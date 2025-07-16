Ethereum: una década de pruebas y triunfos, con un futuro prometedor por delante

Resumen: La llegada de los ETF Spot de Ethereum allana el camino para que las instituciones tradicionales ingresen al mercado.

El 22 de julio, Justin Drake, investigador oficial de la Fundación Ethereum, anunció que hoy se conmemora el décimo aniversario de Ethereum. Hace diez años, Ethereum lanzó oficialmente su ICO (Oferta Inicial de Monedas), con un tipo de cambio ETH/BTC de 0.0005 en ese momento, y ha aumentado más de 100 veces en la última década.





A lo largo de estos diez años, Ethereum ha experimentado enormes transformaciones técnicas y fluctuaciones del mercado, al tiempo que ha logrado un éxito notable en la promoción de las finanzas descentralizadas (DeFi) y la transformación del mundo financiero tradicional. Recientemente, la SEC de EE.UU. aprobó oficialmente el ETF spot de Ethereum, allanando el camino para que las instituciones financieras tradicionales inviertan en Ethereum. Esto destaca aún más el estatus y el potencial de Ethereum en el mercado financiero tradicional, y suma un hito significativo a su desarrollo.





Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un líder en el campo de las criptomonedas y la cadena de bloques, la historia de Ethereum no es solo una leyenda de innovación tecnológica, sino también un magnífico capítulo de superación de dificultades, enfrentamiento de desafíos y remodelación del futuro. En este importante momento histórico, MEXC guiará a todos a repasar la trayectoria de desarrollo de Ethereum y a anticipar su prometedor futuro.





En diciembre de 2013, el programador ruso Vitalik Buterin publicó un libro blanco que introdujo por primera vez el concepto de Ethereum. El proyecto consiguió financiación para su desarrollo a través de una campaña de financiación colectiva en 2014 y la red Ethereum se lanzó oficialmente en julio de 2015.





A diferencia de Bitcoin, Ethereum permite a los desarrolladores crear e implementar contratos inteligentes ("smart contracts", en ingles) en la blockchain. Estos contratos inteligentes pueden ejecutar automáticamente los términos del contrato sin intermediarios, lo que permite el uso generalizado de aplicaciones descentralizadas (DApps). Sin embargo, Ethereum no logró un desarrollo significativo del ecosistema en sus primeras etapas.





Al principio, Ethereum no tuvo un impacto significativo en el mercado y su desarrollo enfrentó muchos desafíos. La plataforma experimentó múltiples vulnerabilidades del sistema y ataques de piratas informáticos que amenazaron su supervivencia.





Por ejemplo, en el infame "ataque Dao" de 2016, los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad de contrato para robar aproximadamente 3.6 millones de Ether (que en ese momento valían unos 50 millones de dólares y hoy en día 11,800 millones de dólares). Este incidente provocó graves desacuerdos dentro de la comunidad Ethereum sobre cómo manejar los fondos robados, específicamente sobre si implementar una "bifurcación dura" para recuperar el Ether robado. Finalmente, Ethereum ejecutó una bifurcación dura para devolver los fondos robados a los inversionistas, lo que dio como resultado la creación de dos cadenas de bloques: Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (ETC). Aunque esta acción resolvió temporalmente la crisis, provocó la primera división importante del consenso dentro de la comunidad Ethereum, lo que generó desacuerdos y dudas.





A principios de 2017, comenzó el auge de las ICO (ofertas iniciales de monedas), en las que Ethereum desempeñó un papel fundamental. ETH se convirtió en la entrada para los participantes de las ICO.





La funcionalidad de contratos inteligentes de Ethereum permitió a los proyectos emitir sus propios tokens ERC-20 y realizar financiación colectiva a través de contratos inteligentes. La introducción del estándar ERC-20 simplificó especialmente el proceso de emisión de tokens para proyectos ICO, lo que impulsó significativamente el crecimiento del ecosistema Ethereum.





Además, el modelo ICO aprovechó la naturaleza descentralizada de Ethereum para evitar las vías tradicionales de financiación bancaria y de capital de riesgo, lo que permitió a las empresas emergentes recaudar fondos directamente de inversores globales. Este nuevo método de financiación cambió drásticamente el panorama de financiación para las empresas emergentes.





Con el auge de las ICO, la demanda de ETH aumentó. Según los datos del mercado de MEXC, el precio de ETH se disparó de 8 dólares a principios de 2017 a un pico de 750 dólares a finales de año, un aumento de casi 100 veces.





Sin embargo, el rápido crecimiento de las ICO también atrajo la atención de los organismos reguladores globales. Algunos proyectos se involucraron en actividades fraudulentas y especulativas, lo que llevó a ciertos países a imponer regulaciones estrictas o prohibiciones directas a las ICO. Como resultado, Ethereum se convirtió en un punto focal en los debates sobre la regulación de la cadena de bloques y las criptomonedas.





Además, la afluencia de numerosos proyectos ICO expuso las limitaciones de la red Ethereum en términos de escalabilidad y seguridad. Por ejemplo, a finales de 2017, el juego CryptoKitties provocó una grave congestión en la red Ethereum, lo que provocó que las tarifas de transacción se dispararan decenas de veces. Estos problemas impulsaron aún más a la comunidad Ethereum a investigar y desarrollar soluciones de escalabilidad como Ethereum 2.0 y Layer 2.





En la actualidad, la capitalización de mercado de Ethereum asciende a 394 mil millones de dólares (según datos de 8marketcap), lo que la sitúa entre los treinta principales activos mundiales, superando a empresas como Samsung, Oracle y Bank of America. El éxito de Ethereum se ve impulsado por el rápido desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), que se basan en las bases establecidas durante la era de las ICO.





Cientos de proyectos utilizaron Ethereum para sus ICO, recaudando miles de millones de dólares y atrayendo a una gran cantidad de desarrolladores e inversores al ecosistema Ethereum, abarcando campos desde tecnología financiera hasta juegos y gestión de la cadena de suministro.





La era de las ICO no solo trajo consigo capital y usuarios, sino que también hizo avanzar las herramientas de desarrollo y la infraestructura de Ethereum. Las herramientas para desarrolladores, las billeteras, los intercambios y los exploradores de cadenas de bloques mejoraron durante este período, lo que hizo que el ecosistema de Ethereum fuera más completo y maduro.





Después de años de acumulación, la flor DeFi finalmente floreció en el verano de 2020.





Las capacidades de los contratos inteligentes de Ethereum proporcionaron un terreno fértil para el auge de las finanzas descentralizadas. Las plataformas DeFi como Compound y Aave permitieron a los usuarios prestar y pedir prestado sin intermediarios financieros tradicionales. Los intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap y SushiSwap ofrecieron entornos comerciales más abiertos y transparentes. Las monedas estables como DAI proporcionaron herramientas de almacenamiento de valor relativamente estables para el mercado de criptomonedas. Estos proyectos, que utilizan los contratos inteligentes de Ethereum, redujeron significativamente el umbral para los servicios financieros, rompiendo los monopolios financieros tradicionales y ofreciendo servicios financieros más abiertos, transparentes y justos, promoviendo la inclusión financiera y la descentralización.





Ethereum proporcionó la infraestructura para DeFi, y el rápido desarrollo de DeFi, a su vez, amplió los escenarios de aplicación de Ethereum, atrayendo a más usuarios y desarrolladores.





En 2021, la popularidad de los tokens no fungibles (NFT) impulsó aún más la adopción de Ethereum. Los NFT permitieron que las obras de arte digitales, los bienes raíces virtuales y los activos de juegos se identificaran y negociaran de forma única en la cadena de bloques, lo que creó nuevos modelos económicos y oportunidades de mercado. Como principal red de comercio de NFT, Ethereum albergó proyectos de NFT conocidos como CryptoPunks y Bored Ape Yacht Club, que atrajeron una atención e inversión significativas.









El auge de DeFi y la explosión del mercado de NFT plantearon graves desafíos a la infraestructura de Ethereum, con una creciente congestión de la red que provocó tarifas de transacción persistentemente altas (tarifas de gas). Esto dificultó la capacidad de pago de los usuarios comunes y las pequeñas transacciones, lo que obstaculizó la adopción y el desarrollo de la red.





Para solucionar estos problemas, la comunidad Ethereum ha trabajado continuamente y ha implementado varias actualizaciones importantes. Desde "Bizancio" hasta "Constantinopla" y la actual Ethereum 2.0, cada actualización marcó un avance y una mejora tecnológica sustanciales.





Para abordar los problemas de escalabilidad y seguridad, la comunidad Ethereum inició el plan de actualización Ethereum 2.0 (Serenity). Ethereum 2.0 tiene como objetivo mejorar la escalabilidad, la seguridad y la eficiencia energética de la red mediante la introducción del mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS), que reemplaza al mecanismo original de prueba de trabajo (PoW), reduce significativamente el consumo de energía y aumenta la velocidad de procesamiento de transacciones. El 1 de diciembre de 2020, se puso en marcha la Beacon Chain de Ethereum 2.0.





El 5 de agosto de 2021, Ethereum experimentó la "bifurcación dura de Londres", que incluyó la muy esperada EIP-1559. EIP-1559 cambió la estructura de tarifas de transacción de Ethereum al introducir una tarifa base y un mecanismo de propina, en el que se quemaba parte de las tarifas de transacción. Esto no solo mejoró la experiencia del usuario, sino que también introdujo un modelo deflacionario para ETH, lo que tuvo un profundo impacto en el modelo económico de Ethereum.





El 15 de septiembre de 2022, Ethereum completó The Merge, pasando oficialmente de PoW a PoS. Este hito redujo significativamente el consumo de energía de Ethereum y allanó el camino para futuras mejoras de escalabilidad y rendimiento.





El 12 de abril de 2023, Ethereum completó la actualización de Shanghái. La actualización de Shanghái introdujo principalmente la función de retiro de staking de ETH a través de EIP-4895 (Ethereum Improvement Proposal 4895), lo que permite a los validadores retirar su ETH en stake en Beacon Chain. Esto proporcionó un complemento importante al modelo económico de Ethereum 2.0, ofreciendo mayor liquidez.





El 13 de marzo de 2024, Ethereum se sometió a la actualización Dencun, que involucró principalmente a EIP-4844, introduciendo un nuevo tipo de transacción con blobs de datos para reducir el costo de las transacciones de acumulación. Esto redujo significativamente el costo de las redes de capa 2 para almacenar datos en Ethereum.





Con el avance continuo de Ethereum 2.0, la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento de Ethereum seguirán mejorando. Además, la mejora continua de varias soluciones de capa 2 permite a Ethereum gestionar más transacciones a menores costos, lo que admite una gama más amplia de aplicaciones. Soluciones como Optimism y Arbitrum brindan un fuerte respaldo para la mejora del rendimiento de Ethereum, lo que permite que más usuarios disfruten de transacciones rápidas y de bajo costo.





Estos eventos han desempeñado papeles cruciales en el desarrollo de Ethereum, y no solo le han dado forma a Ethereum en sí, sino que también han tenido un impacto significativo en toda la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas.





El rápido desarrollo de DeFi y NFT también ha impulsado la prominencia de Ethereum en el mundo tradicional. En los últimos años, varias grandes empresas financieras tradicionales han comenzado a ingresar al ecosistema Ethereum.





Por ejemplo, (1) BlackRock, una de las empresas de gestión de activos más grandes del mundo, ha establecido el fondo "iShares Build" que se centra en la inversión en Ethereum y sus proyectos de cadena de bloques relacionados. (2) Visa se ha asociado con Ethereum para desarrollar soluciones de pago basadas en Ethereum, brindando a los usuarios experiencias de pago más convenientes y seguras. (3) Microsoft ha colaborado con ConsenSys para lanzar un kit de herramientas para desarrolladores de cadenas de bloques Ethereum, simplificando el proceso para que las empresas desarrollen y administren aplicaciones de cadenas de bloques en Azure. (4) JPMorgan ha desarrollado la plataforma de cadena de bloques empresarial Quorum basada en Ethereum, principalmente para pagos y liquidaciones transfronterizas internas, y se convirtió en la base de la Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) ofrece servicios de cadena de bloques administrados, lo que permite a los usuarios implementar y configurar rápidamente redes Ethereum, con el objetivo de simplificar el desarrollo de aplicaciones de cadena de bloques empresariales. (6) Samsung SDS ha desarrollado la plataforma Nexledger basada en Ethereum para soluciones de blockchain empresariales. (7) Procter & Gamble, con sus socios, ha desarrollado un sistema de seguimiento de la cadena de suministro basado en Ethereum, asegurando la trazabilidad de los productos desde las materias primas hasta las ventas finales. (8) IBM, en colaboración con ConsenSys, ha participado en varios proyectos basados en Ethereum que exploran soluciones de blockchain intersectoriales.





Estos casos demuestran que Ethereum se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta para las instituciones financieras tradicionales, impulsando el cambio en la industria financiera. La participación de estos gigantes financieros tradicionales sin duda aporta un nuevo impulso de crecimiento a Ethereum, lo que indica su mayor penetración en los mercados financieros convencionales.





Como tal, la aprobación oficial de los ETF spot de Ethereum en julio no sorprendió a muchos en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, cabe destacar que el lanzamiento de los ETF spot de Ethereum podría causar cierta volatilidad de precios a corto plazo.





Los datos muestran que el 23 de julio, el primer día del lanzamiento, la entrada combinada de 9 ETF spot de ETH alcanzó los 107 millones de dólares, con un volumen de operaciones total que superó los 1.100 millones de dólares. A pesar del impresionante desempeño del primer día, desde el 24 de julio, los ETF spot de Ethereum han mostrado una salida continua. Al momento de la publicación, el valor liquidativo total de los ETF spot de Ethereum se sitúa en 9.238 millones de dólares, con un ratio de activos netos de ETF (valor de mercado comparado con el valor de mercado total de Ethereum) del 2,36%. La salida neta acumulada histórica ha alcanzado los 341 millones de dólares, lo que ha provocado que los precios de ETH caigan más del 10%.





De cara al futuro, Trader T predice que ETHE de Grayscale verá una salida del 50% en 12 días. Vale la pena señalar que GBTC de Grayscale experimentó una salida del 50% en 65 días. El gran creador de mercado Wintermute estima que los ETF spot de Ethereum podrían atraer hasta 4.000 millones de dólares en entradas de inversores durante el próximo año. Esta cifra es inferior a las expectativas de la mayoría de los analistas, que esperaban entre 4.500 millones y 6.500 millones de dólares, lo que ya supone aproximadamente un 62% menos que los 17.000 millones de dólares recaudados por los ETF al contado de Bitcoin desde que empezaron a cotizar en Estados Unidos hace seis meses. Wintermute predice que estas entradas impulsarán el precio de Ethereum en un 24% durante los próximos 12 meses.





A pesar del tremendo éxito de Ethereum, aún enfrenta muchos desafíos.





Están surgiendo competidores como Solana y Cardano, cada uno con sus ventajas técnicas y escenarios de aplicación, y sus ecosistemas están alcanzando a Ethereum. En particular, este año, la temporada de memes ha demostrado el inmenso potencial de Solana. Además, el ecosistema de Bitcoin y varias soluciones de capa 2 se están desarrollando activamente, tratando de arrebatarle una parte a Ethereum.





Por otro lado, Ethereum aún debe abordar la congestión de la red y las altas tarifas de transacción. El proceso de actualización de la fragmentación es complejo y largo, e implica cambios técnicos a gran escala y un amplio consenso de la comunidad.





Durante la última década, Ethereum ha enfrentado innumerables desafíos y dificultades, pero a través de su tecnología innovadora y el fuerte apoyo de la comunidad, ha promovido con éxito la adopción y aplicación de la tecnología blockchain. En el futuro, Ethereum seguirá liderando el desarrollo de las finanzas descentralizadas, transformará el mundo financiero tradicional y brindará más oportunidades y posibilidades a los usuarios globales. Continuará liderando el desarrollo de la tecnología blockchain y contribuirá a construir un mundo digital más justo, transparente y eficiente. Esperemos que Ethereum logre un éxito aún mayor en la próxima década.





