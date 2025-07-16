Explorando agentes de IA en el sector de inscripciones: perspectivas sobre el desarrollo y oportunidades de inversión

El rápido crecimiento de las tecnologías Web3 ha impulsado el surgimiento de nuevos sectores, siendo el sector de Agentes de IA uno de los principales protagonistas. Aunque pueda parecer distinto al sector de Inscripciones del año pasado, ambos comparten estrategias de desarrollo similares, tendencias de mercado y dinámicas competitivas. Este artículo examina la evolución del sector de Inscripciones y explora las posibles trayectorias de desarrollo y oportunidades de inversión dentro del sector de Agentes de IA.









Tanto el sector de Agentes de IA como el de Inscripciones experimentaron inicialmente un rápido crecimiento impulsado por la emisión de activos, generando un gran entusiasmo en el mercado. El sector de Inscripciones ganó impulso con la aparición de los tokens BRC20, que aprovecharon la "ventaja del primero en moverse" al crear escasez y fomentar la competencia por la primacía y el dominio temprano del mercado. Esto rápidamente llevó a un FOMO (miedo a quedarse fuera) y una afluencia de inversiones, lo que finalmente resultó en una burbuja especulativa. De manera similar, el sector de Agentes de IA ha experimentado un auge impulsado por el FOMO. El ascenso del concepto de Agentes de IA ha dado lugar a la creación de monedas meme como *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT*, and *URLS-FARTCOIN_USDT*. Estos tokens atraen principalmente a los inversionistas a través de la exageración del momento y la atracción de ser adoptantes tempranos, en lugar de mediante una innovación tecnológica demostrable, lo que refleja la burbuja especulativa observada en las primeras etapas del sector de Inscripciones.





Sin embargo, a diferencia del sector de Inscripciones, los Agentes de IA tienen un potencial inherente de aplicación. Al integrar tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural, la generación conversacional y la generación de imágenes, los Agentes de IA están comenzando a mostrar sus capacidades técnicas y su potencial en el mercado. Como resultado, la fase de burbuja en el sector de Agentes de IA ha sido relativamente corta, pero la plena realización de su tecnología y aplicaciones requerirá más tiempo y desarrollo.









Siguiendo la trayectoria del sector de Inscripciones, es probable que el mercado de Agentes de IA pase de su fase especulativa actual a una caracterizada por una intensa competencia entre los estándares tecnológicos que compiten. En el sector de Inscripciones, la aparición de diversos marcos como ARC20, SRC20, DRC20 y Runes impulsó el crecimiento del mercado, al mismo tiempo que intensificó la competencia por la superioridad técnica.





El sector de Agentes de IA está preparado para seguir una trayectoria evolutiva similar. Actualmente, una multitud de proyectos, incluidos ELIZA, ARC y Swarms, están luchando por la dominancia en el establecimiento de los estándares técnicos predominantes. A medida que este paisaje competitivo se desarrolla, indicadores clave como la sofisticación técnica, la actividad en GitHub, la experiencia de los desarrolladores y el compromiso de la comunidad determinarán cada vez más la viabilidad a largo plazo de un proyecto y su posición en el mercado.





En esta etapa, a menudo es difícil evaluar la calidad de los estándares técnicos. Si bien la evaluación inicial puede hacerse a través de la actividad en GitHub y el historial del equipo, la validación en el mercado y la implementación tecnológica llevan tiempo. Los inversionistas deben ser cautelosos, enfocándose en proyectos con un potencial a largo plazo para el desarrollo tecnológico y un fuerte respaldo de la comunidad.









Tras pasar por la emisión de activos y la competencia por los estándares técnicos, el sector de Inscripciones se inclinó hacia el desarrollo de infraestructura y Capa 2 para encontrar aplicaciones en el mundo real. De manera similar, el sector de Agentes de IA está avanzando hacia la integración con blockchain. Para desbloquear su potencial completo, los Agentes de IA deben incorporar descentralización, transparencia y capacidades de contratos inteligentes en sus aplicaciones. Esta integración será crucial para abordar desafíos clave como el almacenamiento escalable de memoria, la interacción multimodal y el establecimiento de confianza. Al utilizar blockchain, los Agentes de IA pueden registrar de manera transparente las interacciones y los procesos de toma de decisiones, además de implementar mecanismos de incentivos que fomenten el compromiso de desarrolladores y comunidades.





Esta tendencia abre importantes oportunidades de inversión en el sector de Agentes de IA. Los Agentes de IA basados en blockchain pueden usar contratos inteligentes para la automatización, impulsando el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), NFTs y otras aplicaciones de Web3. A medida que la tecnología blockchain avanza, la "blockchainización" de los Agentes de IA se convertirá en un enfoque clave de inversión, atrayendo financiación para infraestructura e innovación tecnológica.









Aunque el sector de Agentes de IA está creciendo rápidamente, el mercado todavía conlleva incertidumbre. Aquí hay algunas estrategias clave que los inversionistas deben considerar:





Evaluar la tecnología y la calidad del proyecto: Aunque muchos proyectos de Agentes de IA están surgiendo, no todos tienen potencial de éxito. Los inversionistas deben evaluar la tecnología del proyecto, el equipo y las aplicaciones en el mundo real. Los proyectos con equipos sólidos, actualizaciones tecnológicas continuas y casos de uso prácticos tienen más probabilidades de tener éxito.





Seguir la tendencia de la "Blockchainización": La integración de blockchain y IA es una tendencia clave para el futuro. El desarrollo de IA descentralizada probablemente llevará a un aumento de la inversión en infraestructura blockchain y plataformas de contratos inteligentes.





Invertir en proyectos de etapas tempranas: Los proyectos de etapas tempranas conllevan riesgos más altos, pero pueden ofrecer rendimientos sustanciales si demuestran avances tecnológicos y un fuerte apoyo comunitario. Los inversionistas deben priorizar proyectos con aplicaciones prácticas.





Enfocarse en el crecimiento a largo plazo: El sector de Agentes de IA pasará por fases de especulación y fluctuaciones del mercado. Los inversionistas deben ser pacientes, evitar el FOMO a corto plazo y enfocarse en proyectos que muestren un potencial a largo plazo para la innovación y el crecimiento.









La evolución del mercado, desde el sector de Inscripciones hasta el de Agentes de IA, ilustra una progresión natural desde la emisión de activos y la competencia por los estándares técnicos hasta la integración con blockchain. Como una fuerza creciente dentro de Web3, los Agentes de IA están impulsando una mayor convergencia de blockchain e inteligencia artificial. Si bien el mercado está experimentando actualmente fases de especulación y competencia por los estándares, el continuo desarrollo de la tecnología y la expansión de los casos de aplicación posicionan al sector de Agentes de IA como un área prometedora para futuras inversiones. Para los inversionistas, identificar y capitalizar estas oportunidades emergentes podría llevar a rendimientos significativos y posibles avances.





En este paisaje en evolución, plataformas como MEXC son cruciales para proporcionar acceso a inversiones en el sector de Agentes de IA. Con los listados de tokens más rápidos de la industria, una amplia gama de activos disponibles, una liquidez robusta en Futuros y la ventaja única de alpha, MEXC ofrece a los inversionistas una plataforma de trading eficiente y oportunidades de inversión competitivas. A través de MEXC, los inversionistas pueden mantenerse informados sobre proyectos relacionados con Agentes de IA y desarrollos de inversión, mejorando sus oportunidades en el mercado.



