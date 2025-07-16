Eclipse: Una solución unificada de capa 2 que integra Ethereum y Solana

Eclipse es la primera solución de capa 2 en Ethereum que opera dentro de un entorno de Solana Virtual Machine (SVM). Su arquitectura modular está diseñada para proporcionar la infraestructura fundamental necesaria para admitir interacciones rápidas, seguras y flexibles para millones de usuarios a través de aplicaciones Web3 y dApps.









Eclipse representa una respuesta estratégica a los desafíos de escalabilidad actuales dentro del ecosistema blockchain.





A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, Ethereum —ampliamente considerada como la principal plataforma de contratos inteligentes— ha enfrentado una presión creciente debido a su escalabilidad limitada. Si bien iniciativas como sharding y rollups buscan mejorar el rendimiento, problemas como la fragmentación de liquidez y la experiencia de usuario subóptima persisten. Por otro lado, Solana es reconocida por su excepcional rendimiento y escalabilidad, aunque persisten preocupaciones sobre la descentralización y la seguridad. Eclipse fue desarrollado para cerrar estas brechas al integrar las fortalezas de Ethereum y Solana, ofreciendo una solución de próxima generación diseñada para potenciar las capacidades de la infraestructura blockchain.









Eclipse está basado en una innovación revolucionaria: la GSVM (GigaScale Virtual Machine). GSVM combina una arquitectura de hardware y software codiseñada con optimización entre capas para ofrecer un rendimiento comparable al entorno de ejecución paralelo Sealevel de Solana, manteniendo la seguridad y liquidez robustas de Ethereum. Este diseño novedoso permite a Eclipse procesar transacciones a gran escala con eficiencia, estabilidad y escalabilidad excepcionales.





La arquitectura GSVM se define por cuatro innovaciones clave:





Codiseño hardware-software: GSVM aprovecha componentes de cómputo de alto rendimiento como GPU y FPGA, junto con interfaces de red inteligentes como SmartNIC, para adaptar dinámicamente las estrategias de procesamiento según la complejidad de las transacciones. Esta arquitectura asegura una asignación óptima de recursos, proporcionando mayor poder computacional para contratos inteligentes complejos y un rendimiento optimizado para transacciones más simples, maximizando así la eficiencia en todo el sistema.





Escalado dinámico y aislamiento de hotspots: En respuesta a aumentos en las transacciones o aplicaciones de alta demanda, GSVM redistribuye dinámicamente los recursos de CPU para aumentar la capacidad de procesamiento en tiempo real. Además, ofrece aislamiento de recursos para aplicaciones de alto tráfico, evitando que la congestión localizada afecte el rendimiento de la cadena en general. Esta combinación de escalado dinámico y contención de hotspots asegura estabilidad y disponibilidad constantes en condiciones de alta carga.





Optimización entre capas: GSVM habilita la interoperabilidad de datos en tiempo real entre varias capas del sistema, incluida la estimación de gas, la ejecución de transacciones y la programación, asegurando flujos de trabajo operativos altamente integrados. Al realizar la precarga de datos de transacción y estimar proactivamente las tarifas de gas, GSVM reduce significativamente la latencia de ejecución. Además, utiliza programación predictiva impulsada por IA para anticipar posibles problemas como la congestión de bloques o fallos, optimizando aún más el rendimiento de las transacciones.





Abstracción computacional y paralelización: Para maximizar la eficiencia del procesamiento, GSVM transfiere tareas computacionales intensivas a entornos fuera de la cadena. Los resultados se verifican mediante pruebas de conocimiento cero (ZK) y se confirman de forma segura en la mainnet de Ethereum. Este modelo híbrido de ejecución fuera de la cadena y verificación en la cadena acelera el procesamiento sin comprometer la integridad ni la seguridad de los datos.





Además de estas innovaciones clave, Eclipse es compatible con una amplia gama de entornos de ejecución, incluidos EVM, SVM y MoveVM, lo que otorga a los desarrolladores una flexibilidad sin precedentes. Los proyectos pueden seleccionar la capa de ejecución más adecuada y personalizar componentes para cumplir con necesidades específicas de rendimiento, seguridad y escalabilidad. Para mejorar aún más la seguridad, Eclipse integra RISC Zero, un sistema de pruebas de fraude ZK de alto rendimiento, ofreciendo a los usuarios un equilibrio óptimo entre velocidad de transacción, garantía criptográfica y eficiencia económica.









Desde el lanzamiento de su mainnet en noviembre de 2024, el ecosistema Eclipse ha experimentado un crecimiento rápido y sustancial. Hasta la fecha, más de 60 aplicaciones descentralizadas (dApps) y proveedores de servicios se han integrado con Eclipse, abarcando una amplia variedad de sectores, incluidos DeFi, GameFi, aplicaciones de consumo y NFT.





DeFi: El ecosistema incluye protocolos nativos como la plataforma de préstamos Astrol, los intercambios descentralizados Invariant y Umbra, entre otros, ofreciendo una suite completa de servicios financieros descentralizados.

GameFi: Juegos como Turbo Tap combinan un juego atractivo con incentivos integrados en el ecosistema, lo que atrae una fuerte participación de usuarios y mejora el compromiso de la comunidad.

NFT: Eclipse ha lanzado la colección oficial de NFT After School Club y es compatible con múltiples plataformas NFT, como Scope y Minty.Market, acelerando el desarrollo de su ecosistema NFT.





El ecosistema de Eclipse también incluye proyectos emergentes como el mercado de predicciones Hedgehog y la plataforma de memecoins Fight.Horse, lo que subraya su compromiso con el apoyo a un ecosistema de aplicaciones diverso e innovador.





Impulsado por una expansión robusta del ecosistema, Eclipse ha registrado más de 1,150 ETH en tarifas generadas, ha construido una comunidad de más de 472,000 miembros en Discord y ha incorporado más de 1 millón de carteras. La plataforma ha procesado más de 2,100 millones de transacciones, con volúmenes de operaciones en intercambios descentralizados (DEX) que superan los $1,000 millones.













Eclipse está diseñado para ofrecer lo mejor de Ethereum y Solana, combinando las fortalezas de cada arquitectura blockchain para mejorar la escalabilidad, la experiencia del usuario y la seguridad. A continuación, se presenta una visión general de alto nivel de la arquitectura de la mainnet de Eclipse:





Capa de liquidación (Ethereum): Eclipse utiliza Ethereum como su capa de liquidación, asegurando una finalización segura y descentralizada. Las transacciones se verifican a través de un mecanismo de puente, lo que permite a Eclipse heredar las robustas garantías de seguridad de Ethereum.





Capa de ejecución (SVM): Las transacciones se ejecutan a través de la Solana Virtual Machine, lo que permite el procesamiento paralelo. En comparación con entornos de un solo hilo como la Ethereum Virtual Machine (EVM), esto aumenta significativamente el rendimiento de las transacciones.





Disponibilidad de datos (Celestia): Para lograr una disponibilidad de datos escalable y rentable, Eclipse publica los datos de las transacciones en Celestia. Este enfoque reduce los costos mientras admite altos volúmenes de transacciones, en contraste con depender únicamente de Ethereum para la disponibilidad de datos.





Pruebas de fraude (RISC Zero): Para mantener la integridad de la red, Eclipse emplea pruebas de fraude de conocimiento cero a través de RISC Zero. Esto permite al sistema detectar y resolver transacciones inválidas sin la necesidad de una ejecución redundante en la cadena.













A medida que la tecnología blockchain continúa madurando y ganando una adopción más amplia, Eclipse —una plataforma innovadora que integra las fortalezas de Ethereum y Solana— está bien posicionada para convertirse en un habilitador clave del despliegue de aplicaciones Web3 a gran escala. En el futuro, Eclipse se centrará en seguir mejorando su infraestructura técnica y la experiencia del usuario, proporcionando a los desarrolladores un entorno robusto y fácil de usar, mientras ofrece una experiencia segura, eficiente y rentable para los usuarios finales.





Para los inversionistas y los desarrolladores que monitorean de cerca los avances en la infraestructura blockchain y la adopción de tecnologías descentralizadas, Eclipse representa una oportunidad atractiva. Su diseño arquitectónico único y sus escenarios de aplicación orientados al futuro lo posicionan como un posible catalizador para la siguiente fase de evolución de la industria.





Como líder en la industria de activos digitales, MEXC sigue comprometido en identificar y apoyar proyectos emergentes como Eclipse. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de servicio profesional y completa, ofreciendo un desempeño de trading ultrarrápido en milisegundos, y acceso exclusivo a proyectos cuidadosamente seleccionados y de alta calidad. En MEXC, siempre estarás un paso adelante, listo para aprovechar la próxima oportunidad de inversión.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.