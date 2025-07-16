Expectativas de recorte de tasas de la Fed: respuestas políticas ante vientos económicos en contra y su impacto en el mercado cripto

Tras una semana de crecientes tensiones comerciales, el mercado finalmente tomó un respiro poco común durante el fin de semana. Las tendencias del mercado cripto han vuelto a centrarse en la inflación y en las expectativas de un recorte de tasas. Considerado ampliamente como una medida de política muy necesaria, se espera que un recorte de tasas inyecte un nuevo impulso de crecimiento en BTC y otras criptomonedas importantes.





En medio de una serie de desarrollos económicos complejos, el mercado está lleno de anticipación y especulación sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.









Desde comienzos de 2025, las perspectivas económicas globales han estado marcadas por la incertidumbre. Las políticas arancelarias de Trump, el riesgo de una recesión en EE. UU. y el delicado equilibrio entre la inflación y el mercado laboral han creado un entorno complejo para las decisiones de política de la Reserva Federal.









Los altos aranceles introducidos bajo la administración Trump han generado una gran incertidumbre en la economía global. Aunque EE. UU. suspendió recientemente los aranceles a más de 75 países durante 90 días, las preocupaciones del mercado persisten. La incertidumbre continua en torno a la política arancelaria ha interrumpido el comercio internacional y provocado efectos secundarios en toda la economía estadounidense. Muchas empresas enfrentan ahora mayores costos y disrupciones en sus cadenas de suministro, lo que a su vez afecta al empleo y la confianza del consumidor.









Los temores de una recesión en EE. UU. se intensifican. El 6 de abril, Goldman Sachs elevó la probabilidad de una recesión del 35 % al 45 % en un informe. Reuters señaló que esta fue la segunda vez en una semana que Goldman aumentó esa estimación. A medida que la guerra comercial global iniciada por la administración Trump continúa escalando, más bancos de inversión e instituciones emiten pronósticos similares. JPMorgan Chase, por ejemplo, ahora estima un 60 % de probabilidad.









Los datos recientes de EE. UU. muestran que las presiones inflacionarias están disminuyendo. En marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,4 % interanual, el nivel más bajo en siete meses, ligeramente por debajo del pronóstico del 2,5 % y por debajo del 2,8 % registrado en febrero. En términos mensuales, el IPC cayó un 0,1 %, marcando su primer descenso desde junio de 2024 y la lectura más baja desde mayo de 2020. Anteriormente, los economistas esperaban un aumento del 0,1 %.









En marzo, el índice subyacente del IPC (que excluye alimentos y energía) subió un 2,8 % interanual. Es el segundo mes consecutivo de desaceleración y el nivel más bajo desde marzo de 2021, por debajo del pronóstico del 3 % y del 3,1 % registrado en febrero. En términos mensuales, el IPC subyacente aumentó apenas un 0,1 %, el incremento más pequeño desde junio de 2024 y por debajo del consenso del 0,3 %.









Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense ha mostrado un patrón complejo y cambiante. El empleo se mantiene relativamente alto, reflejando la fuerte resiliencia de la economía y condiciones laborales ajustadas. En la semana que terminó el 5 de abril, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo totalizaron 223 000, en línea con las expectativas del mercado. Aunque esta cifra está ligeramente por encima de las 219 000 de la semana anterior, el nivel general sigue siendo bajo.









En el entorno económico actual, la Reserva Federal enfrenta presiones tanto internas como internacionales para reducir las tasas de interés. Indicadores internos como el crecimiento lento, la baja inversión empresarial y la escasa confianza del consumidor hacen que los recortes de tasas sean una herramienta clave para estimular la economía y aumentar la confianza del mercado. Además, los llamados constantes del gobierno de Trump a mantener tasas bajas añaden presión política sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell. Sin embargo, la Fed debe sopesar el riesgo de que recortes agresivos reaviven la inflación frente al peligro de que demorar las reducciones frene el impulso económico, buscando el equilibrio entre la estabilidad de precios y el apoyo al crecimiento.





Al mismo tiempo, los mercados internacionales tienen grandes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed. A medida que la integración económica global se profundiza, las fluctuaciones en la economía de EE. UU. tienen importantes repercusiones a nivel mundial. Muchos países y mercados cuentan con una flexibilización de la Fed para impulsar la recuperación global. El mercado cripto y otras clases de activos de alto riesgo anticipan que tasas más bajas traerán mayor liquidez y menores costos de financiamiento, aumentando su atractivo y actividad. Dentro de la propia Fed, las opiniones sobre los recortes son diversas. Algunos funcionarios, liderados por el gobernador Christopher Waller, abogan por recortes agresivos para contrarrestar los riesgos económicos, mientras que otros prefieren esperar datos más claros antes de actuar. Esta división añade más incertidumbre al panorama de políticas.









Una vez que la Reserva Federal decida recortar las tasas, sus efectos en la economía global y los mercados financieros serán profundos. Las tasas más bajas reducen directamente los costos de endeudamiento para empresas y hogares, estimulan la inversión y el consumo, ayudan a mitigar presiones recesivas y fortalecen la confianza del mercado. Sin embargo, esta medida también puede aumentar los riesgos inflacionarios, especialmente cuando la economía se encuentra cerca del pleno empleo. Además, un recorte tiende a debilitar el dólar estadounidense, lo que a su vez puede afectar los balances comerciales y los flujos de capital internacionales.





Como la mayor economía del mundo, los cambios en la política monetaria de EE. UU. tienen implicaciones globales significativas, que no siempre benefician a todos. Si bien un recorte reduce los costos de endeudamiento a nivel mundial y favorece el crecimiento económico, también puede provocar movimientos de capital volátiles, generando condiciones más difíciles para los mercados emergentes que dependen del financiamiento en dólares. Asimismo, podría intensificar las tensiones comerciales si algunos países responden devaluando sus monedas para obtener ventajas exportadoras, lo que potencialmente desencadenaría disputas comerciales.





En los mercados financieros, el impacto se extiende a acciones, bonos, divisas y materias primas. Las tasas más bajas mejoran las previsiones de ganancias corporativas y el sentimiento de los inversionistas, impulsando los precios de las acciones. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos caen, elevando sus precios, mientras que los mercados de divisas y materias primas se ajustan al nuevo costo del capital.









Para los mercados de criptomonedas, un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal es un evento macroeconómico significativo. Si bien la inyección de liquidez y la reducción de los costos de financiamiento pueden aumentar el atractivo y la actividad del mercado, también pueden introducir nuevos desafíos y riesgos.









Un recorte de tasas libera una gran cantidad de liquidez en el sistema financiero, lo que lleva a los inversionistas a buscar oportunidades con mayores rendimientos. El mercado cripto, con su perfil de alto riesgo y alta recompensa, atrae naturalmente una parte de estos fondos. Sin embargo, los flujos entrantes pueden intensificar la volatilidad de precios y alimentar comportamientos especulativos. Por ello, los participantes del mercado y las plataformas deben gestionar el riesgo de liquidez con prudencia para garantizar la estabilidad y fomentar un crecimiento sostenible.









A medida que avanza el ciclo de recortes, los rendimientos en los mercados financieros tradicionales probablemente disminuirán. Esto impulsará a algunos inversionistas institucionales a reequilibrar sus carteras en busca de mayores rendimientos. Como clase de activo emergente, el mercado cripto podría atraer una mayor proporción de capital institucional. Sin embargo, para satisfacer las demandas y expectativas regulatorias de estos inversionistas, la industria cripto debe seguir fortaleciendo sus estándares de cumplimiento, transparencia y seguridad.









Un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal es una decisión de política compleja pero crucial, con efectos que van mucho más allá de la economía estadounidense y alcanzan al sistema financiero global. Para el mercado cripto, trae consigo nuevas oportunidades junto con nuevos desafíos. En este contexto, los participantes del mercado deben enfocarse en una gestión de riesgos sólida, mejores prácticas de cumplimiento y una administración de liquidez más eficiente para adaptarse con confianza a las condiciones cambiantes.





