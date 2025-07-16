La Reserva Federal probablemente reducirá las tasas en septiembre: ¿Un nuevo amanecer para el mercado cripto?

Según un informe de BlockBeats del 16 de agosto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene programado dar un discurso sobre las perspectivas económicas en el Simposio Económico de Jackson Hole a las 10:00 AM, hora del Este, el 23 de agosto (10:00 PM, hora de Beijing, el 23 de agosto). Este discurso podría marcar el tono para una posible reducción de tasas en septiembre. Será la primera sesión de un día completo del simposio económico anual organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming. La reunión anual de bancos centrales a nivel mundial le brinda a Powell una plataforma crucial para ofrecer una evaluación actualizada de la trayectoria económica de EE. UU. y las perspectivas de la política monetaria entre las reuniones de política de julio y septiembre de la Fed. El mes pasado, indicó que si la inflación y el mercado laboral continúan enfriándose, la Fed podría considerar una reducción de tasas en su próxima reunión.





En el último año, la dirección de la economía de EE. UU. ha sido observada de cerca, con debates constantes sobre si habrá un aterrizaje suave o una recesión. Sin embargo, los últimos datos económicos y las expectativas del mercado han hecho que la posibilidad de una desaceleración sea cada vez más evidente.

Percepción pública de una recesión económica

Un informe publicado por Affirm en junio muestra que alrededor del 60% de los estadounidenses creen erróneamente que EE. UU. ya está en recesión, debido al aumento del costo de vida y las presiones económicas. Además, los datos del "FedWatch" de CME Group indican una probabilidad del 63% de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 37%.

Patrones históricos y señales de recesión económica

Históricamente, la economía de EE. UU. tiende a entrar en recesión tras periodos de prosperidad, principalmente debido a burbujas de activos, acumulación de deuda y la disminución del poder adquisitivo de los consumidores provocada por la desigualdad de ingresos.

Una señal de recesión económica es un aumento sostenido en la tasa de desempleo. Los decepcionantes datos de empleo publicados a principios de agosto han generado preocupación entre los inversionistas del mercado de valores, recordando patrones observados en recesiones económicas anteriores.

La regla de Sahm y señales de recesión

Según la Regla de Sahm, propuesta por la economista Claudia Sahm de la Reserva Federal, cada vez que la tasa de desempleo promedio de los últimos tres meses supera en más de 0.5% el nivel más bajo de los últimos 12 meses, generalmente se señala el inicio de una recesión.

Desde 1950, la Regla de Sahm se ha activado 11 veces, cada una confirmando que la economía de EE. UU. estaba en las primeras etapas de una recesión. En junio de 2024, la regla se activó por 12ª vez, lo que intensifica aún más las preocupaciones sobre una recesión económica.







Dadas las presiones significativas sobre el crecimiento económico actual, las instituciones en general pronostican que la Reserva Federal implementará un recorte de tasas de interés en septiembre de 2024 para abordar la tensión sobre el crecimiento económico y apoyar el desarrollo económico. Esta medida tiene como objetivo mitigar el impacto de la desaceleración económica y estimular la actividad económica reduciendo los costos de endeudamiento.





Cabe destacar que, a pesar de las preocupaciones sobre una posible recesión, el mercado laboral en EE. UU. sigue mostrando un grado de resiliencia y vitalidad. Los datos recientes indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. para julio aumentó un 2.9% interanual, por debajo del 3% esperado. Estos datos no afectaron significativamente las expectativas de inflación de los comerciantes, quienes no ajustaron sus pronósticos sobre el recorte de tasas. Desde una perspectiva macroeconómica, las altas tasas de interés existentes continúan atrayendo flujos de capital global hacia EE. UU., especialmente a medida que el arbitraje entre yen y dólar aumenta la liquidez del dólar en el mercado. Los datos económicos de EE. UU. aún muestran un cierto grado de robusta resiliencia.





Por supuesto, la política de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal juega un papel crucial en el abordaje de las recesiones económicas, pero su efectividad está estrechamente vinculada al momento y al contexto. Desde el año 2000, la Reserva Federal ha pasado por tres ciclos significativos de recortes de tasas para enfrentar desafíos económicos o estimular el crecimiento, cada uno acompañado de condiciones económicas y rendimientos en el mercado de valores específicos. Desde 2000 hasta 2003, el estallido de la burbuja de las puntocom y los ataques del 11 de septiembre provocaron turbulencias en el mercado. Si bien los recortes de tasas ayudaron con el ajuste general del mercado, no estabilizaron rápidamente el mercado de valores. Durante la crisis financiera de 2008, los recortes de tasas ayudaron a aliviar la tensión financiera, pero el mercado de valores aún experimentó caídas sustanciales. En 2019-2020, el brote de la pandemia de COVID-19 causó una brusca desaceleración económica global. En respuesta al impacto económico de la pandemia, la Reserva Federal se vio obligada a implementar recortes de tasas y otras medidas de alivio económico destinadas a reducir los costos de endeudamiento y apoyar la actividad económica.





Analizar las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal y su impacto en el rendimiento de las acciones en EE. UU. no se puede resumir en pocas palabras, ya que implica un conjunto complejo y diverso de factores. Sin embargo, basándose en datos históricos limitados, el impacto negativo de las recesiones económicas en las acciones estadounidenses es evidente. Mientras tanto, a medida que la conexión de Bitcoin con el mundo financiero tradicional se profundiza, la dirección de la política de la Reserva Federal sin duda tendrá efectos significativos en el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, es crucial que los inversores comprendan a fondo las posibles consecuencias de estas políticas.





Típicamente, los recortes de tasas aumentan la liquidez del mercado y reducen los costos de endeudamiento, lo que mejora el apetito de riesgo de los inversores. Para el mercado de criptomonedas, los recortes de tasas pueden llevar a más flujos de capital, lo que impulsa los precios de los activos. Históricamente, las políticas monetarias acomodaticias han tenido un impacto positivo en los activos de riesgo, como las criptomonedas. Cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés e implementa un alivio monetario, la liquidez del mercado aumenta, lo que lleva a que más fondos fluyan hacia activos de alto riesgo y alto rendimiento como Bitcoin, impulsando así sus precios.





Por ejemplo, entre 2020 y 2021, en respuesta al impacto económico de la pandemia de COVID-19, los bancos centrales de todo el mundo, particularmente la Reserva Federal, implementaron un alivio monetario a gran escala, incluyendo flexibilización cuantitativa ilimitada (QE). Esta política inyectó cantidades sustanciales de dinero en el mercado mediante la compra de bonos del gobierno y otros activos financieros, aumentando la liquidez del mercado y llevando a un mercado alcista de criptomonedas. Recientemente, la introducción de fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin y Ethereum ha facilitado que los inversores financieros tradicionales inviertan en criptomonedas. El lanzamiento de estos ETFs ha atraído fondos de los mercados financieros tradicionales, impulsando aún más el mercado de criptomonedas.





Los datos muestran que el mercado de criptomonedas ha exhibido una tendencia de recuperación esta semana, probablemente relacionada con las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas. Sin embargo, el impacto de los recortes de tasas también debe considerar otros factores económicos, como el ritmo de la recuperación económica global y los ajustes de política monetaria en otros países. Mirando el rendimiento de Bitcoin en los últimos 14 años, generalmente ha sido más débil en agosto y septiembre, pero tiende a tener un buen desempeño en el cuarto trimestre. Por lo tanto, con las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, el mercado puede continuar experimentando fluctuaciones y consolidaciones. A largo plazo, a pesar de que el mercado de criptomonedas ha experimentado caídas significativas, como las del 12 de marzo, 4 de septiembre y 19 de mayo, así como la reciente caída del 5 de agosto debido a la recesión económica, estos desplomes a menudo liberan rápidamente el pánico. Con una aceptación creciente del mercado, infraestructura mejorada y confianza de los inversores fortalecida, se espera que el mercado de criptomonedas experimente aumentos de precios más positivos.





Tras los débiles datos de empleo en EE. UU. a principios de este mes, el mercado de bonos aumentó sus expectativas de un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal este año. Los participantes del mercado estarán atentos al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la Conferencia Anual de Bancos Centrales de Jackson Hole a finales de este mes, así como al próximo informe sobre nóminas no agrícolas que se publicará a principios de septiembre.





Gregory Faranello, jefe de comercio y estrategia de tasas en AmeriVet Securities, afirmó que si los datos de inflación se mantienen estables, la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre. Sin embargo, si la tasa de desempleo vuelve a aumentar y el informe de nóminas no agrícolas del próximo mes se deteriora aún más, podría cambiar las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Fed.





"Honestamente creo que hay argumentos convincentes en ambos lados", dijo Matthew Luzzetti, economista jefe de EE. UU. en Deutsche Bank, refiriéndose al debate sobre si la Reserva Federal debería recortar las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos en septiembre. "Son restrictivos, los datos de inflación les dicen que no hay tanto riesgo inflacionario al alza. Y luego depende de si la economía es tan resiliente como pensamos".





Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael W. Bostic, declaró el martes que le gustaría ver más datos antes de apoyar un recorte de tasas. Enfatizó que, una vez que la Fed comience a reducir las tasas, no quiere estar en una posición en la que necesite ajustar la política con frecuencia.





Los comerciantes de MEXC creen que los recortes de tasas de la Reserva Federal en 2024 podrían tener un efecto significativo en la riqueza en el mercado de criptomonedas. En comparación con el ciclo anterior, la participación institucional es mayor y la escala de capital es más grande. Los recortes de tasas reducirán los costos de endeudamiento, aumentarán el apetito de riesgo de los inversores y, potencialmente, impulsarán más capital hacia el mercado de criptomonedas. Además, los recortes de tasas de la Reserva Federal suelen ir acompañados de una depreciación del dólar estadounidense, y Bitcoin es visto por algunos inversores como un refugio contra la devaluación de la moneda fiduciaria. En un entorno de depreciación del dólar, Bitcoin podría atraer a más inversores, lo que haría subir su precio.





A pesar de las interpretaciones divergentes dentro de la industria con respecto a los recortes de tasas de la Reserva Federal, que reflejan las diversas expectativas del mercado sobre el futuro panorama económico, el consenso general es que un recorte de tasas en septiembre es casi inevitable. La mayoría de los analistas y economistas creen que los actuales débiles datos de empleo y signos de desaceleración económica, combinados con la necesidad interna de la Reserva Federal de seguir apoyando la recuperación económica, hacen que un recorte de tasas en septiembre sea un evento altamente probable.





La política de recortes de tasas de la Reserva Federal se ve típicamente como una señal de recuperación económica. La historia muestra que los recortes de tasas a menudo traen buenas noticias para el mercado de criptomonedas, y esta tendencia podría reaparecer en el futuro, llevando potencialmente a un "nuevo amanecer" para el mercado cripto. Dado que los recortes de tasas suelen resultar en una depreciación del dólar estadounidense, los inversores podrían recurrir a otros activos para la preservación y el crecimiento del valor. Bitcoin y otras criptomonedas, como activos digitales, son frecuentemente vistos como herramientas para protegerse contra la inflación, lo que podría atraer más capital de inversión. Además, los recortes de tasas podrían alentar a más inversores a trasladarse de los mercados financieros tradicionales al mercado de criptomonedas, impulsando aún más su crecimiento. Además, los menores costos de endeudamiento resultantes de los recortes podrían estimular la inversión corporativa e individual, lo que también podría beneficiar al mercado de criptomonedas. Aunque la reacción futura del mercado sigue siendo incierta, los recortes de tasas de la Reserva Federal sin duda se convertirán en un factor clave para impulsar la recuperación del mercado de criptomonedas.



