Explicación de la terminología en la página de información sobre trading de futuros





Los principiantes en el trading de futuros pueden sentirse no familiarizados con estos términos profesionales y sus significados al operar en la página de trading de futuros de MEXC. En la página de trading de futuros de MEXC, se proporciona información relevante para cada par de trading. Tomemos como ejemplo el par de trading de futuros perpetuos USDT-M, MX/USDT.





Haz clic en la página principal de MEXC y selecciona [Futuros] en la barra de navegación - [Futuros Perpetuos] - [Futuros Perpetuos USDT-M] para ingresar a la página de futuros USDT-M.









Busca y selecciona el par de trading MX/USDT, haz clic en [Reglas de Trading] - [Ver todas las reglas de trading de futuros] para ingresar a la página de información sobre trading de futuros.







Selecciona la primera pestaña, [Detalles de Futuros]. Esta página muestra información detallada sobre futuros para el par de trading MX/USDT. También puedes usar el menú desplegable para seleccionar otros pares de trading y ver los detalles relevantes de futuros.

















Futuros perpetuos: Los futuros perpetuos, también conocidos como contratos de futuros perpetuos, evolucionaron de los contratos de futuros financieros tradicionales, siendo la principal diferencia que los futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Esto significa que, mientras la posición no se cierre debido a una liquidación forzada, permanecerá abierta indefinidamente.





Precio índice: El índice de precios integral obtenido al referenciar los precios en los principales intercambios y calcular el promedio ponderado de sus precios. El precio del índice mostrado en la página actual es el precio del índice MX. El precio del índice para MX se obtiene al referenciar los precios en BYBIT, HUOBI y MEXC.





Precio justo: El precio justo en tiempo real de los futuros, calculado en base al precio del índice y al precio de mercado. Se utiliza para calcular el PNL flotante de las posiciones y determinar la liquidación de posiciones. Puede desviarse del último precio de los futuros para evitar la manipulación de precios.





Valor (1 Cont): Esto representa el valor de un contrato para los futuros. Para los futuros USDT-M, cada contrato se mide en la cantidad del token. Para los futuros Coin-M, cada contrato se mide en dólares estadounidenses. Por ejemplo, el tamaño de los futuros para BTC es 1 contrato = 0.0001 BTC.





Cambio de precio mínimo: La fluctuación mínima de precio por contrato para los futuros. Por ejemplo, el cambio de precio mínimo de MX es 0.001.





Cantidad mínima de orden: La cantidad mínima de orden para una sola orden de futuros. Por ejemplo, la cantidad mínima de trading para MX es 1 MX.





Límite de precio de orden límite / Ratio de precio de piso: El precio de la orden límite de compra debe ser menor o igual a (1 + Ratio de Límite de Precio) * Precio del Índice. El precio de la orden límite de venta debe ser mayor o igual a (1 - Ratio de Precio de Piso) * Precio del Índice.





Cantidad máxima de orden abierta: Número máximo de órdenes límite abiertas para cada par de trading.





Protección de precio: Después de habilitar la función de protección de precio, si el TP/SL (orden trigger) alcanza el precio de activación, y si la diferencia de precio entre el último precio y el precio justo de los futuros excede el umbral establecido para esos futuros, el TP/SL (orden trigger) será rechazado. Ten en cuenta que la protección de precio solo tendrá efecto una vez habilitada y no se aplicará a órdenes históricas realizadas antes de su habilitación.









Margen inicial: La cantidad mínima de margen requerida para abrir una posición.





Tasa de margen inicial: El valor de la posición en el momento de abrir la posición dividido por el margen de la posición. La tasa de margen inicial corresponde a tu multiplicador de apalancamiento.





Margen de mantenimiento: El margen mínimo requerido para mantener una posición. Cuando el saldo de margen de una posición cae por debajo del margen de mantenimiento, la posición será liquidada o reducida. Margen de Mantenimiento = Valor Nominal de la Posición * Tasa de Margen de Mantenimiento.





Tasa de margen de mantenimiento: La tasa de margen de mantenimiento se calcula en función del tamaño de la posición del usuario y no se ve afectada por el multiplicador de apalancamiento.





Límite de riesgo: MEXC implementa un mecanismo de límite de riesgo para todas las cuentas de trading, utilizando un modelo de margen escalonado para gestionar el riesgo. El multiplicador de apalancamiento se determina en función del tamaño de la posición, siendo disponibles multiplicadores de apalancamiento más bajos para posiciones más grandes. Los usuarios pueden ajustar el multiplicador de apalancamiento por sí mismos, y la tasa de margen inicial se calcula en función del multiplicador de apalancamiento elegido por el usuario.





Límite de riesgo de valor añadido: Los futuros perpetuos para diferentes tokens corresponden a diferentes límites de riesgo y niveles de límite incrementales. Por ejemplo, el límite de riesgo de los futuros perpetuos de BTC se divide en 5 niveles.













Tasa de financiamiento: Basada en la diferencia de precios entre el precio de mercado de los futuros perpetuos y el precio del mercado spot, las tarifas de financiamiento se intercambian periódicamente entre traders largos y cortos. Cuando el mercado es alcista, la tasa de financiamiento es positiva, y los traders largos en el trading de futuros perpetuos pagarán tarifas de financiamiento a los traders cortos. Por el contrario, cuando el mercado es bajista, la tasa de financiamiento es negativa, y los traders cortos en el trading de futuros perpetuos pagarán tarifas de financiamiento a los traders largos.





Nota: Las tasas de financiamiento fluctúan según el sentimiento del mercado, y pueden variar para diferentes pares de trading. Para información detallada, consulta las Últimas Tasas de Financiamiento





Ciclo de facturación: Generalmente, las tarifas de financiamiento para todos los futuros perpetuos en MEXC se calculan cada 8 horas.





PNL no realizado: El PNL de la posición long/short mostrado antes de cerrar la posición.

Long: Cantidad (cont) * Tamaño de Futuros (cont) * (Precio Justo - Precio de Entrada Promedio)

Short: Cantidad (cont) * Tamaño de Futuros (cont) * (Precio de Entrada Promedio - Precio Justo)





PNL: El PNL de la posición long/short mostrado después de cerrar la posición.

Long: Cantidad (cont) * Tamaño de Futuros (cont) * (Precio de Cierre Promedio - Precio de Entrada Promedio)

Short: Cantidad (cont) * Tamaño de Futuros (cont) * (Precio de Entrada Promedio - Precio de Cierre Promedio)





Maker de liquidez: Se refiere a los traders que colocan órdenes que no se emparejan inmediatamente con órdenes existentes, sino que se dejan en el libro de órdenes, proporcionando liquidez al mercado.





Tarifa de trading para maker de liquidez: La tasa de tarifa cobrada a los proveedores de liquidez. La tarifa del creador en la plataforma MEXC es del 0%.





Taker de liquidez: Se refiere a los traders que colocan órdenes que se emparejan inmediatamente con órdenes existentes, consumiendo liquidez del mercado.





Tarifa de trading para taker de liquidez: La tasa de tarifa cobrada a los tomadores de liquidez. En el mercado de futuros perpetuos de MEXC, la tasa de tarifa del tomador es del 0.02%.





Tarifa de liquidación forzada: Cuando se liquida la posición de un usuario, MEXC cobra un porcentaje como tarifa de liquidación. Por ejemplo, la tarifa de liquidación para futuros perpetuos de MX es del 0.02%.









Desapalancamiento automático (ADL): Cuando la posición de un trader se liquida, sus posiciones restantes son asumidas por el sistema de liquidación de futuros perpetuos de MEXC. Si las posiciones liquidadas no pueden cerrarse en el mercado y cuando el precio de referencia alcanza el precio de quiebra, el sistema de desapalancamiento automático reducirá las posiciones de los traders que tienen posiciones en la dirección opuesta. El orden de desapalancamiento se determina en función del apalancamiento y la relación de ganancias.





Trading Demo proporcionada por MEXC. Una vez que seas competente, puedes pasar al trading en vivo de futuros. Entender los términos relacionados con el trading de futuros es solo el primer paso para aprender a utilizar las herramientas de futuros. A continuación, necesitas adquirir experiencia práctica a través del trading. Antes de operar con futuros, puedes practicar utilizando la plataforma de Trading de Futuros proporcionada por MEXC. Una vez que seas competente, puedes pasar al trading en vivo de futuros.




