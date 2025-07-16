Einstein (EIN): Un experimento social descentralizado que integra la exploración científica con Web3

En la era Web3, donde todo puede ser tokenizado, Einstein (EIN) se inspira en la intersección entre la ciencia y la blockchain para construir un ecosistema único de "Conocimiento × Token × Comunidad". El proyecto no solo incorpora conceptos de la física como partículas fundamentales y la tabla periódica al mundo en cadena, sino que también incentiva a los usuarios de manera descentralizada a explorar la ciencia, crear orden y participar en un experimento científico en cadena en constante evolución.









Einstein es un proyecto cripto experimental impulsado por la cognición científica e integrado con mecanismos blockchain. Su inspiración se plantea como una pregunta: “¿Y si las partículas, los elementos y la energía del mundo científico pudieran representarse como activos componibles en la cadena?”





El objetivo del proyecto Einstein no es solo crear un sistema económico en cadena divertido pero complejo, sino también:





Incentivar a los usuarios a aprender principios científicos mediante la participación.

Construir un campo experimental abierto de Ciencia + Web3.

Reconstruir la lógica de cognición, contribución e incentivos a través de mecanismos de token.





Einstein reconstruye la lógica de la composición científica mediante su sistema de tokens de partículas y elementos, al tiempo que redefine la difusión y los mecanismos de incentivo del valor del conocimiento científico utilizando blockchain. Intenta utilizar el “juego constructivo” del mundo cripto para ayudar a los usuarios a redescubrir los componentes básicos del universo, la evolución de los sistemas y la creación de reglas.









Einstein construye de forma innovadora un ecosistema compuesto por tres tipos de tokens, inspirados en la estructura de la materia cósmica.









Suministro Total: 9,990,620,000

Usos Principales: Gobernanza y propuestas comunitarias, Certificados de staking para minar materiales y tokens de elementos, Mecanismos de incentivo (recompensas por referidos, airdrops), Creación o comercio de "activos elementales" en cadena





EIN actúa como el "núcleo gravitacional" del protocolo, manteniendo la elasticidad económica a largo plazo y los incentivos de participación mediante liberaciones diarias y mecanismos de halving anual.









Representan las cinco partículas fundamentales que componen el universo:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





Los usuarios obtienen tokens de material al hacer staking de EIN. Cada material tiene tasas de minería y ciclos de halving independientes. Estos tokens funcionan tanto como metáforas científicas como recursos fundamentales para la posterior “síntesis de elementos”.









El proyecto lleva 122 elementos de la tabla periódica (de H a Og) a la cadena. Cada elemento es un token individual con las siguientes características:





Mecanismo de activación en cadena

Intercambiables por tokens de material

Pools de trading dedicados

Recompensas por staking

Sistema por niveles (elementos comunes, elementos raros, super elementos)





Estos elementos simbolizan la combinabilidad del conocimiento científico y forman la red de activos fundamentales para la futura jugabilidad y economía.









El sistema económico de Einstein combina múltiples mecanismos de incentivo:





Minería diaria: Los usuarios hacen staking de EIN para recibir tokens de material; la emisión diaria total es fija y disminuye anualmente.

Recompensas por referidos: Hasta 547,500,000 EIN asignados para incentivos por referidos, fomentando el crecimiento de la comunidad.

Activación de elementos: Se activan intercambiando materiales o participando en el trading.

Múltiples pares de trading: Incluyen pools de EIN/USDT, EIN/MATERIAL y EIN/ELEMENT para guiar la liquidez del token.

Fondos de staking de super elementos: Desbloquean recompensas avanzadas tras activar elementos de alto nivel.





El mecanismo general enfatiza la participación como incentivo y la cognición como activo, impulsando la operación y evolución descentralizada del protocolo.









Los derechos de gobernanza de Einstein pertenecen a los poseedores de EIN. Todos los parámetros clave como la asignación de tokens, políticas de recompensas y actualizaciones de contratos serán decididos mediante propuestas y votaciones en la DAO. La comunidad desempeña un papel fundamental en la evolución del proyecto, y el propio protocolo es un experimento científico abierto.





Funciones adicionales planificadas incluyen:





Sistema de registro de experimentos en cadena (visualización de la participación del usuario).

Colaboración en contenidos científicos (con universidades y proyectos DeSci).

Ciencia gamificada en cadena (por ejemplo, desafíos de síntesis de elementos, carreras de velocidad de protones).





En este mundo descentralizado donde cualquiera puede “jugar a la ciencia”, cada protón, electrón y síntesis de elementos es otra forma en la que la humanidad explora las leyes del universo. EIN no es solo un token: es un puente que conecta la ciencia, la cognición y el futuro.



