Recortes de tasas de la Reserva Federal: reconfiguración de precios de los activos y exploración del futuro de la economía

El 18 de septiembre, la Reserva Federal anunció un recorte de 50 puntos básicos a la tasa objetivo de los fondos federales, reduciéndola a un rango de 4.75% a 5.00%. Esto marca el primer recorte de tasas por parte de dicha entidad en cuatro años y medio, con una magnitud de recorte que es el doble del tamaño habitual, lo que indica un punto de inflexión significativo en su política monetaria. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que su paciencia durante el año pasado "realmente ha dado dividendos en forma de nuestra confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible por debajo del 2 por ciento". Powell también mencionó que el recorte sustancial de la tasa tenía como objetivo abordar el debilitamiento del mercado laboral, incluida una desaceleración del crecimiento del empleo. Agregó que esta decisión demuestra su determinación de no retrasar más la acción y representa un paso de gran importancia. A medida que la política de recorte de tasas entre en vigencia, se espera que los precios de los activos en varias categorías se ajusten en consecuencia, y los inversionistas deben monitorear de cerca el profundo impacto que estos cambios pueden tener en la recuperación económica y la estabilidad del mercado.









Un análisis de los antecedentes históricos de los recortes de tasas de la Reserva Federal muestra claramente que cada decisión de bajar las tasas de interés no solo refleja señales de desaceleración económica y de inflación, sino que también está acompañada de factores contextuales únicos. Estos factores no solo influyen en el momento y el alcance de los recortes de tasas, sino que también dan forma a la dirección general y los objetivos de las políticas.





1984-1986: Déficits elevados y fuerza del dólar

Durante este período, Estados Unidos enfrentó presiones duales de un déficit fiscal elevado y un dólar fuerte, lo que llevó a retrocesos en las exportaciones y una desaceleración del crecimiento económico. En respuesta, la Reserva Federal adoptó una estrategia de reducción de tasas para estimular la demanda interna y mejorar las condiciones económicas.

1989-1992: Crisis de ahorros y préstamos

Las reducciones de tasas comenzaron en respuesta a la crisis de las cajas de ahorro de la industria financiera estadounidense, que se caracterizó por un crecimiento económico débil, un desempleo creciente y niveles de inflación en descenso. La Reserva Federal se propuso aliviar la presión sobre los mercados financieros y promover la recuperación económica mediante la reducción de las tasas de interés.

1995-1996: Sin shock económico

Durante esta ronda de reducciones de tasas, aunque la economía experimentó una desaceleración, no hubo shocks significativos. La política de reducción de tasas apoyó efectivamente un "aterrizaje suave" para la economía, asegurando una trayectoria de crecimiento moderado.

1998: Crisis financiera asiática

El estallido de la crisis financiera asiática creó un entorno económico externo incierto. La Reserva Federal optó por reducir las tasas de interés para mitigar el impacto potencial en la economía estadounidense y restablecer la confianza en los mercados.

2001-2003: Crash puntocom

Cuando estalló la burbuja de Internet, la economía experimentó turbulencias. La Reserva Federal implementó medidas agresivas de reducción de tasas destinadas a restablecer la confianza del mercado y evitar un mayor declive económico.

2007-2008: Crisis de las hipotecas de alto riesgo

Durante este ciclo de reducción de tasas, la economía estadounidense enfrentó importantes riesgos a la baja. La rápida acción de la Reserva Federal para reducir las tasas tenía como objetivo evitar un colapso del sistema financiero; sin embargo, las consecuencias fueron profundas y finalmente llevaron a la crisis financiera mundial.

2019: Tensiones en las relaciones comerciales

Ante la desaceleración económica mundial y las bajas presiones inflacionarias internas, la Reserva Federal volvió a reducir las tasas de interés para estabilizar el crecimiento económico y abordar las incertidumbres generadas por las tensiones comerciales.

Estos factores de fondo se entrelazan y crean un panorama complejo de cada ronda de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que refleja la sensibilidad y la previsión de las decisiones de política en relación con las condiciones económicas. Analizar el contexto de cada recorte de tasas no solo nos ayuda a entender las opciones de política de la Reserva Federal, sino que también nos brinda información histórica importante que puede equiparnos mejor para enfrentar posibles desafíos económicos en el futuro.









Tras el anuncio de la Reserva Federal de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos —el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq— inicialmente subieron antes de fluctuar para cerrar a la baja. Al mediodía del 19 de septiembre, la mayoría de los principales índices mundiales estaban a la baja. Después de alcanzar un máximo histórico, el precio del oro al contado internacional retrocedió. Además, la mayoría de las principales materias primas mundiales experimentaron caídas. Los analistas indican que este recorte de tasas marca un cambio en la política monetaria estadounidense de una fase de ajuste a una fase de flexibilización. Durante este ciclo de recorte de tasas, el rendimiento de varias clases de activos también ha sido diferente:





Mercado de bonos del Tesoro de EE.UU.: tendencia a la baja de las tasas de interés

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suelen mostrar una tendencia a la baja antes y después de los recortes de tasas; sin embargo, en un escenario de "aterrizaje suave", los rendimientos pueden experimentar un repunte temporal dentro de uno o dos meses después del recorte. En los siete ciclos de recortes de tasas, desde dos meses antes del recorte hasta tres meses después, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años generalmente mantuvo una trayectoria descendente, con una disminución promedio de aproximadamente 20 puntos básicos dentro de los 60 días posteriores al recorte de tasas. Sin embargo, durante los tres períodos de "aterrizaje suave" en 1995, 1998 y 2019, el potencial de caída del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años fue relativamente limitado, y un repunte de corto plazo podría haber ocurrido dentro de uno o dos meses después de los recortes de tasas.









Mercado de valores de EE.UU.: el rally se detiene

El mercado de valores de Estados Unidos puede experimentar un período de "enfriamiento" inmediatamente antes y después del recorte inicial de las tasas, pero normalmente reanuda su trayectoria ascendente dos o tres meses después. En los siete ciclos de recortes de tasas, el índice S&P 500 mantuvo una tendencia alcista durante cuatro escenarios de "aterrizaje suave" y un escenario de "aterrizaje duro". Por lo general, dentro del primer mes después del recorte inicial de las tasas, las acciones estadounidenses atraviesan un período de ajuste volátil mientras el mercado lidia con diferentes puntos de vista sobre las perspectivas económicas y políticas. Sin embargo, a menos que ocurra un "aterrizaje duro", las acciones estadounidenses normalmente se recuperan dentro de los tres meses posteriores al recorte de tasas, y el índice S&P 500 promedia un aumento del 2.8% en comparación con el día anterior al recorte inicial de tasas.









Mercado del oro: aumento inicial seguido de consolidación

Es más probable que el oro aumente antes de un recorte de tasas, pero su trayectoria después del recorte es más compleja. En los dos meses previos al recorte de tasas inicial, el precio del oro al contado subió en cuatro ocasiones, con un aumento promedio del 1.8%. En los dos meses posteriores al recorte de tasas, los precios del oro subieron cinco veces, pero también experimentaron cinco caídas en los tres meses posteriores al recorte. El movimiento de los precios del oro no muestra una correlación clara con si se produce un "aterrizaje suave". Por ejemplo, en 2007 y 2019, a pesar de que la economía experimentó un "aterrizaje duro" y un "aterrizaje suave", respectivamente, los precios del oro aumentaron significativamente debido a la demanda de refugio seguro. Por el contrario, en 1984 y 1989, los precios del oro disminuyeron, influenciados principalmente por la caída de los precios del petróleo y una reducción de las expectativas de inflación.









Mercado petrolero: más probabilidades de declive

La probabilidad de que los precios del petróleo bajen tras un recorte de tipos es relativamente alta, pero no está garantizada. En los siete ciclos de recortes de tipos, los futuros del crudo WTI suelen rebotar uno o dos meses antes del recorte, y se producen cinco aumentos en los dos meses anteriores, con un aumento medio del 2.8%. Sin embargo, después del recorte inicial de tipos, es más probable que los precios del petróleo bajen, y se observan cinco descensos en los tres meses posteriores al recorte, con descensos tanto medios como medios del 6.0%. La caída de los precios del petróleo está relacionada principalmente con el debilitamiento económico y las preocupaciones del mercado con respecto a la demanda.









Los recortes de tasas no son sólo una medida directa para abordar las desaceleraciones económicas, sino que también sirven como una herramienta de política profunda capaz de desencadenar una serie de reacciones en cadena. Estos impactos potenciales abarcan el entorno de las tasas de interés, los precios de los activos, la flexibilidad de la política monetaria, la confianza del consumidor, los riesgos de inflación y la dinámica de los mercados internacionales.





Entorno de las tasas de interés

Los recortes de tasas reducen directamente el costo de los préstamos a corto plazo, estimulando el consumo y la inversión. Las empresas y los consumidores pueden obtener préstamos a tasas de interés más bajas, promoviendo así un aumento de la actividad económica. Este entorno alienta a las empresas a expandirse y a los consumidores a aumentar su gasto, impulsando el crecimiento económico.

Aumento de los precios de los activos

Los recortes de tasas a menudo conducen a un aumento de los precios de los activos, particularmente en los mercados bursátiles e inmobiliarios. Los inversionistas, en busca de mayores rendimientos, canalizan sus fondos al mercado bursátil, lo que impulsa los índices al alza. Simultáneamente, el entorno de bajas tasas de interés estimula la actividad en el mercado inmobiliario, ya que los compradores de viviendas están dispuestos a endeudarse para comprar propiedades, lo que aumenta aún más los precios de la vivienda.

Flexibilidad de la política monetaria

Los recortes de tasas proporcionan a la Reserva Federal un mayor margen de maniobra en materia de políticas. Durante períodos de debilidad económica, la Reserva Federal puede ajustar de manera flexible las tasas de interés para responder a los cambios del mercado. Además, los recortes de tasas crean condiciones para el uso de otras herramientas de política monetaria, como la flexibilización cuantitativa, que mejora aún más la liquidez.

Mejora de la confianza del consumidor

Los recortes de tasas generalmente mejoran la confianza del consumidor. Cuando los costos de endeudamiento disminuyen, los consumidores suelen percibir una mejora en las condiciones económicas, lo que los lleva a aumentar su gasto. El consumo es un motor crucial del crecimiento económico; por lo tanto, los recortes de tasas contribuyen a mantener una expansión económica estable.

Riesgos de inflación

Si bien los recortes de tasas tienen efectos positivos en la economía, también pueden plantear riesgos de inflación. Las tasas de interés bajas pueden conducir a un endeudamiento excesivo y un aumento de la liquidez del mercado, lo que a su vez puede hacer subir los precios de los bienes y servicios. Esto requiere vigilancia por parte de la Reserva Federal al implementar recortes de tasas para evitar que la inflación se salga de control. Las tendencias en las tasas de inflación del PCE y del PCE básico después de un recorte de tasas son relativamente inciertas. Por lo general, los recortes de tasas no desencadenan directamente un repunte de la inflación; más bien, pueden verse influenciados por la desaceleración económica. Los cambios en las expectativas de inflación a 10 años antes y después del recorte de tasas indican que el debilitamiento de la economía tiene un efecto supresor más fuerte sobre la inflación.

Impacto en los mercados internacionales

Los recortes de tasas de la Reserva Federal no solo afectan a la economía estadounidense, sino que también repercuten en los mercados globales. Otros países pueden enfrentar presiones como salidas de capital y depreciación de la moneda. Al mismo tiempo, los recortes de tasas pueden impulsar a los bancos centrales de otros países a seguir su ejemplo para mantener la competitividad, lo que influirá aún más en el panorama económico internacional.





