Ethereum se dispara un 40%: Tecnología, cierre de posiciones short y actividad de ballenas crean un gran "Momento ETH"

En los últimos días, Ethereum (ETH) ha liderado una poderosa subida en el mercado de criptomonedas, disparándose más de un 40% en solo 72 horas y superando la marca de los $2,600, lo que podría posicionarlo como el nuevo "motor del mercado" tras el impulso de Bitcoin después del halving





Este fuerte repunte representa el mejor desempeño de ETH en un periodo de tres días desde 2019, superando tanto a Bitcoin como a otros activos digitales importantes en múltiples métricas. Detrás de esta subida hay una confluencia de factores: una mejora en el sentimiento macroeconómico, próximas actualizaciones técnicas de Ethereum, un cierre masivo de posiciones cortas en el mercado de futuros y una acumulación en la cadena por parte de direcciones de ballenas. Este artículo analizará los impulsores del auge de Ethereum en cuatro áreas clave: entorno macroeconómico, actualizaciones del protocolo, estructura del mercado y flujos de capital en la cadena.













El reciente repunte de Ethereum no es casualidad. Está respaldado por una combinación de avances técnicos y condiciones macroeconómicas favorables. La convergencia de estas dos fuerzas ha sentado una base sólida para la recuperación.









El 7 de mayo, Ethereum completó con éxito la actualización Pectra en su red principal, un hito importante tras las actualizaciones de Merge y Dencun , que incluye varias mejoras clave:





EIP-7702: Introduce la Abstracción de Cuentas para mejorar la flexibilidad y escalabilidad de las billeteras.

Aumento del límite de Staking: Amplía la capacidad para los protocolos de staking líquido y los operadores de nodos

Mejora en la experiencia para desarrolladores: Simplifica el despliegue e integración de contratos inteligentes





Estas actualizaciones técnicas marcan una nueva evolución en la infraestructura de Ethereum. Refuerzan el soporte para futuros proyectos de DeFi, soluciones de segunda capa (Layer-2) y rollups, al mismo tiempo que restauran la confianza en el desarrollo a largo plazo del ecosistema de Ethereum.









Más allá de los impulsores técnicos, los eventos macroeconómicos externos también jugaron un papel clave. El 8 de mayo, el anuncio de un acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido, junto con la reanudación de las conversaciones económicas y comerciales de alto nivel entre China y EE. UU. , ayudaron a mejorar el sentimiento global del mercado. El índice del dólar estadounidense bajó ligeramente, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años disminuyó, creando una ventana favorable para que los activos de riesgo subieran.





Como un "activo beta" prototípico en el mercado de criptomonedas, Ethereum es muy sensible a los cambios en el apetito de riesgo del mercado. Cuando el sentimiento se vuelve positivo, ETH suele ser el primero en moverse.









Mientras que las actualizaciones del protocolo y las condiciones macroeconómicas sentaron las bases para la recuperación de ETH, el verdadero impulso provino de un cambio estructural en el mercado de futuros, un clásico cierre de posiciones short.





Prima anualizada de futuros de Ethereum a 3 meses

Fuente: laevitas.ch





A partir del 8 de mayo, el mercado de futuros de ETH experimentó una clásica contracción de posiciones short:

En 72 horas, el total de liquidaciones de posciones short de ETH alcanzó los 438 millones de dólares, más del doble de los 211 millones de dólares en liquidaciones de posicones Long.

El interés abierto se disparó de 21.280 mil millones de dólares a 26.770 mil millones de dólares.

La tasa de financiación perpetua subió del 0.10% al 0.15%, lo que indica un fuerte dominio alcista.





El rápido aumento de precios obligó a los vendedores en short a cerrar posiciones, lo que desencadenó una mayor presión de compra y alimentó una espiral de precios al alza y nuevas liquidaciones de posiciones short. Esta "espiral de contracción de posiciones short" amplificó significativamente el impulso del repunte.









Mientras que las actualizaciones técnicas y los cambios en las posiciones del mercado a corto plazo encendieron la chispa, las acciones del "dinero inteligente" fueron las que dieron a este rally una importancia duradera.





Según datos de la plataforma de análisis en la cadena Glassnode, las direcciones que mantienen más de 10,000 ETH comenzaron a acumular netamente a finales de abril y han aumentado sus posiciones de manera constante desde entonces. A partir del 10 de mayo, estos grandes poseedores controlan colectivamente 40.75 millones de ETH, el nivel más alto desde marzo de 2025.





Es importante destacar que estas direcciones de ballenas generalmente representan instituciones, creadores de mercado y fondos importantes con acceso a información más precisa y oportuna. Su acumulación continua es interpretada ampliamente como una señal de un sentimiento alcista a largo plazo para ETH. Datos adicionales en la cadena revelan una disminución en la actividad de transferencias de los grandes poseedores, lo que sugiere que estos fondos están entrando en una fase de acumulación y tenencia a largo plazo, en lugar de especulación a corto plazo.













Este rally también se ve como un preludio de una "recuperación en el sentimiento" más amplia, con varios catalizadores poderosos que siguen alimentando las expectativas del mercado:









Uno de los desarrollos más transformadores está ocurriendo en el espacio de los ETFs. BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, recientemente presentó una propuesta ante la SEC de EE. UU. buscando aprobación para incorporar staking en los ETFs spot de Ethereum , permitiendo efectivamente que los inversores ganen recompensas de staking a través de la posesión de ETFs





Si se aprueba, el ETF spot de Ethereum podría generar un rendimiento anual estimado del 3.2% (basado en los rendimientos actuales del staking).

Los inversores se beneficiarían tanto de la apreciación del capital de ETH como de los ingresos pasivos.

El ETF evolucionaría de una herramienta de exposición puramente de precio a un activo generador de ingresos, similar a los bonos o REITs.

Esta estructura podría atraer un capital institucional significativo que busca exposición a ETH a largo plazo.





Robert Mitchnick, Jefe de Activos Digitales en BlackRock, comentó: "La ausencia de un mecanismo de staking ha sido la principal razón de la demanda moderada de ETFs de Ethereum. Agregar un componente de rendimiento podría aumentar significativamente el interés de los inversores tradicionales."









Si los ETFs habilitados para staking son finalmente aprobados, cambiará fundamentalmente la forma en que las instituciones tradicionales ven a Ethereum, no solo como un activo especulativo, sino como un activo financiero compuesto con flujo de caja, un mecanismo deflacionario y una ventaja competitiva en el ecosistema.





Este cambio podría llevar a una mejora en la estructura de capital y acercar a ETH a los marcos tradicionales de valoración, acelerando su entrada en el ámbito institucional principal.









El rally de 72 horas de Ethereum no solo lo devolvió al centro de atención del mercado, sino que también indicó un cambio crítico: a medida que el precio de BTC se estabiliza, el capital comienza a fluir hacia ETH y altcoins de calidad.





Este aumento no fue impulsado por un solo evento, sino que fue el resultado de una confluencia de factores: progreso tecnológico a través de actualizaciones del protocolo, cambios estructurales en el mercado de derivados, actividad de ballenas en la cadena y condiciones macroeconómicas mejoradas.





Los analistas de la industria sugieren que si ETH puede superar el nivel psicológico clave de $3,000 en las próximas semanas dependerá de varias variables:





Aumento de la actividad de desarrolladores tras la actualización Pectra

Acumulación continua por parte de ballenas y datos alcistas sostenidos en la cadena

Desarrollos en la postura regulatoria de EE. UU. y el progreso del ETF de Ethereum

Cambios en la política de la Reserva Federal y el apetito de riesgo global





Lo que está claro es que Ethereum está evolucionando de una "plataforma tecnológica" a un activo central de consenso de capital y estrategia macroeconómica. La historia de ETH recién comienza.



