Arf se especializa en redes de pago transfronterizas, proporcionando a instituciones financieras reguladas líneas de crédito a corto plazo basadas en USDC. Sus servicios mejoran la liquidez y eficiencia de los pagos internacionales, y su posible fusión con Huma podría fortalecer aún más su influencia en este sector.





Credix Finance





Credix es un protocolo especializado en crédito B2B, con un enfoque principal en el mercado latinoamericano. Su servicio CrediPay ofrece funcionalidades similares a Buy Now Pay Later, brindando a las empresas opciones de financiamiento más flexibles.





NX Finance





NX Finance es un protocolo de optimización de rendimiento dentro del ecosistema de Solana, que mejora la utilización de activos mediante estrategias de apalancamiento y staking. Aunque se centra principalmente en protocolos de préstamos nativos de criptomonedas, su enfoque en el valor temporal del dinero está estrechamente alineado con la visión de PayFi.









En general, PayFi, como concepto financiero emergente, aún se encuentra en fase exploratoria, abarcando áreas como la financiación de cuentas por cobrar y los pagos transfronterizos. Si bien la mayoría de los proyectos enfrentan estrictos requisitos de KYC y restricciones geográficas, su potencial para mejorar los sistemas financieros tradicionales y aprovechar el valor temporal del dinero a través de la tecnología blockchain es significativo.





En un mercado Web3 relativamente estable, el sector de pagos Web3 sigue mostrando una actividad destacada. Tanto inversionistas como profesionales de la industria deberían seguir de cerca la evolución de PayFi, analizando su potencial y los desafíos en su aplicación real.





MEXC, reconocido por su rápida incorporación de nuevas criptomonedas, su amplia oferta de activos y su alta liquidez en contratos, también sigue de cerca el desarrollo de PayFi. Con un enfoque en la innovación en los sistemas de pago globales, busca ofrecer una experiencia de trading superior a sus usuarios.



