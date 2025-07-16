Explorando Story: Remodelando el panorama de la gestión descentralizada de propiedad intelectual (PI)

En la era de la información, gestionar y proteger la propiedad intelectual (PI) se ha convertido en un desafío importante para los creadores. Los métodos tradicionales de gestión de derechos de autor a menudo dependen de plataformas centralizadas y estructuras intermediarias complejas, lo que lleva a ineficiencias, altos costos y problemas de confianza. Para abordar estos desafíos, se creó Story . Como una plataforma descentralizada de PI, Story se libera de las restricciones tradicionales, introduciendo un enfoque revolucionario que permite a los creadores mantener la propiedad total de sus obras y el control sobre su valor comercial. Esto garantiza que cada flujo de ingresos se distribuya de manera justa. En este artículo, exploraremos la innovadora tecnología, el ecosistema y las perspectivas futuras de Story.









Story es una blockchain de Capa-1 diseñada específicamente para la gestión de activos de propiedad intelectual (PI), integrando tecnologías DeFi e IA para ofrecer soluciones eficientes, transparentes y automatizadas para la gestión de PI. Con una compatibilidad 100% con EVM y una arquitectura de alto rendimiento basada en Cosmos SDK, Story permite transacciones de activos PI de bajo costo y alto rendimiento, además de manejar de manera fluida estructuras de datos complejas. Al aprovechar la prueba descentralizada de propiedad y la ejecución de contratos inteligentes, Story introduce un cambio revolucionario en la gestión tradicional de PI, permitiendo a los creadores controlar y maximizar de manera segura y eficiente el valor comercial de su propiedad intelectual.





Como una plataforma innovadora para la gestión descentralizada de PI y tecnología blockchain, la misión principal de Story es simplificar los procesos tradicionales de gestión de PI y eliminar ineficiencias y barreras en la industria. A través de la tokenización de activos de PI y un mecanismo automatizado de distribución de regalías, la plataforma empodera a los creadores de PI, empresas y desarrolladores de IA para maximizar el valor mientras impulsa la transformación digital e innovación dentro del ecosistema de PI.









Story ofrece un ecosistema integral diseñado para ayudar a los creadores a gestionar y comercializar eficientemente su propiedad intelectual. Este ecosistema se basa en los Activos PI (IPA, por sus siglas en inglés) y consta de los siguientes componentes clave:





2.1 Activos de PI (IPA)

NFTs ERC-721: Cada activo PI se tokeniza como un NFT ERC-721, garantizando su unicidad e inmutabilidad. Estos activos PI pueden representar propiedad intelectual tanto on-chain como off-chain, como obras literarias, música, arte y marcas registradas.

Cuenta vinculada a token (ERC-6551): Cada activo PI está vinculado a una cuenta de contrato inteligente basada en el estándar ERC-6551. Esta cuenta almacena de manera segura información clave relacionada con la PI, incluyendo términos de licencia, registros de ingresos y otros datos críticos, permitiendo a los creadores gestionar eficientemente su propiedad intelectual.





2.2 Arquitectura modular

Story adopta una arquitectura modular que optimiza la automatización de licencias PI, distribución de regalías y resolución de disputas, haciendo la gestión de ingresos de PI más eficiente para los creadores.

Módulo de licencias: Los creadores pueden definir libremente reglas personalizadas para la licencia de sus activos PI, como si se permiten trabajos derivados o usos comerciales.

Módulo de regalías: Los ingresos de los activos PI se distribuyen automáticamente a los creadores de manera transparente y rastreable.

Módulo de disputas: Las disputas de PI se resuelven mediante arbitraje de contratos inteligentes, mejorando el cumplimiento legal.









La principal innovación de Story radica en su protocolo "Proof-of-Creativity", un protocolo nativo de contratos inteligentes desplegado en la plataforma. Este protocolo permite a los creadores introducir y registrar su propiedad intelectual como Activos PI (IPA), gestionando de manera eficiente licencias, distribución de regalías y resolución de disputas. Al proteger los derechos de los creadores y optimizar los procesos de autorización de PI y regalías, el protocolo mejora significativamente la eficiencia de la gestión.





En general, Story ofrece las siguientes ventajas:

Aspectos destacados Ventajas Automatización de contratos inteligentes para licencias Los términos de licencia de PI se aplican mediante contratos inteligentes, lo que mejora la eficiencia y reduce los costos. Integración de cumplimiento legal Implementa Licencias PI Programables (PIL, por sus siglas en inglés) para alinearse con los marcos legales reales de protección de propiedad intelectual. Soporte avanzado de estructuras de datos inteligentes Admite estructuras de datos complejas, como gráficos de PI, lo que permite la navegación de relaciones de PI intrincadas a bajo costo y alta velocidad mediante primitivas precompiladas. Esto garantiza una autorización, seguimiento y transacciones eficientes de activos de PI. Capa de ejecución optimizada para activos de PI Totalmente compatible con EVM y con optimizaciones profundas en la capa de ejecución, permitiendo un procesamiento rápido y de bajo costo de los activos de PI. Integración de IA e PI Los desarrolladores de IA pueden acceder y utilizar fácilmente conjuntos de datos de PI tokenizados, con pagos automáticos de regalías y licencias a través de contratos inteligentes. Esto acelera el desarrollo de IA y mejora la eficiencia de las aplicaciones de IA. Promoción de la aplicación DeFi a través de IPFi Permite a los propietarios de PI poner en staking y prestar su propiedad intelectual, integrando los activos de PI en el ecosistema DeFi y creando nuevas fuentes de ingresos para los creadores. Herramientas estándar y simplificadas para desarrolladores Proporciona APIs fáciles de integrar y módulos estandarizados, reduciendo la barrera para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApps) basadas en PI y acelerando la innovación. Base de datos globalmente transparente de PI Una plataforma universal de registro y consulta de PI permite a los desarrolladores descubrir y utilizar rápidamente los activos de PI, simplificando las transacciones y el uso de PI, reduciendo el riesgo de infracción y disputas. Distribución mejorada de regalías y liquidez automatizada Un sistema automatizado de pago de regalías asegura una compensación justa para los creadores de PI, mientras que todas las transacciones y derivados se registran en cadena en tiempo real, mejorando la transparencia y confianza en el ecosistema.









Story tiene la visión de convertirse en la piedra angular descentralizada de la gestión y el intercambio global de activos PI, proporcionando a los creadores una economía confiable, segura y transparente mientras impulsa la innovación continua en el espacio de propiedad intelectual. En el futuro, Story busca integrarse aún más con los ecosistemas Web2 y Web3, consolidándose como una capa fundamental en el panorama digital global. A través de asociaciones y soluciones pioneras, Story está comprometido a liderar la industria de la gestión de PI hacia la descentralización, automatización e inteligencia.





Interoperabilidad Cross-Chain: Habilita la gestión de activos de propiedad intelectual multicanal, mejorando la apertura y compatibilidad del ecosistema. Permite a los creadores gestionar activos de propiedad intelectual en diferentes blockchains.

Integración con contenido generado por IA (AIGC): A medida que las herramientas creativas impulsadas por IA siguen evolucionando, Story planea integrar contenido generado por IA (texto, imágenes, videos, etc.) con la gestión de activos de propiedad intelectual. Esto allanará el camino para una nueva era de creación de contenido impulsada por IA y propiedad intelectual.

Ecosistema de propiedad digital Web3: Establece una red global descentralizada de gestión de propiedad intelectual, promoviendo la interoperabilidad entre cadenas y transacciones de activos de propiedad intelectual en Web3. Proporciona infraestructura fundamental para apoyar los activos de propiedad intelectual en diversas industrias.









Al integrar tecnología blockchain de vanguardia, contratos inteligentes y salvaguardias legales, Story introduce un enfoque descentralizado revolucionario para la gestión de PI. Los creadores no solo obtienen un mejor control sobre su propiedad intelectual, sino que también maximizan su valor comercial mediante las funciones automatizadas de la plataforma. A medida que la tecnología continúa evolucionando, Story está preparado para convertirse en un líder global en la gestión de PI, impulsando la industria hacia un futuro más descentralizado e inteligente.





Como una plataforma líder global de intercambio de activos digitales, MEXC continúa empoderando proyectos innovadores de blockchain con su robusta liquidez y amplio alcance en los mercados globales. Esta tendencia en curso no solo proporciona oportunidades prometedoras para proyectos pioneros como Story, sino que también acelera la descentralización e inteligencia de la gestión de PI a nivel mundial.



